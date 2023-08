[株式会社Seraph]

同アルバムリリースを記念したBlock Partyを9/9横浜、単独ライブを9/29東京・10/6大阪にて開催!



不動のクイーン・オブ・レゲエPUSHIM(読み:プシン)が放つ2年ぶりのNEW ALBUM 『Dialogue』は、ジャマイカを拠点とするプロデューサーチームMEDZ MUSICとの〈対話 = Dialogue〉を基に生まれた珠玉のメッセージ作品。本日8月25日(金)よりデジタル配信が開始された。











甘く苦い愛を唄った"You Said You Love Me"、RUDEBWOY FACEの同名曲を

モチーフにした切ないラブソング"キミガイナイ"から、SIMI LABのMARIAを迎えたオリエンタル風味の"Morocco"や"Wickedest Slam"といったダンスチューンまで、MEDZ MUSICの多様なサウンドと成熟したPUSHIMのヴォーカルが見事に融合し、その対話の濃密さを物語る。



さらにAKLOが援護射撃する"Tokyo One Drop"、バビロンシステムへの警鐘を鳴らす"いつも君を観てる太陽"、日常の情景に感謝を綴る"Retro Girl" "a celebration for you"など、ジャマイカ産のクラシカルなRiddimに現代を生きるヒントがたっぷり盛り込まれた全8曲。聴けば聴くほどに染み渡っていく大人のレゲエ・アルバムだ。



『Dialogue』についてPUSHIMは以下のように語る。



「Dialogue



大人になってからここ最近深く思う事。

ひとりでは生きてゆけない。



自分が今日も笑えるのは、私を信じてくれる人が居るから。



自分なりに下手なりに大波小波を越えている中で、

出会った人や話した事や風景は胸に焼きつく。



深く刻むように、でも自由に作った

〈対話〉と言う名のNew Album 『Dialogue』。

MEDZとの音の対話で、私は孤独じゃなかった。

私を奮い立たせる音楽と愛をありがとう。



聴いてみてください。

この中に1曲でも貴方にLINKする曲がありますように。

そして、LIVEで答え合わせしましょう。



Pushim 」



変わりゆく世界で、変わらないものとは。

再び開かれた世界で、音楽が持つパワーとは。

人と人、人と音楽、そして自分自身との〈対話〉を大切にしたくなる、未来に受け継ぎたい新たなマスターピースが誕生した。



また新アルバムリリースを記念したブロックパーティーを9/9横浜、単独ライブを9/29 東京キネマ倶楽部、10/6 大阪味園ユニバースにて開催を予定している。



ABOUT MEDZ…

レゲエ本場ジャマイカ・キングストンにて2016年結成。

異なる音楽バックグラウンドを持つ日本人プロデューサー3名、ベーシストChallis、トラックメーカーGACHA、セレクターBad Gyal Marie によるインターナショナル・レゲエ専門音楽レーベル。

活動拠点をジャマイカ・キングストンそして東京に置き、世界的なレゲエアーテイストのプロデュースから日本人レゲエアーティストのプロデュースと幅広く、音楽ジャンルの垣根、そして国境を飛び越えた個々のプロデューサー人の国際的な活動による集合体といえる。

楽曲提供を主な活動としているが、代表所属アーテイストとして ZENDAMAN(ゼンダマン)、 DUNNS RIVER(どんずりばー)が在籍。2023年7月メジャーデビューを果たしたASOUNDも輩出している。





-アルバム情報-



NEW ALBUM『Dialogue』

2023.8.25 Digital Release

URL | https://linkco.re/GZg9GyMb



1. a celebration for you

2. Retro Girl

3. You said you love me

4. Morocco feat. MARIA

5. TOKYO ONE DROP feat. AKLO

6. Wickedest Slam

7. キミガイナイ

8. いつも君を観てる太陽





<Music>

Lyrics

PUSHIM



Featuring Artist

MARIA from SIMI LAB (4.Morocco)

AKLO (5.Tokyo One Drop)

Producer

CHALLIS from MEDZ MUSIC

Mixing Engineer

SHIMI from BUZZER BEATS

Mastering Engineer

Tatsuya Sato (The Mastering Palace)



<Art Work>

Photographer

Ryusei Sabi



Best boy

24young



Hair & Make up

Hitomi Fujimatsu



Stylist

Nami Takegami



Director

Maasa Sano from MEDZ MUSIC





-ライブ情報-







DONDON CAMP vol.60

Featuring PUSHIM 「Dialogue」Release Block Party & Live Video Shoot



日程・会場: 2023/9/9(sat)

WASH!PLAZA (ウォッシュプラザ)

045-778-2254

https://goo.gl/maps/Ue5fvUPZSGuF9Dqt7



時間: OPEN 13:00-20:00

ENTRANCE ¥3,000+1Drink

★18歳未満の方は年齢証明書や学生証など提示で入場無料









PUSHIM “Dialogue” Release LIVE



日程・会場:

9月29日(金)東京| キネマ倶楽部

10月6日(金)大阪 | 味園ユニバース



公演時間:

OPEN 18:00 | START 19:00



チケット情報:

9/29 (東京)

・1F立見 ¥7,000(税込/Drink代別)*整理番号あり

・2F指定 ¥8,000(税込/Drink代別)



10/6(大阪)

・全自由 ¥7,000 (税込/Drink代別)*整理番号あり

・限定SPチケット¥10,000(税込/Drink代別)

※特典付き&ソファー指定席(特典は後日発表/会場の構造上

ソファ席に座った状態ではステージは見えません。予めご了承ください)



発売方法:イープラスhttps://eplus.jp/

チケットぴあhttps://t.pia.jp/

ローソンチケットhttps://l-tike.com/

*紙・電子併用 *枚数制限:お一人様4枚まで



主 催:東京 HOT STUFF | 大阪 YUMEBANCHI



企画・制作:Groovillage / 株式会社MEDZ / Rebel UP



お問合せ:9/29 (東京) HOT STUFF

050-5211-6077 (平日12:00~18:00)

https://www.red-hot.ne.jp/



10/6(大阪) YUMEBANCHI

06-6341-3525 (平日12:00~17:00)

https://www.yumebanchi.jp



PUSHIM プロフィール

1995年に地元大阪で活動を開始。

その歌声を聞くと、誰もが“Feel The Soul (=魂を感じる)”“Strong Voice!(=力強い声)”

“One & Only(=誰にも真似できない)”と形容されるプレミアム・シンガー。

“クイーン・オブ・レゲエ”とし て、今やジャパニーズ・レゲエ・シーンNo.1シンガーの座を確固たるものにしたと同時に、日本の音楽シーンの中でも圧倒的な歌唱 力を誇るシンガーとして高い評価を受け続けている。

2015年には自身のレーベル“Groovillage”を設立させるなど、更に活動の幅を拡げている。

2019年はメジャーデビュー20周年を迎え、3月にはオリジナルアルバムとしては10枚目となる「immature」をリリース。

Zepp5箇所全10公演のPUSHIM 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR”immature”や大阪JOULEと渋谷VISIONで行われたTHE MIDNIGHT PARTYも超満員で終える。

2021年年8月25 Mini Album 『深呼吸』をリリース。リリースに伴い、PUSHIM LIVE TOUR 2021 ”深呼吸”と題した東名阪Zeppツアーを開催し大成功を収めた。



- SNS -

HP:http://pushim.com

Instagram:https://www.instagram.com/pushim_info/

YouTube:https://youtube.com/@PUSHIMChannel

Twitter:https://twitter.com/pushim_info



ニュース配信元:株式会社Seraph







