コワーキングスペースLUPO(運営会社:株式会社LOOK UP)は、2023年9月4日(月)より、下北沢の朝の新習慣『LOOK UP ENGLISH』を開始します。経験豊富な先生と共に、全10回の英会話教室を月曜日の朝8時に開催。場所は東京都世田谷区・下北沢。若者やクリエイターの文化が根付くこのエリアで、早朝に楽しく英語とふれ合う新習慣を築きます。

英語をマスターするには、とにかく実践あるのみ。LUPOは朝の大切な時間を有効活用して、英語を身に付けるためのスキルアップ習慣を発信します!





下北沢で新しく始める。朝から英語のスキルアップ!









サブカルチャーの中心地であり、再開発の影響もあり常に話題の絶えない下北沢。日中は人が溢れるほどの賑わいを見せます。そんな下北沢ですが、朝はとてもゆったりとした穏やかな時間が流れていることをご存知でしょうか。そんな下北沢のコワーキングスペースLUPOでは、2023年9月4日(月)より、朝の英会話教室「LOOK UP ENGLISH」を開始いたします。



テーマは「朝に楽しくスキルアップ!」

英語でのコミュニケーションが増える現代ですが、日本ではまだまだ英語を使う環境が少ないのも現状です。平日、月曜日の8時から9時といった隙間時間で、英語と慣れ親しむ時間をLUPOから提供します。



LOOK UP ENGLISHの講師を務めるのは、現役で英語家庭教師(幼稚園、小学校、中学校、大学、ビジネス英語)、教員指導、大人の会話練習、日本人歌手の英語発音矯正、ライティング矯正など様々な現場で教師を務め、高い英語スキル (TOEIC 990点、IELTS 8.5)を持つAlisa。日本語も流暢で、誠実で、ユーモアのある彼女のレッスンでは、日本人に寄り添った丁寧な英会話をレクチャーしてくれます。

英語に苦手意識や不安感がある方にも安心してご参加いただけます。



【レッスン内容】

日常で起こりうる、あらゆる事象にフォーカスして、楽しく実践。

英語でのコミュニケーションに慣れることで、とっさの英語力を身に付けます。



第1回 自己紹介/Topic: Curry

第2回 (TRAVEL) Topic: Locked out/Topic: Sunscreen

第3回 (TECHNOLOGY) Noisy phone/Internet dating site

第4回以降は、参加者の要望に応じてレッスンを柔軟に構築します。



[ レッスンの流れ ]

・テーマに関する一般的な会話をする

・トピックのシーンについてトークする

・トピックに適する英単語を確認したうえで改めてトークする

・お題を変えて繰り返す



【 詳細 】

英会話講師

・Alisa[英語・日本語:流暢、 TOEIC 990点、IELTS 8.5 ]



開催日時

・毎週月曜日 8:00~9:00(祝日を除く)

・9/4, 11, 25、10/2, 16, 23, 30、11/6, 13, 20(全10回)



開催場所

・コワーキングスペースLUPO



参加費

・一般33,000円(税込)/LUPO会員22,000円(税込)



定員

・10名(先着)



申込方法

・お申し込みフォームよりお問い合わせください

https://forms.gle/HrSqG19eCo2uStfY6



初回申込期限

・9月2日(土)12:00まで

(途中参加ご希望の方はお問い合わせください)



主催

・株式会社LOOK UP



【 参加者特典 】

・レッスン日のLUPO1日無料利用可能

(ドロップイン通常料金:2,200円相当)



有意義なレッスンを受けた後にコワーキングスペースで作業をスタート。

快適な作業空間で生産性を高め、充実した1日を過ごせます。



朝活のすすめ~英語で始まる1日~









朝の時間は1日のエネルギーと集中力を決める特別な瞬間で、成功を収めているビジネスパーソンの中には、早起きしてその時間を有意義に過ごすことの重要性を訴える声も多数あります。



