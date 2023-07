[ALL MOBILE 株式会社]

「基本料金を無料にする」既成概念にとらわれない新しいサービス



ALL MOBILE 株式会社(本社:東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.7階、代表取締役:久保谷 亮太)は、2023年7月11日より、【格安SIM】you me mobileのサービス販売を開始しました。





現在、日本のモバイル市場は2億回線を突破したといわれています。数多の携帯電話会社や格安SIM会社(MVNO事業者)が存在しますが、その中でも当社のサービスは、特許出願中の比類のない料金サービスを提供させていただいております。





当社のSIM販売方法





当社の格安SIMの販売方法として、「招待制」を採用しています。ショップ等を構えて販売する一般的な販売方法ではなく、ネットの書き込みや口コミなどで招待をしていただくことで、当社の商品を購入することができます。販売員などがいない為、その分コストを削減し、ご利用者様の割引に充てることをしております。具体的にはご利用者様が別のご利用者様を4名招待していただくことで当社は基本料を12ヶ月間無料にするということをしております。



今だけの特別キャンペーン 2名招待していただくと基本料金を生涯無料





通常4名招待していただくことで、基本料金を12ヶ月間無料にするのですが、スタートキャンペーンとして、先着1万名様限定で、2名招待していただくと基本料金を生涯無料にいたします。

家族でお得をシェアしたり、サークルや会社チームでお得をシェアすることも可能です。









料金プラン





当サービスは格安SIMですので、普通に使うだけでも毎月の通信コストを大手キャリアよりも安くすることが可能だと考えられます。(ご利用中のプランによりますので、必ず安くなるという保証はございません。)





※通話料 (通話オプションなしの場合)22円/30秒 (通話オプションありの場合で超過後)17.6円/30秒

※SMS(ショートメッセージサービス)は、国内宛の一送信につき3円~33円が発生します。(国際利用除く)



格安SIMでも安心のdocomo回線





いくら安くても、使えなければ意味がありません。当社の格安SIMの回線はdocomo回線です。日本のdocomoの電波が届くところであれば、どこでもご利用いただけます。

ただし、キャリアの独自のサービスまでご利用いただけるわけではないので、ご注意ください。

例)

・キャリアメール(引っ越しサービスなどを使えば継続して利用は可能だが、こちらでメールアドレスは新規で振り分けられるわけではありません。)

・キャリア決済

・その他独自のサービス(海外でのデータ通信、キッズ携帯のお探しサービスなど)



ALL MOBILE 株式会社について





当社はモバイル(MOBILE)を通じて皆様(ALL)に豊かで快適な生活を送っていただきたいとの思いから設立いたしました。



名称:ALL MOBILE 株式会社

所在地:東京都中央区銀座1-12-4N&EBLD.7F

設立年月:2023年4月

代表取締役:久保谷 亮太

事業概要:MVNO事業(格安SIMサービス:you me mobileの運営及び提供)



【you me mobile 公式ホームページ】

https://youme-mobile.com/



【お問い合わせ先】

TEL:0120-173-636

e-mail:support@youme-mobile.com

営業時間:10:00~18:00 / 休日【土日祝日】



