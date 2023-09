[YOOX株式会社]







イギリス発ラグジュアリーECの「THE OUTNET(アウトネット)」は、ロンドンを拠点とするブランド「Mother of Pearl(マザー・オブ・パール)」の限定カプセルコレクションを9月8日(金)に発売いたしました。





2013年からクリエイティブディレクターのエイミー・パウニーが率いるこのブランドは、フェミニンでコンテンポラリーなアイテムを作り続ける一方で、環境への影響を減らすことに尽力しています。



コレクションはドレス、トップス、スカートを含む8つのスタイルで構成され、モノクロームのフローラルプリントが施されています。

「THE OUTNETとの限定8ピース・カプセルを発表できることを嬉しく思います。このカプセルは、Mother of Pearlが大切にしている、倫理観とシンプルなデザイン美学の融合を体現しています。持続可能な方法で管理された樹木から採取された完全生分解性のテンセルを使用し、モノクロームの花柄プリントを組み合わせました」

エイミー・パウニー(Mother of Pearl クリエイティブディレクター兼共同オーナー)











価格帯:28,807円- 42,692円



■Mother of Pearlについて

ロンドンを拠点に、2013年からクリエイティブ・ディレクターのエイミー・パウニーが率いるMother of Pearlは、フェミニンでコンテンポラリーな作品を作り続けながら、環境への影響を減らすことに尽力している。「クラシックでありながら、決して飽きさせない」をテーマにコレクションを展開。



https://www.theoutnet.com/ja-jp/shop/designers/mother-of-pearl





<THE OUTNETについて>

THE OUTNETは350を超える世界のラグジュアリーブランドを最大70%OFFでご提供するショッピングサイトとして2009年にスタートいたしました。各ラグジュアリーブランドとの強力な関係を築き上げ、THE OUTNETで取り扱う商品の90%以上はロンドンのバイイングチームが直接ブランドから購入しています。また、有名ブランドとのコラボレーションによる限定カプセルコレクションやオリジナルブランド「Iris & Ink」、ここでしか手に入らないユニークな商品のほか、直近ではメンズアイテムもラインナップに加えています。THE OUTNETでは日本語、アラビア語、ドイツ語を含む各言語でのサイト閲覧や、お住まいの国/地域にあったチェックアウトシステム、PCやスマートフォン、タブレットなど各端末でのショッピングをお楽しみいただくことができます。さらに、トレンド情報満載のエディトリアル記事も充実。世界100以上の国/地域への配送が可能な他、24時間年中無休のカスタマーケアサービスは11か国語にて皆様のショッピングをサポートいたします。THE OUTNETは、YOOX NET-A-PORTER GROUP(ユークス・ネッタポルテ・グループ)の一員です。

https://www.theoutnet.com/ja-jp



