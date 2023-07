[KBツヅキ株式会社]

7/12より伊勢丹新宿店やMOO:D MARK by ISETANにて販売開始



KBツヅキ株式会社(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長武内 貞継)は、KBツヅキとして初のプライベートタオルブランド「SALAD(サラダ)」を2023年7月12日(水)にリリースします。

公式Instagram:https://www.instagram.com/salad_towel/









土からとれる→摘みたてタオル、SALAD

SALADは「摘みたて」をコンセプトとしたタオルブランド。紡績メーカーとしてタオルになる前の糸の質に目を留め、摘みたての綿花の状態をできる限りそのままタオルにすることにこだわりました。タオルの生地をはじめ縫い糸や刺繍にもコットンだけを使用し、化学繊維を避けるためタグは付けていません。また350を超える有害物質の残留試験をクリアしており、赤ちゃんから大人まで安心してお使いいただけるタオルです。

カラーは4色、サイズはハンド・フェイス・バスの3サイズ展開。7月12日(水)より伊勢丹新宿店、MOO:D MARK by ISETANにて先行販売、7月19日(水)よりKBツヅキオンラインストアにて全国販売を開始いたします。



SALADの5つこだわり

1.20~40日かけて綿花にじっくり水分を含ませ、傷んだ綿花を元の状態に復元。

2.100%天然素材。縫い糸や刺繍にもコットンだけを使用。

3.350もの有害物質残留試験をクリア。

4.200回以上洗濯しても持続する抗菌防臭機能。

5.バイオマス素材や脱使い捨てによるサステナビリティへの取り組み。







独自の技術が可能にする、綿花の復元



紡績工場に届く綿花は、運搬の過程で圧縮されて到着し、その後の紡績~製織の工程でさらにダメージが蓄積されます。初めに綿花が届く場所としてその状態に目を留めるKBツヅキでは、「TNS方式」によって傷んだ綿花の状態をできる限り元の状態に復元しています。TNS方式は20~40日かけじっくり綿花に水分を含ませ、乾き傷んだ綿花を元の瑞々しい状態に戻すKBツヅキ独自の技術です。復元した綿花で作るタオルのふんわり弾む優しい肌触りを体感してください。





糸屋だからできる糸へのこだわり





使用後も新鮮な状態を保つことを目指し、SALADには抗菌防臭機能を施しています。生地ではなく紡績の過程で機能を施すことができるため、綿繊維の奥まで機能が浸透し200回洗濯してもその機能は消えません。繰り返し使っても、菌が増えずイヤな臭いを防ぐタオルです。さらに350以上の有害物質残留試験をパスし、乳幼児・幼児期でも安心してお使い頂ける品質となっております。





サステナビリティへの取り組み

綿花を育む土、地球環境への影響を考えたタオル作りに取り組んでいます。

・100%天然素材。生地はもちろん、縫い糸や刺繍にもコットンのみを使用。

・化学繊維を避け、また使い心地を考慮して、タグは付けていません。

・バイオマス90%配合、バイオマスインクで印刷した袋で個包装。保管・運搬時の品質管理を徹底するとともに、ひとつひとつ丁寧に、エコに包んでいます。

・ギフト用パッケージは使い捨ての袋や箱ではなく、繰り返し使えるオリジナル巾着。





























商品一覧





















カラーマッシュルーム、レタス、レモン、トマト

サイズ・価格ハンドタオル(245×245mm)税抜900円/税込990円

フェイスタオル(1000×335mm)税抜1,900円/税込2,090円

バスタオル(1200×600mm)税抜3,900円/税込4,290円



販売方法

先行販売

伊勢丹新宿店・MOO:D MARK by ISETAN

伊勢丹新宿店 本館5階 ベッドバスパウダールーム

会期2023年7月12日(水) ~ 2023年7月25日(火)

MOO:D MARK by ISETAN https://moodmark.mistore.jp



7月19日(水)~全国販売開始

KBツヅキオンラインストア https://tsuzuki-cotton.com/password





会社情報



出雲を拠点に紡績から染色整理加工まで一貫して生産する紡績メーカー。全国の繊維産地に綿糸を提供しており、今治タオル向け綿糸出荷量は国内トップ(2020年今治タオル工業組合「今治地区綿糸受渡数量」より計算)。2023年7月12日、リブランディングと共にオリジナル3ブランド「MAMORUNE」「HEMming」「SALAD」をリリース。

公式オンラインストア:https://tsuzuki-cotton.com



社名:KBツヅキ株式会社

設立:1973年9月

資本金:8,000万円

代表者:武内 貞継

事業内容:衣料用及び工業用繊維製品の生産・加工・販売。



お問い合わせ先

本件に関して不明な点等ございましたら、下記お問合せフォームよりご連絡ください。

お問合せフォーム:https://tsuzuki-cotton.com/pages/contact



