[Rem3dy Health]

一人ひとりのニーズに合わせた7種の成分を1粒に



イギリス発のスタートアップ企業であるRem3dy Health (レメディ・ヘルス)は、お客様一人ひとりのニーズに合わせて1粒に最大7種類までの栄養成分を積み重ねることができるサプリメント・グミ製品『ナリッシュ3D 』の販売を、2023年8月22日(火)より開始しました。今回の日本発売に合わせ、ゆず、グリーンアップル、ブラッドオレンジ、パイナップルという日本人の好みに合わせた4種類の特別なフレーバーを用意しました。ナリッシュ3Dはオンライン・ショップ( https://nourish3d.jp/ )にて注文が可能です。







■日本進出の背景

日本は世界第3位の栄養補助食品市場であり、その市場規模は94億米ドルと言われています*1 。日本の高齢化社会と消費者の健康志向の高まりにより、この分野が拡大し続けていることにRem3dy Health社は成長の機会を見出しています。また、最近行った日本での市場調査結果から、日本の顧客が体重管理、ストレス、更年期障害、老化防止に役立つサプリメントに特に注目していることが判明しました*2 。日本の顧客がサプリメントを本当の意味でパーソナライズ= 一人ひとりに最適な組み合わせで摂取できるよう、新しく革新的な方法を提供したいという思いから、日本での販売を開始する運びとなりました。すでにイギリス、アメリカ市場で成功を収めている同社は、以前からアジアを重要なターゲット市場と見ており、今回の日本進出はアジア展開への重要なステップとなります。また、同社は今年初めにサントリーホールディングスの出資と協力を受けて、日本での活動を飛躍的に前進させています。



*1 出典:” Japan Dietary Supplements Market” International Trade Administration ( https://www.trade.gov/market-intelligence/japan-dietary-supplements-market-update )

*2 出典:Rem3dy調査、2023年7月、日本における消費者1,000人の調査結果より



■発売に関する情報

販売開始:2023年8月22日(火)~

販売チャネル:ナリッシュ3Dのオンラインショップにて販売( https://nourish3d.jp/ )

配送方法:イギリスより直送(配送料500円)

価格:月額8,000円(税込み)



■ナリッシュ3Dの特徴

・特許取得の3Dプリント技術を利用

・30種類以上の有効成分の中から最大7種類の栄養素を1つのサプリメント・グミに凝縮

・注文を受けてからのオンデマンド生産

・ヴィーガン、砂糖不使用、アレルゲンフリー

・プラスチックフリー、リサイクル可能な環境に優しいパッケージを使用し、サステナブルにも配慮

・個装なので旅行やお出かけなど、持ち運びに便利

・注文タイプは、1箱28日分を毎月お届けする便利でお得な定期購入と、1回分の2通り





■日本向けフレーバー4種

この発売に合わせてナリッシュ3Dは、ゆず、グリーンアップル、ブラッドオレンジ、パイナップルという日本人の好みに合う4種類の特別なフレーバーを用意しました。



■ナリッシュ3Dのパーソナライゼーションについて

利用者は、ウェブサイト( https://nourish3d.jp/ ) で簡単なカウンセリングを受けることができ、アルゴリズムによって最適なビタミン、栄養素、スーパーフードの組み合わせが提案されます。顧客が独自に取り入れたい栄養素も選択可能です。コーティングは天然甘味料(エリスリトール)から作られ、好みのフレーバーを選ぶことができます。選択されたものは、効果と栄養吸収を高めるために、オンデマンドで3Dプリンターにより製造されます。各注文はプラスチック・フリーのパッケージに個装され、2週間以内にお客様に直接発送されます。おいしくて持ち運びに便利、アレルゲンフリー、砂糖不使用のこのサプリメント・グミは、100%顧客の好みと要望に沿ってパーソナライズされたものとなります。



<注文の流れ>

1. ウェブサイト( https://nourish3d.jp/ )へアクセスします。



2. 簡単なアンケートに答えます。 顧客のライフスタイルとウェルネス目標に向けた最適な7種類の栄養素が提案されます。



3. 提案された組み合わせで問題なければ 「定期購入」または「1回分」を選択し、会計に進みます。



4. 配送先情報を入力し、発送手続きを完了させます。



5. 支払いに進みます。



6. 注文された商品は7~10営業日ほどで顧客のもとへ直接届けられます。





<注意事項>

・定期購入の場合はイギリスで製造され出荷されます。

・今後日本法人が設立される予定ですが、当面の間はイギリスからの輸入となります。

・Rem3dy Healthは、食品安全マネジメントシステムに関する国際規格FSSC 22000(Food Safety System Certification 22000)を取得しています。





