[公益社団法人日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会]

AIとヒト、ロボットのより良い未来へ向けて、人に寄り添うロボット、ドラえもんを2044年に実現しようと活動、活躍されている大澤正彦教授から、みんなで夢を叶えるための未来について講演していただきます。



社会に先駆けた運動を行い、明るい豊かな社会を実現を目指して茨城県を活動地域としている団体です。今年、第52回を迎える大会をつくば市、つくば国際会議場にて開催致します。大会にて行われるフォーラムとして、「君をつくるよドラえもん~AIとヒトとロボット~」を開催致します。

生成AIの普及により、今AIについての様々な議論が、展開されています。AIは、私たちの生活の様々な部分をサポートし、いつの間にか、日常に欠かせないものとなりました。

ヒトに寄り添うロボットを考えると「ドラえもん」が思い浮かぶのではないでしょうか?

実際に2044年に「ドラえもんをつくる」ことを目指して、活動・活躍され、研究する仲間また多様な価値観を持つ人々と一緒に、みんなで叶える夢として「ドラえもん」をつくろうとされている大澤正彦氏を講師に迎えて、実際にドラえもんをつくるに向けたプロセスから、専門研究分野であるHAIのお話、AIやロボットとつくる未来について小学生から大人まで、楽しめ学べる、講演をしていただきます。

未来へ向け夢を描く、新たな価値を創造するためのフォーラムになります。

8月26日

『第52回茨城ブロック大会つくば大会~Change the Real』

メインフォーラム

「君をつくるよドラえもん~AIと人とロボット~」

9月10日 日曜日 13:30~14:30 講師 大澤 正彦 (日本大学 文理学部 准教授)



公益社団法人日本青年会議所関東地区 茨城ブロック協議会主催で開催される「第52回茨城ブロック大会つくば大会~Change the REAL」 にて、フォーラムを開催いたしますので、当日は取材にお越しいただき、媒体でのご紹介・ニュース掲載・配信を賜りたくお願い申し上げます。



事業名 : 第52回茨城ブロック大会つくば大会本大会『Change The Real』

日時 : 2023年9月10日(日) 13:30~14:30

場所 : つくば国際会議場

住所 : 茨城県つくば市竹園2-20-3

アクセス:つくばエクスプレス つくば駅から徒歩10分

主催 : 公益社団法人日本青年会議所関東地区 茨城ブロック協議会

主管 : 一般社団法人つくば青年会議所

※注意事項

37.5℃以上の発熱がある場合、風邪症状等、体調が優れない場合は、ご入場をご遠慮下さい。

https://bit.ly/3KSFT4c



【主催】公益社団法人日本青年会議所関東地区 茨城ブロック協議会

ブロック大会運営会議 担当 鈴木 一彰 090-5577-9930

河原 一彰 090-7832-4472





大会テーマ

Change the REAL

社会情勢が日々刻々と変化する中で、私たちの住み暮らす茨城県を取り巻く環境も変化を余儀なくされています。社会の先駆けとなるべき青年会議所として、変化に対して受け身になるのではなく、積極的に未来社会の到来を予感できる大会を築いていかなければなりません。

めまぐるしく変化する社会において、変化に対応をしていくことが求められています。そのような時だからこそ、未来へ向けた人と人の新たなつながりを生み出し、多種多様な価値観のもと未来社会に希望を持てる現実(リアル)を創造できる大会を目指します。



事業概要

自身の夢である「ドラえもんを本気でつくる」の実現に向けて研究、活動を行っている大澤正彦氏、

現在、AIの発達は我々の生活を便利にする一方で、ドローンが、戦争に利用され、AIが人に変わって仕事をする時代となり、AIと人とロボットの関係というものを考える時代になりました。

そんな中、人の心に寄り添うAIロボットを研究する大澤先生。

今では世界中誰からも愛されている、未来から来たネコ型のロボット、ドラえもん。

「ドラえもんをつくりたい」と夢見ていた大澤講師が、大学在学中から本格的な研究を行い、その中で多くの仲間を巻き込み、「みんなでつくるドラえもん」として夢を実現するために、どのようなプロセスを描いて、そこに向かって進んでいるのか、夢を描くことの大切さと、みんなで叶える「ドラえもんをつくる」の現状について専門分野であるHAIのテクノロジーのお話とあわせて、AIと人とロボットによるより良い未来へ向けて分かり易い説明と共に、講演をしていただきます。



大澤研究室のご協力を得て、実際に研究さている非言語コミュニケーションを体験するブースをご用意。

大澤講師の研究室の方のご協力を得て、ヒトにより添うAI技術を用いたロボットとの非言語コミュニケーションを体験していただきます。

希望する方から順番に非言語コミュニケーションをしていただき、人がロボット(存在)に対して抱く心境などが、どのように変化するのかを実際に体験します。

※約10名程度(希望者多数の場合は、こちらで人数制限をさせていただきます。ご了承下さい。)

最先端ドローン技術を学ぼう

現在測量や農業等で使われている最先端ドローンについて搭載されている機能や今後の活用分野等、株式会社NSi真岡様のご協力をいただき、展示他、詳細なご説明をしていただきます。

会場内展示。現在、今後とどのようなことが可能になるのかを展示と実演を行っていただきます。





ブース設置場所:つくば国際会議場メインホール エントランス(14:00~16:00予定)

参加、来場無料です。

開催地であるつくば市の皆様をはじめ多くの方々のご来場をお待ち申し上げます。

人とAI、ロボットが作る未来、ドラえもんと暮らす未来を一緒に学び考えてみませんか!

https://forms.gle/E73JnzD2Qhud58628



※事前登録可能です。当日は、登録が無くても参加可能です。

