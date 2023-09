[BROMPTON JAPAN株式会社]

新作「Brompton x Bear Grylls C Line Explore」2023年10月13日に国内発売開始



英折りたたみ自転車ブランド「BROMPTON(ブロンプトン)」は、英国出身の冒険家ベア・グリルスとのコラボレーションモデルを発表いたしました。







ベア・グリルスは英国リアリティ番組のスターとしても著名な冒険家です。このBrompton x Bear Gryllsのコラボレーションモデルは、ブロンプトンバイクが持つ多様性が実現した範囲を超えて、ライダーを都市生活から郊外や山間での未知なる冒険へと誘います。ベア・グリルスが長年経験してきた小さな発見の連続と、その終わりのない冒険にインスピレーションを得て生まれた新しいブロンプトンバイクです。





Brompton x Bear Gryllsは、モスグリーン、マッシュルームグレー、そしてアドベンチャーオレンジの3色をメインカラーに仕上げられています。6速ギア、ブルックス C1 オールウエザーサドルと、シュワルベ マラソンレーサー タンウォールタイヤを備え、取り外し可能な17Lバックパックと1Lポーチを標準装備しています。バイクでの探検に十分な容量を備えたバックパックは、バイク本体にしっかりとアタッチすることが出来、また取り外してバックパックとして使用することも可能。物を収納しやすいロールトップ仕様で、単体で購入することもできます。





世界的な冒険家でベストセラー作家でもあるベア・グリルスは、小さな散策から世界中への冒険の旅に至るまで、このベア・グリルスバイクを活用しています。

「ブロンプトンが叶える多様なライフスタイルでは、たとえ都市生活の中においても日々の小さな発見があります。冒険とは、ほんの小さな発見の連続でもあるのです。ブロンプトンという速くて便利な相棒は、そんな冒険への世界を切り開いてくれます。このBrompton x Bear Grylls C Line Exploreは、コンパクトでありながら弾力性にも富んでいて、コンクリートジャングルでも冒険心を持って走ることが出来ます。大好きな自転車です。」とグリルスは語ります。





Brompton x Bear Gryllsは、2023年10月13日(金)より一部のブロンプトン正規取扱店にて発売を開始いたします。





◼️Brompton x Bear Gryllsについて:

https://jp.brompton.com/bear-grylls



【商品詳細】

C Line Explore 6 speed 12.2kg



Midハンドル



Blackパーツ採用、ホイールセットは2トーン(シルバーハブ/ブラックリム)



Brooks C17 Cambium Saddle、スタンダードシートポスト



Schwalbe Marathon Racer Tyres Tanwall



前後リフレクター、フロントキャリアブロック、マッドガード付属 ※ポンプ付属無し



ウォータープルーフのバックパックとポーチ付属



価格:352,000 円 (税込)









【Brompton x Bear Grylls取り扱い店舗】

BROMPTON JUNCTION KOBE : 兵庫県神戸市中央区下山手通3-3-1 / TEL: 078-321-0830



Believe : 千葉県浦安市猫実4-21-13 / TEL: 047-390-5577



Bici Termini : 大阪府大阪市中央区上町C7/ TEL: 06-6761-1732



GREEN CYCLE STATION : 神奈川県横浜市中区山下町24-8 / TEL: 045-663-6263



LIFE with BICYCLE Daikanyama : 東京都渋谷区恵比寿西1-31-12 / TEL: 03-4283-1117



LORO CYCLEWORKS : 大阪府大阪市中央区東高麗橋4-7ミュー高麗橋1F / TEL:06-4793-1707



LORO CYCLEWORKS FUKUOKA : 福岡県福岡市中央区大手門1-2-1 / TEL:050-1365-6236



LORO CYCLEWORKS KYOTO : 京都府京都市北区小山北玄以町14-6 / TEL: 075-286-7439



LORO CYCLEWORKS ONOMICHI : 広島県尾道市土堂1-2-12 / TEL:0848-24-0055



LORO CYCLEWORKS YOKOHAMA : 神奈川県横浜市中区尾上町5-77 / TEL: 045-662-5612



LORO SETAGAYA : 東京都世田谷区上用賀3-7-8 / TEL: 03-3700-1765



LORO SLOW SPOT : 東京都中央区日本橋室町1-9-9 / TEL: 03-3231-5112



Y's Road・上野本館 : 東京都台東区上野3-16-3鈴木ビル1F,2F / TEL: 03-3836-6168



Y's Road・新橋 : 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋1F,B1 / TEL: 03-5422-1394