英語学習の習慣を朝の時間に取り入れることは、ただのスキルアップ以上のメリットが期待できます。朝から英語に触れることで脳が活性化され、記憶や集中力が向上。毎日のビジネスシーンで求められる迅速な意思決定やクリティカルシンキングの能力を養う素晴らしいトレーニングとなります。



また、現代の日本では英語との関わりが増加傾向にあります。ショッピングやエンターテインメントの場面での英語の利用は日常茶飯事。さらに、多様な情報源やデジタルコンテンツの原文が英語で提供されるケースも増えています。多文化、多言語の中での暮らしをより豊かにするためには、英語へのアクセスは欠かせない要素となりました。

こうした日常の中で、朝からの英語学習を取り入れることは、自然と英語に慣れ親しむ機会を増やすことができ、この習慣が、自分の情報収集能力やコミュニケーションの幅を広げる鍵となります。



LUPOのビジョンと英会話教室の目的







コワーキングスペースLUPOは、ただの仕事スペースを提供するだけではありません。私たちは地域のコミュニティの中心として、学びや成長を促進する場所として機能したいと考えています。そして、その第一歩が英会話教室「LOOK UP ENGLISH」の開始です。



英語学習は、国際的なコミュニケーション手段としての価値だけでなく、思考の幅を広げ、異文化に触れる経験を深める手段としても非常に価値があります。LUPOでは、この英会話教室を通じて、参加者が自らの可能性を広げ、異なる視点や考え方を受け入れる能力を高めていくことを期待しています。



また、先日行われたトライアルレッスンに参加した女性(30歳)に次のようなコメントをいただきました。



下北沢で接客業をしているんですが、外国人のお客様がとても多くいらっしゃいます。その度に、聞き慣れない英語と少ない知識の中で英語を話すことへの抵抗もあり、不安に感じることが沢山ありました。

しかし、今回Alisa先生のレッスンを受けてみて、コミュニケーションとしての英語の関わり方を知り、思っていた以上に、英語のハードルが低かったことに気付きました。英語に対する苦手意識が減り、もっと自然に英語を話せるようになりたいと今はポジティブな気持ちでいっぱいです。

Alisa先生の温かみのある指導のおかげで、楽しく学ばせていただけるので、とても有意義な朝活になると思います!



弊社としましても参加者の貴重な朝の1時間が有意義でプラスな時間となるよう、努めていく所存です。



講師「Alisa」からのコメント









I’m so excited to meet you at our morning English sessions! I’m sure we are going to have a great time chatting in English, learning new vocabulary, and practicing commonly used phrases. We’re going to have so much fun!



皆様にお会いできることをとても楽しみにしています!リラックスした環境で新しい語彙を学んだり、よく使われるフレーズを練習したり、楽しい時間を過ごしましょう!



担当者コメント





今回、弊社が掲げる「LOOK UP」にぴったりなサービスをお知らせすることができ、大変嬉しく思っております。

「LOOK UP」という名前には、常に上を向き、新しいことに挑戦し続ける姿勢が込められています。この新しい英会話教室を通じて、参加者の皆様が毎日の生活やビジネスの場で自信を持って英語を使えるようになることを心より願っております。

下北沢のコワーキングスペースLUPOでの朝の時間を、言語を学び、コミュニティとつながりながら有意義に過ごしていただきたいです。皆様の新しい挑戦を、私たちと一緒にスタートしましょう!





店舗情報

店 名 :LUPO(ルポ、LOOK UP OFFICE)

受付時間:平日10:00~17:00(契約者は24時間利用可能)

住 所 :東京都世田谷区北沢3丁目27-4立木ビル2F

アクセス:下北沢駅より徒歩4分、下北沢一番街商店街LAWSONの2階(右側の階段をご利用ください)

URL :https://www.lookup-office.com/

メール :hi@lookup-corp.com

お問い合わせはメール、またはホームページよりご連絡ください



企業概要

社 名 :株式会社LOOK UP

所在地 :東京都世田谷区北沢3丁目27-4立木ビル2F

代 表 :代表取締役 米満建太郎

設立日 :2020年8月5日

事業内容:アカウンティング、コンサルティング、カフェ、シェアオフィス事業



