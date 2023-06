[株式会社松下電機製作所]

個室サウナ、まつ毛・眉毛サロン、ヘッドスパ併設で一度に多方面からのととのいを実現



株式会社松下電機製作所(本社:東京都北区)が運営する新型ととのい施設「ととのい整作所」が千葉県浦安市(浦安駅徒歩1分)にオープンしました。全6部屋からなる広々した完全個室のサウナとまつ毛・眉毛サロン、ヘッドスパが併設。洗練された新たな空間でお客様独自の【ととのいの時間】を体験することができます。個室サウナ業界では珍しい【アウフグース】が体験でき、サウナ好きにはたまらないこだわりの設備をご用意しております。最新技術を駆使したヘッドスパやまつ毛・眉毛サロンで、日常を彩る【美容面のととのい】も実現可能。

【URL:http://www.totonoi-seisakusyo.jp/】





【心と身体をととのえる「ととのい整作所」オープン】

株式会社松下電機製作所(以下「当社」という)は、千葉県浦安市に「ととのい整作所」(以下「当施設」という)を、2023年5月8日にオープンしました。浦安駅から徒歩1分の場所に位置する当施設は、個室サウナ「サウナ整作所」・ヘッドスパ「ヘッドスパ整作所」・まつ毛サロン「アイラッシュ&アイブロウ The TEN」を併設しております。サウナで心と身体を休めてくつろいでいただき、ヘッドスパで頭周りのリフレッシュや髪のケア、まつ毛サロンではまつ毛や眉毛など目元のケアをしていただけます。これらのサービスを同じ施設に集約させることで、お客様独自の癒しの空間を実現することができ、健康と美容の両面から「ととのう」ことができます。



(当施設エントランスの写真。入って左側がサウナ整作所、右側がアイラッシュ&アイブロウ The TEN・ヘッドスパ整作所。天井やコンクリートの無機質な部分と植物の自然を融合させて今の時代に合った「落ち着く空間」をイメージした店舗デザイン。)



【サウナーにはたまらないこだわりのオリジナル設備「サウナ整作所」】

当施設のサウナのこだわりは「上質のととのいをお客様に納品すること」です。当施設の店長は、充実したサウナ設備で有名な「舞浜ユーラシア」の元支配人であり、当社の営業部長とのダブルキャリアでこだわりのサウナ設備の製作を始めました。サウナストーブをはじめサウナ室のすべてのパーツが当社オリジナルで、板の幅や奥行き、空調など細部までこだわり抜いた個室サウナが完成いたしました。



〈全部屋共通のこだわりのサウナ設備〉

・セルフロウリュ付き

・サウナ室内温度調整可能

→100度以上まで調整可能

・ヒノキ造り

・密閉感、防音性



当施設のサウナ室は全室セルフロウリュができることに加え、サウナ室内の温度も100度以上まで調節が可能なため、お客様のお好みに合わせたサウナ時間をお楽しみいただけます。当施設こだわりのサウナ室は、とても密閉感があり新しいヒノキの香りに包まれながら集中してサウナに没入できること間違いなしです。今後、お好みの香りを加えたセルフロウリュをお楽しみいただけるサービスも導入する予定です。お客様の心身のお悩みにあったサウナの入り方や、そもそもサウナがどんな効果をもたらすのか、サウナに関する知識なども今後発信していきます。



(セルフロウリュ用の桶と柄杓。好きなタイミングでロウリュを楽しめる。)



〈【Yksi(1)】アドバンスルームの見どころ〉

→最も大きいサウナ室、同性3人まで同室可能

→アウフグース対応

→TV設置、映像コンテンツ見放題





貸し切り個室は全部で6部屋ご用意しております。その中で、最も広いお部屋であるアドバンスルーム【Yksi】は、同性の方3名様まで同室いただけるお部屋です。お友達やご家族とゆっくりご歓談をお楽しみいただくことも個室サウナならではの楽しみ方ではないでしょうか。大型TVスクリーンも設置してあるため、映像コンテンツを見ながらサウナを楽しむことが可能となっております。また、個室サウナ業界では珍しい【アウフグース】にも対応しており、アウフグースのイベント等も今後開催予定です。今回サウナタイムパスの瀬尾さんにご来店いただき、アウフグースのデモンストレーションをしていただきました。今後、当施設もサウナタイムパスに加盟してサウナをもっと多くの人に知ってもらえるきっかけ作りを行っていく予定です。





(SAUNATIMEPASS 瀬尾さん。サウナタイムは、日本初のサウナ専門口コミメディアサイト。ユーザーが自由にサウナ施設への口コミを投稿することができ、また、サウナに特化した記事を読むことができます。サウナに特化した記事では、初心者が参考になりやすい内容を多く掲載。「サウナを好きになるきっかけを作りたい」「サウナをもっとみぢかに」という想いを持って活動しています。今後も様々なイベントを全国津々浦々のサウナ施設で実施して、「サウナをもっとみぢかに。」感じることができるきっかけづくりを仕掛けていきます。※サウナタイムHP: https://saunatime.jp/)







〈【Viisi(5)】女性専用ルームの見どころ〉

→ヨガ対応(奥行きのある“ととのいベンチ)



(女性専用ルームのうちの1部屋【Viisi】。ヨガやストレッチもできるほど広々したお部屋の作りになっている。)



女性専用ルームは全部で2部屋用意しております。その中でも【Viisi】は、男性サウナ室よりも奥行きのある座面に設計しております。とても広々した座面になっているため、サウナ室の中でヨガやストレッチなどをしていただくことができます。初期温度設定も低めとなっており、お客様のご要望に合わせてサウナ時間をカスタマイズすることが可能です。



