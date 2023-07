[サントリー株式会社]

“上京”をテーマに故郷から東京へ「帰る」「行く」の狭間で揺らぐ人々を応援 「東京に帰る」派72%で「行く」より「帰る」派が多数! Twitterキャンペーンも実施!



サントリー(株)は、全国で販売中の「東京クラフト〈ペールエール〉」のWEB Movie「じゃあ東京帰るね by 東京クラフト」を、7月24日(月)からYouTubeにて公開します。“上京した人々の繊細な気持ち”をテーマに、映像作家 崎村宙央さんをはじめアニメーター8人・声優3人がコラボレーションしたアニメーション作品が完成しました。

また、人気女性アーティストAimerさんの7thフルアルバム「Open α Door」より「I know U Know」を楽曲提供いただき、本曲に込める思いなども語っていただきました。さらに、7月25日(火)から抽選で50名にオリジナルデザイン「じゃあ東京帰るね」Tシャツが当たるTwitterキャンペーンを実施します。







動画本編 YouTube URL︓ https://www.youtube.com/watch?v=cb2poQ28JKg



「じゃあ東京帰るね」 “上京”をテーマに若者たちの心の揺らめきを表現したWEB Movie公開!





「じゃあ東京帰るね by 東京クラフト」では、映像作家の崎村宙央さんを中心に、しめさばさん、めいにーさん、ほ~こうさん、けろさん、APO+さん、長江春芳さん、fussoさん、総勢8名のクリエイターが動画の制作を手掛け、上京をテーマに故郷から東京までの帰り道で心が揺れ動く3人の若者の様子を描きました。3人の登場人物は、人気声優の三上枝織さん、岩崎諒太さん、⾚⽻根健治さんが演じ、「東京帰るね」と言ってしまった自分に違和感を覚えつつも、大切な故郷の風景や思い出を思い出しながら、東京での生活を頑張って行く様子を表現したアニメーション作品です。



Aimer最新アルバムより楽曲先行公開!※ インタビューでは

「一緒に”どこまでも行ける”ような楽曲を目指しました」と楽曲に込めた想いを語る!





今回、ストーリーにあわせて流れる音楽は、人気女性アーティストAimerさんの新曲「 I know U Know」を提供いただき、不安がある中でも背中を押してくれるようなムービーに仕上がりました。

また、 Aimerさんのインタビューも公開し、楽曲提供が決まった時の感想や楽曲に込めた想い、登場人物のように上京して日々奮闘している方々に向けた応援メッセージもいただきました。

※フルサイズは、7/26(水)発売アルバム「Open α Door」で公開となります。



ストーリーボード





■「じゃあ東京帰るね by 東京クラフト」



実家から身支度をして「東京帰る」と言い、故郷を去る3人の男女。



それぞれの帰り道、思い出の景⾊や家族と過ごした時間が、3人の脳内にフラッシュバックしていく。



「東京に行ってくるって言った方がよかったのかな」と感じつつ、故郷の思い出と共に東京で仕事を頑張る3人。



「東京を居場所と決めた自分に乾杯」とそれぞれの男女が、東京クラフトを一口。



<Aimerインタビュー>

Q. 今回、楽曲を提供することが決まった時の感想を教えて下さい。

A. 楽曲のダイナミクスと共に展開されてゆくアニメーションも拝見させていただいて、愛情を持って扱っていただいているのが伝わってきて、純粋に、とても嬉しかったです。



Q. 今回提供いただいた新曲「I know U Know」はどのような楽曲ですか︖

A. 今までも、ライブで盛り上がるための曲を作ってきましたが、改めて自分のデビュー10周年を経て、さらにライブ会場で一体になれるような曲を、さらに、今この瞬間を一緒に共有できるような曲を、と、イメージしながら作りました。初めてのライブで不安を抱えながらも、遠いところから足を運んでくださる方もいらっしゃるので、そんな方の心もほぐして一緒に「どこまでも行ける」ような楽曲を目指しました。



Q. 今回のWEB Movieでは、上京してまだ東京に馴染みきれていない不安な気持ちに寄り添う相棒として東京クラフトを飲むシーンがありますが、Aimerさん自身がビールを飲みたくなる時は、どんなときですか︖

A. 長い長いツアーを乗り切った夜、バンドメンバーがみんな揃って楽屋で大きな声で笑いながら美味しそう

にビールを飲んでいるのを見ると、わたしも、いいなあ!と思ってしまいます。



Q. 今回のWEB Movieに描かれているような、上京して日々奮闘している方々に向けて何かメッセージをお願いいたします。

A. 住み慣れた場所や環境を離れて新しく何かを始めようとする、多大なる勇気を持ったみなさんのその心を、

少しでもこの素敵なムービーと「I know U know」が軽くできたらいいなと願っています。不安になる夜は、音楽を聴きながら、「東京クラフト」を飲みながら、自分を労わりながら、夜風にあたってみてくださいね。



