[合同会社ボートブリッジ企画]





千葉県船橋市発のロックバンド「THE NUGGETS」(ザ・ナゲッツ)が2023年9月6日(水)に全国発売する新アルバム『ODD』のヒットを祈願して、千葉県船橋市から京都府京都市にある芸能神社としても有名な車折神社へ自転車で移動する事を発表した。

THE NUGGETSのメンバー4名とスタッフ1名の計5名での移動を予定しており、走行距離は約500km。

移動に使用する自転車はロードバイクではなく、シティサイクル(ママチャリ)を使用する。

走行のスケジュールは9月3日(日)から移動を開始して、9月7日(木)までの到着を予定している。

THE NUGGETSのボーカル/フロントマンの工藤わたるは今回の挑戦に対して、『なんでチャリ!?︎と聞かれると説明がとても難しいですが...、お参りそのものは勿論の事、お遍路やお蔭参りのようにきっとお願い事に”かけた時間”が大切なはず!という事で、苦労は買ってでもしたいおバカなバンドの夏の大冒険!熱中症と事故には充分に気をつけて行って参ります!』と語っている。





【アルバム情報】

2023年9月6日(水)全国発売

『ODD』

販売価格 : ¥3,000(税込) / CD品番 : BBPL-001 / MADE IN JAPAN / 全10曲

発売元 : Boat Bridge Project Label

販売元 : 株式会社ウルトラヴァイヴ

販売先 : ■全国主要CDショップ(タワーレコード/ HMV/ TSUTAYA / ディスクユニオンetc )

■各種配信サイトでの販売&サブスクリプションサービス

■THE NUGGETS公演会場

■THE NUGGETS Online Shop



【THE NUGGETSプロフィール】

千葉県船橋市発の4人組ロックバンド。2008年結成で、今年2023年には結成15年を迎える。

メンバー全員が5歳からの幼なじみで、船橋生まれ、船橋育ち。 趣向を凝らしたステージは「ライブ」ではなく「ショー」と評され、全世代が楽しめるエンターテイメントショーを披露している。

2015年にMini Album「here come THE NUGGETS」で全国CDデビュー、2016年に1st Full Album「YOUNG」をリリース、2017 年に2nd Full Album「NIGHT RUSH」をリリース、2021 年に2nd Mini Album「Enough.」をリリース。

日本全国での演奏のみならず、2019年には全5公演のアメリカでのショーを敢行。2020年には全 7カ国9会場での世界ツアーを敢行。国内外で高い評価を受けている。

自主音楽プロダクション・レーベル「合同会社ボートブリッジ企画」に所属。



■THE NUGGETS Official Website : www.the-nuggets.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-17:46)