Y's Road・新宿クロスバイク館 : 東京都新宿区新宿2-19-1 BYGSビルB2F / TEL: 03-5312-1485



Y's Road・船橋 : 千葉県船橋市浜町2-2-7ビビット南船橋1F / TEL: 047-402-6681



Y's Road・大阪本館 : 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-2-9 / TEL: 06-4705-5482



Y's Road・池袋本館 : 東京都豊島区東池袋1-27-8 原ビル1F,3F / TEL: 03-5992-4070



Y's Road・名古屋本館 : 愛知県名古屋市中区錦2-2-13 / TEL: 052-220-3977



じてんしゃひろば遊 : 愛知県小牧市郷中1-197 / TEL: 0568-75-5802



秀岳荘白石店 : 北海道札幌市白石区本通1-2-14 / TEL: 011-860-1111



サイクルハウスしぶやお花茶屋店 : 東京都葛飾区お花茶屋1-26-2 / TEL: 03-5650-2510



和田サイクル : 東京都杉並区桃井4-1-1 / TEL: 03-3399-3741



CYCLETECH-IKD : 群馬県高崎市若松町79 / TEL: 027-387-0230



GO CYCLE : 愛知県名古屋市中川区福住町3−4 / TEL: 052-351-7081



Y's Road・宇都宮じてんしゃの杜 : 栃木県宇都宮市岩曽町1482 / TEL: 028-678-5326



Y's Road・横浜 : 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ6階 / TEL: 045-263-6342



Y's Road・京都 : 京都府京都市中京区裏寺町595 グランレジェイド京都河原町1F / TEL: 075-254-7827



Y's Road・志木 : 埼玉県志木市本町4-4-26 / TEL: 048-471-0069



Y's Road・松山エミフルMASAKI : 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミアミューズ1F / TEL: 089-984-4835



Y's Road・新宿本館 : 東京都新宿区新宿2-19-1 BYGSビルB1 / TEL: 03-3350-1288



Y's Road・神戸 : 兵庫県神戸市中央区海岸通10番地 デビスパーキング海岸通1F / TEL: 078-333-7037



Y's Road・川崎 : 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-2 川崎ミッドマークタワー1F,2F / TEL: 044-221-1531



Y's Road・府中多摩川 : 東京都府中市四谷5-42-3 / TEL: 042-352-3308



カトーサイクル : 名古屋市南区駈上2-8-26 / TEL: 052-811-3741



サイクルセンターサンワ : 兵庫県尼崎市昭和通8-285 / TEL: 06-6412-3802



サイクルマーク : 兵庫県姫路市飾磨区構2-209-2 / TEL: 079-243-2818



スポーツサイクル サカモト : 新潟県三条市島田1-2-14 / TEL: 0256-32-5348



トイファクトリー東京 : 東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク ヒルサイドヴィラ1階F104 / TEL: 042-850-5548



バイシクルわたなべ カネボウ通り店 : 静岡市駿河区曲金7-8-35 / TEL: 054-285-8845



バルバワークスカナザワストア : 石川県金沢市田上本町4-98-1 / TEL: 076-221-1037



バルバワークスタカオカストア : 富山県高岡市上黒田227-1 / TEL: 0766-54-6228



ファーム : 岡山県倉敷市沖12-9 / TEL: 086-422-0259



自転車屋オレンヂジュース : 栃木県小山市城東6-19-22 / TEL: 0285-22-3196



南風自転車店 : 北海道札幌市豊平区豊平4条7-3-14 / TEL: 011-831-8009



有限会社オートクロギ : 宮崎県宮崎市島之内5621-8 / TEL: 0985-39-7060