■ナリッシュ3D について

Rem3dy Health社が独自開発したナリッシュ3Dは、カスタマイズ可能な栄養製品として2020年に英国と米国で販売が開始されました。革新的な3Dプリント技術と特許を取得したヴィーガンカプセル化製法を用いて、30種類以上の有効成分の中から7つの異なる成分を組み合わせる画期的な方法を開発しました。個人のライフスタイルやウェルネス目標に合わせてパーソナライズされた栄養素を含んでおり、グミタイプなので幅広いお客様に手軽にお楽しみいただけます。 ナリッシュ3Dは、多くの選択肢から制約なく有効成分を組み合わせることができます。提供しているすべての栄養素は、臨床的に検証された最適な用量で開発されています。





■Rem3dy創業者兼CEO、Melissa Snover(メリッサ・スノーヴァー)のコメント





Rem3dyは、健康ニーズに応えるために画期的なソリューションを自社で開発しました。今年7月に東京で開催された、「食×テクノロジー&サイエンス」をテーマとした、グローバル・フードテック・サミット「SKS JAPAN」の展示会で初めて日本のお客様にナリッシュ3Dをご紹介し、好評をいただきました。私たちは、お客様のライフスタイル、目標、好みに合わせてオンデマンドで丁寧に作られる、まさに「パーソナライズ」されたこの製品を提供することで、健康志向のお客様一人ひとりのニーズにお応えしたいと考えています。日本のヘルスケア業界に革命を起こし、健康的な生活を送るためのお手伝いができることを楽しみにしています。



■有効成分リスト

ナリッシュ3Dで入手可能な有効成分(ビタミン、栄養素、スーパーフード)の全リストは以下のとおりです。また、その臨床研究に関する情報は https://nourish3d.jp/collections/ingredients(日本語版)または

https://get-nourished.com/collections/all-ingredients(英語版)にてより詳細な情報をご覧いただけます。



アップルサイダービネガー、1食あたり200mg

ハイドロカーク&ブラックペッパーエキス、1食あたり96mg

栄養豊富なグリーン、1食あたり100mg

ビーツ、 1食あたり100mg

イノシトール、1食あたり300mg

レスベラトロール、1食あたり100mg

ベータグルカン、1食あたり50mg

ヨウ素、1食あたり150mg

セレン、1食あたり55mcg

BPL1 HT、1食あたり33.33mg

鉄、1食あたり12mg

シリカ、1食あたり100mg

ケアフローマンゴーパウダー、1食あたり100mg

K2バイタルデルタ、1食あたり75mcg

タルトチェリー、1食あたり100mg

CoQ10、1食あたり30mg

ラクトスポア・プロバイオティクス、200 Million CFU

ビーガンのビタミンD3、1食あたり2000IU/50mcg

冬虫夏草、1食あたり100mg

ルテマックス2020、1食あたり12mg

ビタミンA、1食あたり1600mcg

葉酸、1食あたり400mcg

リコピン、1食あたり10mg

ビタミンB12、1食あたり3.75mcg

ジンジャーエキス、1食あたり100mg

マカ粉末、1食あたり50mg

ビタミンC、1食あたり96mg

高麗人参、1食あたり100mg

ミルクシスルエキス、1食あたり100mg

ビタミンE、1食あたり24mg

亜鉛、1食あたり10mg

白インゲン豆エキス、1食あたり100mg



■Rem3dy Health社のこれまでの主な受賞歴 (一部のみ抜粋)

・The King's Award For Enterprise - 2023 Innovation Winner

・Company Leader - Winner - Issued by West Midlands Leadership Awards 2023

・Growth Business of the Year Award - Winner - Issued by Business Champion Awards 2023

・Top 6 - The ‘Startups. 100’ - 2023

・EY Entrepreneur of the Year - Regional Winner - 2022



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/22-13:16)