プロフィール







アーティストAimer

15歳の頃、歌唱による喉の酷使が原因で突如声が出なくなるアクシデントに見舞われるも、数年後には独特のハスキーで⽢い歌声を得ることとなる。2011年にシングル「六等星の夜」でメジャーデビュー。

代表曲「蝶々結び」などを収録した4thアルバム「daydream」を2016年9月にリリースし、各種配信チャート1位を獲得し、CDショップ大賞2017準大賞も受賞。2019年には16枚目のシングル「I beg you / 花びらたちのマーチ / Sailing」をリリースし、自身初のオリコン週間シングルランキング初登場1位を記録する。2022年にはテレビアニメ「⻤滅の刃」遊郭編オープニングテーマ・エンディングテーマ「残響散歌/朝が来る」をリリースし、Billboard JAPAN “JAPAN HOT 100”にてBillboard JAPAN史上最高記録となる 7週連続の1位を記録。2022年末、「第64回 輝く!日本レコード大賞」にて、《第64回日本レコード大賞 特別賞》を受賞し、「第73回NHK紅白歌合戦」への初出場を果たす。





クリエイター

崎村宙央

@soraosakimura

映像作家、アニメーション作家。

手描きアニメーション・ 3DCG・実写撮影をすべて独学で学び、それらを複雑に組み合わせた独自のワークフローにより、自身の頭の中にある感覚や残像をユニークな映像として表現する。その表現力を武器に、短編映画から、MV、広告まで幅広く活動している。



クリエイター

fusso

@fusso6225

映像作家、アニメーター、イラスト レーター。多摩美術大学グラフィックデザイン学科在籍。苗字と名前の頭を取ってfusso(フッ素)という名前でも活動している。普段はデジタル技法でのアニメーション、イラストレーションを制作しつつ、大学ではデザインを専攻している。高彩度で独特な配⾊と民間伝承や土着文化を独自に解釈した舞台設定で、異国情緒やノスタルジーを感じる作品を制作している。アジア文化と漫画が好き。



クリエイター

しめさば

@_ 44gi

illustration/ animation



クリエイター

めいにー

@maynie_0523

アニメーション作家



クリエイター

ほ~こう

@_HouKou

絵描きです。



クリエイター

APO+

@APO_PLUS_

PixelArtist / Illustrator / VideoGrapher



クリエイター

けろ

@kerorin_works

イラスト・映像を制作してます



クリエイター

長江春芳

@N_haruyoshi

写真・絵画・文章など多岐に渡り活動。



SNSキャンペーン概要







サントリー公式Twitterアカウント(@suntory)をフォローし、キャンペーンツイートをリツイートした方から抽選で50名様にオリジナルデザイン「じゃあ東京帰るね」Tシャツをプレゼント。

■実施期間︓ 2023年7月25日(⽕)17:00 ~ 2023年8月1日(⽕)23:59

■応募方法

1.サントリー公式Twitterアカウント(@suntory)をフォロー



2.プレゼントキャンペーン投稿のツイートをリツイート

3.自動返信で当落&当選者にDMを送付

■賞品(当選人数)︓オリジナルデザイン「じゃあ東京帰るね」Tシャツ(合計 50名様)



Twitterアンケート結果





■「東京に帰る」派72.1%、「ただいまって実家帰って、そんじゃ帰るわって言って帰る」

「地元にいた時間より長くなってるので帰るです」などの声が集まりました!



7月13日(木)からサントリー公式Twitterアカウント

(@suntory)上で実施したアンケートでは、

「東京に行く」派27.9%、「東京に帰る」派72.1%と

「東京に帰る」を多くの人が使っていることが

明らかになりました。Twitter上では

「帰るとは言いたくないし、行ってくるとは

少し違う気もする」、「ただいまって実家帰って、

そんじゃ帰るわって言って帰るかな」、「もう地元に

いた時間より長くなってるので帰るです」など、上京を

した人々の様々なコメントが集まりました。



商品情報









▼商品名:「東京クラフト〈ペールエール〉」

▼容量:350ml

▼アルコール度数:5%

*希望小売価格は設定していません

▼発売地域:全国

▼品目:ビール



中味は、マンダリーナババリアホップ一部使用による柑橘系の爽やかな香りが特長です。パッケージは、爽やかな味わいを⻘⾊のグラデーションで表現しました。また、東京の街並みを金⾊と⿊⾊の組み合わせで、都会的で洗練されたデザインにしています。



