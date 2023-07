[楽天コミュニケーションズ株式会社]

- 初期費用不要・業界最安値級の月額1,980円~を実現、オフィス向けにクラウド型PBX機能も搭載 -



楽天グループのICT事業会社である楽天コミュニケーションズ株式会社(以下「楽天コミュニケーションズ」)は、コンタクトセンターソリューション「楽天コネクト」シリーズの新たなサービスとして、2023年9月より、「楽天コネクト SmaCom」(読み:ラクテンコネクト スマコム)の提供を開始します。







「楽天コネクト SmaCom」は、オフィスでの電話をスムーズにスマートに対応するためのクラウド型コンタクトセンターシステムです。ご利用用途に合わせたライセンスを提供し、初期費用は不要、業界最安値級の月額利用料金(1,980円~)で導入いただけます。また、クラウド型PBX(電話交換機)機能の提供により、オフィスのフリーアドレス化、リモートワーク環境での電話対応、スマートフォンの内線化なども実現します。座席は1席から利用可能で上限がないことも特長であり、最短5営業日で導入できるスモールスタートから、事業の成長に合わせた拡張が可能です。



なお「楽天コネクト SmaCom」は、同シリーズとして2020年6月より提供を開始した「楽天コネクトSpeed」の後継サービスです(注)。現行サービスの機能を維持、一部をリニューアルしたことに加え、お客様の声をもとに新たに、簡易CRM(Customer Relationship Management)やFAQなどの機能を追加しました。またユーザーインターフェイスを一新し、はじめての方でも使いやすく直感的な操作を可能にしました。



楽天コミュニケーションズは、昨今の在宅勤務・リモートワークの普及等、働き方の多様化やカスタマーサポート機能の内製化ニーズの高まりをふまえ、よりお客様のニーズに柔軟に対応できる次世代コンタクトセンターシステムとして「楽天コネクト SmaCom」の提供を開始する運びとなりました。



今後も、楽天コミュニケーションズは、「楽天コネクト」シリーズの提供を通じて、さらなる顧客エンゲージメント強化の実現とユーザー企業の皆さまのビジネスの発展に貢献してまいります。



(注)「楽天コネクト SmaCom」の提供開始に伴い、「楽天コネクト Speed」は2024年3月︎31日をもってサービス提供を終了します。





■「楽天コネクト SmaCom」について

商品名 : 楽天コネクト SmaCom

販売開始 : 2023年9月(予定)

サービスページ: https://connect.rakuten.co.jp/smacom/

ライセンス :

・コンタクトセンター ベーシック(月額1,980円/席)

お客様からの問い合わせ電話対応のために、手軽にコンタクトセンターを立ち上げられるライセンスです。低コストでありながら、IVR(自動音声ガイダンス)やACD(着信コントロール)など、コンタクトセンターとして必要な機能を搭載しています。

・コンタクトセンター アドバンス(月額5,980円/席)

ベーシックの機能一式に加えて、オペレーターのステータス状況や待ちコール数などがリアルタイムに確認できるレポートや、モニタリングやささやき機能といったスーパーバイザー用の機能を搭載しているライセンスです。

・コンタクトセンター アウトバウンド+(プラス)(月額7,980円/席)

お客様への架電業務をスマートに効率的にする、アウトバウンド業務に役立つライセンスです。事前登録したリストへ自動発信する機能もご用意し、架電数を大幅にアップします。

・ビジネスフォン(月額580円/ID)

インターネットにつながれば使えるビジネスフォン。クラウドなので電話機やPBX(電話交換機)は不要です。オフィス業務に必要な受発信や保留・転送ができます。テレワーク環境でも使えるライセンスです。



※いずれのプランも初期費用はかかりません。

※価格は全て税別表記です。

※電話回線利用料及び通話料は表示価格に含まれません。







■楽天コネクトについて

楽天コミュニケーションズが提供する、大規模コンタクトセンター向けシステム「楽天コネクト Storm」、小・中規模コンタクトセンター向けシステム「楽天コネクト SmaCom」、AIにより電話営業や顧客対応を可視化するIP電話サービス「楽天コネクト × MiiTel」の3サービスを総称するコンタクトセンターソリューションブランドです。



各種サービスサイト:

・楽天コネクト Storm: https://connect.rakuten.co.jp/storm/

・楽天コネクト SmaCom:https://connect.rakuten.co.jp/smacom/

・楽天コネクト × MiiTel: https://connect.rakuten.co.jp/miitel/

※「MiiTel」は、株式会社RevCommの登録商標または商標です。



■楽天コミュニケーションズ株式会社について

ビジョン『The New Value Enabler towards our Digital Society』のもと、従来からの固定系通信サービス(IP電話、インターネット接続サービス)に加え、モバイル、クラウドサービスなど今後の『Everything over Digitalization』を見据えたソリューションを提供する楽天グループのICT事業会社です。IP プラットフォーム上での音声やデータ、コンテンツやアプリケーション開発などの新たな可能性を創出すべく、さらなる事業展開の拡大を目指します。詳細は https://comm.rakuten.co.jp/ をご覧ください。



※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-13:46)