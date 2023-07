[女性Webマーケティング協同組合]

日本初の、Webビジネスに特化した女性中心の事業協同組合、「女性Webマーケティング協同組合」(神奈川県横浜市、代表理事・紅林真理子)が2023年3月に神奈川県の認可を経て設立しました。当団体はWebマーケティングのスキルを持つ女性がつながることで、女性や経済的自立・社会的地位向上を目指します。

クラウドファンディングからスタートします。私たちの取り組みを広く知っていただけますと幸いです。URL:https://camp-fire.jp/projects/view/646461





女性Webマーケティング協同組合とは





「学ぶ・つながる・自立」をコンセプトに掲げたWeb マーケティングを武器とする女性の専門家集団。「協同組合」は組合員一人一票の権限があり全員平等で、全員同時に飛躍していく仕組みが特徴です。



■「学ぶ」…高度なwebマーケティングスキルの獲得

組合員にはWeb マーケティングを体系的に学べる講座を提供します。初心者・経験者ともレベルに応じ、最先端かつ即戦力になれるスキルを獲得できます。



■「つながる」…組合のマネジメントによるビジネス・パワーチームの結成

Webデザイン、SNS 集客、数値管理など、得意分野の違う組合員によるチームを結成。一人ではできない多岐にわたるWebビジネスも、専門家がチームとしてつながることで可能にします。



■「自立」…個人ではできない大型案件の共同受注が実現、経済的自立へ

組合が大手の仕事を直接共同受注することで、中抜き業者がなくなり、単価の高い仕事が可能に。組合員は個人ではできない大型案件で社会的地位向上へ導き。経済的自立が早まります。



組合設立への思い : 代表理事 紅林真理子









これまで結婚・出産・育児のかたわら、20年以上にわたり

Webの世界で活動する中で、自宅でできるWeb マーケティングの仕事は家事・育児・介護をしながらでも経済的自立を願う女性に必須のスキルだと確信するようになりました。同時に直面したのが⼆つの厳しい現実です。一つは、女性の個人事業主・起業家は社会的地位も低く、どんなにスキルがあっても下請け業者止まりということ。⼆つ目はWeb マーケティングビジネスの分野は多岐に渡り、一人で全てを網羅するのは困難だということです。

そこで、一人で頑張る女性の個人事業主・起業家・経営者がチームを組んで働ける「組合」を作ることを決意しました。普通のコミュニティや協会ではなく、仕事受注から売上まで提供出来る組合を選びました。組合は、ユネスコの「無形文化遺産」に登録されるほどの素晴らしい組織形態で、個人では受けることが出来ない大手企業の案件も「組合の共同受注」として請け負うことが可能になります。これにより女性たちが経済的自立や社会的地位の確立、精神的安定を得られるのは間違いありません。トップだけでない組合員全員一緒にステージアップできる「女性Web マーケティング協同組合」を通じて、日本の女性の働き方改革を進め、日本女性の未来の可能性を切り開いていきたいです。



紅林 真理子 (くればやし まりこ)について









*Web 戦略コンサルタント

*女性 Web マーケティング協同組合 代表理事

*女性の為の web ビジネススクール 「しなやか Web 戦略アカデミー」主宰

*株式会社グラン 代表取締役社長



就職超氷河期時代に第一勧業銀行(現みずほ銀行)に入行するも、「自分にしかできない仕事がしたい」と夜間 IT 学校へ通う。その後、安定し た銀行員の座を捨て、時給 700円のバイトから IT の世界へ。日立やソフトバ ンク等で Web デザイナーからディレクター、プロデューサーを歴任。プルデンシャル生命、小田原市役所、ソフトバンク、Yahoo!BB など、12 年に渡り大手企業を中心にマーケティングを駆使したサイトを制作・運営。



プライベートでは、姉の病死・家族緊急入院・自身の病気・結婚・嫁姑問題・不妊治療・複数流産・臨月での起業・高齢出産・入院・倒産寸前と数々のライフステージの変化と危機に直面するも、Webビジネスのスキルを武器に仕事と家事・育児を両立、一人で年商 3000 万円を実現。

これらの経験から「Web のスキルさえあれば、企業で働かなくても、どんな問題に直面しても、自宅で経済的自立が可能になる!Web ビジネスの素晴らしさを自分と同じ境遇の女性たちに伝えていきたい!」と決意、Web戦略コンサルタントとなる。



現在、女性の経済的・精神的自立を支援する Webビジネススクール『しなやかWeb 戦略アカデミー』を運営。女性起業家・経営者たちを「Web の知識ゼロ・収入ゼロから月商 7 桁へ」導いている。東京都主催の女性・若者・シニアの 創業サポート事業 「東京都創業セミナー」講師としても登壇。さらに、より多くの女性達の学び・繋がり・自立を目的とした『女性 Webマーケティング協同組合』を2023年3月に立上げた。



また、フランス料理学校の最高峰『ル・コルドンブルー』で料理とお菓子のダブル資格=グラン・デュプロムを取得。 その知識と経験を活かして 2012 年に立ち上げたフランス料理総合サイト「FELICIMME(フェリスィム)」は、Yahoo!や Google 等の主要検索エンジンにて検索ビッグキーワードにて 13 年連続、1億 3000 万件中、1位、2位を連続獲得。雑誌「Yahoo! Japan Internet Guide」に日本の優良サイトとして 2006、2007 年に連続掲載。2016 年コルドンブルー日本同窓支部の関東アクティビティーオフィサーに就任。



神奈川県横浜市出身、東京在住、夫と小学5年生の息子の3人家族



■メディア実績

・2004 年/「All about JAPAN」フレンチ、おかず、野菜、フルーツのレシピ等 5 部門に掲載

・2006 年/「Yahoo! Japan Internet Guide」1 月号に掲載、雑誌「東京生活」東京大人のマナー講座に掲載

・2007 年/「Yahoo! Japan Internet Guide」1 月号に掲載

・2008 年/雑誌「東京生活」知っておきたいフレンチのマナー 取材&執筆、監修

・2009 年/雑誌「クリネタ」に執筆

・2012 年/「FCAJ ジャーナル」(日本フードコーディネーター協会)に掲載

・2020 年/ゆめのたね放送局 東京スタジオにてラジオ出演

・2021年/鳥越アズーリFM インターネットTV型ラジオ番組出演

・2022 年/レインボータウンFM ラジオ番組出演



■取材でお話しできること

・女性の起業、経済的自立について

・Web マーケティングを学んだことで人生を激変させた女性たちの実例について

・自宅で副業を本業にする Web ビジネスについて

・妻として母としての家庭と仕事のバランスについて



【本件につきましてはこちらの資料を併せてご覧ください】

https://prtimes.jp/a/?f=d125808-2-e1163577a8079b8d8934e9bc686fd97d.pdf



