フィットネスクラブ「ココカラ本厚木」「ココカラ港南台」「ココカラ辻堂」などの施設を運営する人の森株式会社(本社:神奈川県海老名市、代表取締役社長:加藤 政徳)は、2024年3月(予定)「roll UP pilates studio

ロールアップピラティススタジオ 相模大野店」をオープンいたします。







●ピラティスとは

なりたいわたしへの30歩。。。

10回で違いを感じ、

20回で見た目が変わり、

30回で身体のすべてが変わる。(ジョセフ・ピラティス氏)



ピラティスは、30回でカラダの全てが変わると言われる程、カラダの明らかな変化が感じられるエクササイズとして人気を集めています。

普段使わない筋肉や体の中心にあるインナーマッスルを使ってエクササイズを行いますので

自分自身の筋力でご自分の体重を支えて行うマットピラティスは、ある程度の筋力が必要になります。





●roll UP pilates studioでは

鍛えたい筋肉を効率的に鍛えられ、ご自分を支えるだけの筋力がない方でも調整可能な

「マシンピラティス」であなたの’’なりたい’’をお手伝いします!



無理をしない× 頑張りすぎない× 自分のカラダと相談しながら動かすことができるマシンピラティスは

初心者にもおすすめです。





●「roll UP pilates studio」 ロールアップピラティススタジオとは

roll UP pilates studio の roll UP(ロールアップ)とはピラティスの基本であり代表的なエクササイズです。

ロールアップを行うことで、全ての動作の中心となる体幹を鍛えることができます。

心地よい空間で理想の身体づくり

洗練された心地よい空間と 最高品質のピラティスマシンを備えました。



●「roll UP pilates studio」の5つのポイント

1.気兼ねなく安心して参加出来る小人数制のマシンピラティススタジオ

10名程度の少人数だからこそ、あなたにあわせたきめ細かなサポートが可能です!

ピラティスに精通した経験豊富な高崎氏が監修!



2.パーソナルピラティスルームであなただけの個別レッスン!

グループピラティスだけでなくパーソナルルームであなただけのメニューで、”なりたい私”をすぐに実感!

インストラクターがすぐそばにいるので、不安や悩みもその場で相談!高いモチベーションを維持しながら、目標に近づけます!



3.高品質のインストラクターが勢ぞろい

ピラティスの”簡単で楽しい”を提供する経験豊富なインストラクターが指導致します



4.安心の自社養成でスキルアップ出来ます

誰に相談しても安心で丁寧、きめ細かなレッスンを提供します!

また、採用するインストラクターは高額なマシンピラティス資格取得のための費用はかかりません。

自社による養成で安心してキャリアをスタートできます。



5.ココカラ相模大野クラブのシャワー・浴室・ロッカーが利用可能

シックで落ち着いたデザイン性の高い内装

フィットネス&スパ ココカラ相模大野店のロッカー、浴室、シャワーがご利用頂けます。

※ジム等のスポーツエリアは別途費用がかかります



●スタジオ監修(ディレクター)



高崎玲子氏プロフィール



大手フィットネスクラブにてスタジオレッスン

パーソナルレッスンを幅広く担当。



現在、自治体や企業にて

健康セミナーやフィットネス等を開催。

また、サンデー毎日にて

らくゆるメソッドの連載も担当。

楽しく、簡単、カラダ革命をモットーに

健康を世の中に広めていく。



楽フィットネス高崎合同会社 代表



〈保有資格〉

・CLUB PILATES JAPAN Teacher Training (Reformer・Chair・Cadillac

・FTP Mat pilates

らくゆるメソッド(R)マスタートレーナー・機能改善パーソナルトレーナー・介護予防運動指導士・背骨コンディショニングインストラクター・ペルビックストレッチマスタートレーナー・シナプソロジーインストラクター・ハタヨガ・エアロビクス・アクアビクス・ラテンダンス・ZUMBA



店名:roll UP pilates studio(ロールアップピラティススタジオ)

オープン:2024年3月(予定

所在地:〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-19-1 (ココカラ相模大野1F)





体験会、プロモーションは24年2月より

詳しい営業形態・料金等は近日公開予定となります。



使用している画像はイメージです。



会社概要

所在地:神奈川県海老名市中新田 1762番地

会社設立:昭和15年7月1日

資本金:9000万円

URL:https://hitonomoricorp.jp/#section_top



