native shoes 日本正規WEBSITE OPEN 2023年8月1日(火)https://www.native-shoes.jp



「株式会社ヒロセ(本社:宮城県仙台市、代表取締役:菅井伸一)は、2009年にカナダ・バンクーバーで生まれたEVAシューズブランド「native shoes(ネイティブ シューズ)」の2023 Fall&Winter New Collectionを8月下旬より一部限定店舗での販売を開始いたします。







2023 Fall&Winter New Collectionでは 「Jefferson(ジェファーソン)」と並び native shoes のアイコンシューズとして世界中で親しまれているマウンテンブーツをモチーフにしたEVAシューズ「Fitzsimmons(フィッツシモンズ)」に藻類バイオマスを使用した環境配慮型素材Bloomをアウトソールに使用したモデル「Fitzsimmons Citylite Bloom(フィッツシモンズ シティライト ブルーム」が登場します。



native shoes 日本正規WEBSITE OPEN





2023年7月に日本上陸を果たしたnative shoesの日本正規 WEBSITE が8月1日(火)にOPENいたします。こちらのサイトでは日本での取り扱い店舗や商品を検索することが出来る他、今後こちらのサイト内でECのオープンも予定しております。

https://www.native-shoes.jp



■展開アイテム:ADULT





Fitzsimmons Citylite Bloom

ヌバック調でマッドな質感を施したEVAアッパーとグリップ力を向上させたTPR製アウトソールには新素材BLOOM(TM)を採用し環境負荷を軽減。インナーには裏地にマイクロフリースを施したネオプレーン素材のブーティを採用し、フィッティングと保温力が向上。レインブーツとしてや、野外フェスなどでの使用もおすすめ出来るアイテムです。



















価格:14,850円(税込)

カラー展開:全6色

素材:UPPER EVA、OUTSOLE Bloom配合TPR製アウトソール、INSOLE ソフトマイクロフリース

サイズ展開:21.5cm~30cm





Jefferson Bloom

Rise by Bloomというテクノロジーにより、再利用された藻類を使用。この革新的なプロセスで作られた一足によって、大気や水をクリーンに保ち、少しでも環境への負荷を軽減したいと考えております。地球にやさしいクラシックなジェファーソンは、パンチング加工のアッパー、衝撃吸収性のあるソール、リサイクル素材を使用したラバーランドとトゥキャップを備え、足をしっかりとサポートします。







価格:9,350円(税込)

カラー展開:全3色

素材:UPPER&OUTSOLE Bloom配合EVA、Toe cap&Land リサイクルラバー

サイズ展開:21.5cm~30cm





Jefferson

ジェファーソンのクラシックなシルエットは、どんなスタイルにも合うように、さまざまなプリントやパターンを用意。他に類を見ない軽量性、衝撃吸収性、防臭性を備え、ウォッシャブルでユーティリティー性にも優れています。







価格:9,350円(税込)

カラー展開:全3色

素材:UPPER&OUTSOLE EVA、Toe cap&Land ラバー

サイズ展開:21.5cm~30cm





■展開アイテム:KIDS





Jefferson Sugarlite print Kids

カラフルでPOPなプリントで足元を華やかにしてくれるジェファーソン・シュガーライト・プリント。従来のEVAとサトウキビ由来の樹脂をブレンドした独自の素材、Sugarlite(TM)は、温室効果ガスの排出を抑えたクリーンな製造工程を実現。この素材は衝撃吸収性、防臭性に優れ、ウォッシャブルでユーティリティー性にも優れています。





価格:8,690円(税込)

カラー展開:全2色

素材: UPPER&OUTSOLE Sugarlite(TM)配合EVA、Toe cap&Land ラバー

サイズ展開:15cm~21cm





Jefferson Sugarlite Bling Kids

水面に反射する日の光を思わせるきらきらしたラメプリントを施したジェファーソン・ブリング。他に類を見ない軽量性、衝撃吸収性、防臭性を備え、ウォッシャブルでユーティリティー性にも優れています。







価格:8,690円(税込)

カラー展開:全2色

素材: UPPER&OUTSOLE Sugarlite(TM)配合EVA、Toe cap&Land ラバー

サイズ展開:15cm~21cm





Kensington Treklite Kids

クラシックなチェルシーブーツをアレンジしてデザインされたケンシントン・トリックライトはキャンプやハイキングなどのアウトドアでの使用も考慮されたデザイン。耐水性に優れ手入れがしやすいアニマルフリーPUアッパーに、伸縮性のあるサイドパネル、取り外し可能なインソールを備え、またアウトソールには熱可塑性ゴムのTrekliteアウトソールを使用し、あらゆる天候に対応できる強力なグリップ力を実現。







価格:11,000円(税込)

カラー展開:全2色

素材: UPPER ポリウレタン、OUTSOLE Trekliteアウトソール、INSOLE ポリエステルメッシュ

サイズ展開:15cm~21cm



取り扱い店舗一覧





ADULT

・BOSTON CLUB HEPFIVE店

・myX costa ららぽーと横浜

・Foot Monkey

・The Shoes Stock青森ELM

・Shoes Stockいわき小名浜

KIDS

・FITH HOLY FIELD 六本木ヒルズ店

・FITH COMECHATTO&CLOSETららぽーとEXPOCITY店

・FITH COMECHATTO&CLOSET 博多阪急店



native shoes





2009年カナダのバンクーバーで誕生したnative shoesは、環境に配慮したサトウキビ由来の独自素材シュガーライトや、藻類バイオマスを活用したブルームなどを配合した発泡EVA素材を積極的に使用し、軽量、かつ環境保護と快適なライフスタイルの共存を目指しております。現在、世界50か国以上で販売しており、ファッション業界からも注目されおります。

2023年7月に日本に本格上陸を果たしアイコンモデル JeffersonシリーズとFitzsimmons Citylite Bloomを限定店舗にて数量限定で発売いたします。

2024年SSからはフルラインナップで全国の販売店に並ぶ予定となっております。



株式会社ヒロセ





78年続く靴の卸売りのノウハウとネットワークを活かし、シューズ市場は基より、ファッションアカウントとも連携し、ブランディングの再強化を図ります。

変化の激しい時代だからこそ「すべての人に安らぎと開放感を与え、楽しく、活動的になれる」ネイティブ・シューズの世界観と魅力を強く訴求し全国に届けます。