〈部屋ごとに雰囲気の異なるととのいルーム(内気浴)〉





・水風呂(冷水チラー導入予定)

・インフィニティチェア‐Lafuma(ラフマ)‐

・空調設備「ダイキン アシストサーキュレーター」

・シャワー室

・コンセント



〈アメニティ〉

・クレンジング ・スキンケア用品

・タオル ・ドライヤー

・ヘアアイロン(無料貸し出し)



・Bluetoothスピーカー(無料貸し出し)



サウナで体を温めた後にくつろいでいただく「ととのいルーム」は、6部屋全ての壁や床のタイルの色を変えています。水風呂もお部屋によって浴槽のタイプが異なるので、お部屋ごとに雰囲気の違いを楽しんでいただけます。(ととのいルームの一例。上:【nelja(4)】、下:女性専用ルーム【Viisi(5)】。)今後、冷水チラーの設備を導入予定でキンキンに冷えた水風呂に浸かることができるようになります。ととのいイスはサウナ業界の最新トレンドにもなっているフランス製の「Lafuma」を全部屋に導入しております。空調にはダイキン製のサーキュレーターを導入しており、お客様ご自身で風量・風向・温度をコントロールが可能です。外気のような自然な風を発生させる特徴があり、まるで外気浴をしているような快適な「ととのい時間」をお過ごしいただけます。そのほかにも、携帯端末などの充電ができるようにコンセントを完備しており、Bluetoothスピーカーも無料で貸し出ししているのでお好きな音楽や動画をお楽しみいただけます。



【最新設備【頭浸浴】で癒される「ヘッドスパ整作所」】



(ヘッドスパ、頭浸浴のイメージ写真。温水と冷水を交互で流す“頭皮サウナ”で頭皮の血行促進効果も。)



併設している「ヘッドスパ整作所」では、今話題の最新設備である「頭浸浴」を完備しています。当施設で提供している「頭浸浴」は、忙しい毎日に手軽に取り入れることのできる、シャンプーヘッドスパです。ウェットヘッドスパは美容院に足を運ばないとできなかったり、施術時間が長かったり、その分値が張ってしまって月に1度の贅沢や頑張った時のご褒美になっている方が多いかと思います。当施設では、最新設備「頭浸浴」のメニューを25分で提供しており、更に3,980円~というお手頃価格でご利用いただけます。今まで頻繁に行けなかったヘッドスパも、高技術・短時間・低価格で提供することで週に1度、2週に1度通う夢が叶います。短時間で提供する理由としては、「忙しい方にスキマ時間で利用していただきたい」という思いと、「施術中の心地よさの余韻をスッキリとした気分とともに持って帰っていただきたい」と考えたからです。炭酸やトリートメントなどの有効成分をオプションにつけていただくことで、頭皮・美髪ケアも同時にでき、より満足感のある時間をお過ごしいただけます。疲れのたまりやすい頭部周辺をケアすることで、頭皮や脳・目・首・肩のスッキリ感や抜け毛・白髪予防、リフトアップなどの効果が期待できます。また、先ほど紹介したサウナを併用していただくことで、さらなるリラックス効果を実感していただきたいです。



【千葉駅の大人気まつ毛サロンのフランチャイズ1号店「アイラッシュ&アイブロウ The TEN」】



千葉駅で予約殺到のまつ毛サロン「アイラッシュ&アイブロウThe TEN」のフランチャイズ1号店として、「アイラッシュ&アイブロウ The TEN 浦安店」を当施設内に併設しております。本店のオーナーである二瓶佳乃代表監修のもと、高技術をスピーディーに低価格でメニューを提供しております。大人気のパリジェンヌラッシュリフトやまつ毛エクステ、眉毛スタイリングまで気軽にご来店いただけるメニューでご案内しております。まつ毛エクステが10分1,100円(最低30本保証)~、眉毛スタイリングも2,200円~からご利用いただけるため、2回目以降も継続して通っていただきやすいお値段設定になっております。もちろん施術に関しても、二瓶佳乃代表監修の高品質な技術をお届けいたします。まつ毛エクステは30本のコースからご用意しているので、エクステが取れてしまった部分に付け足したい方にも最適です。また、低価格で短時間であることから男性のお客様のご利用も大変多いです。今まで女性のイメージが強かったまつ毛・眉毛サロンですが、当施設のサロンは男性のお客様にも抵抗なくご利用いただけます。今注目を浴びている眉毛やまつ毛などの目元のケアをすることで、美容面の「ととのい」も実



現できます。



(株式会社六花 代表取締役 二瓶佳乃さん。最先端の技術を駆使して、 誰でも安心安全に奇麗になる方法を追求いたします。 お客様に喜んでいただけることによって、 スタッフが喜びとやりがいに繋がります。 美容を通してお客様も、働くスタッフも ハッピーな気持ちになるように日々精進してまいります。 多くの日本大会や世界大会で入賞できるように、 技術の向上に努めてまいります。※公式HP:https://ricca-beauty.com/about/)











【新しい形のととのい施設「ととのい整作所」】

こだわり設備の豪華な個室サウナ、最新技術を駆使したヘッドスパとまつ毛・眉毛サロンを併設している施設「ととのい整作所」。今後アウフグースやヨガのイベント開催も予定しており、そのほかにも新しいイベント開催を随時企画していく予定です。サウナに入りに来るのもよし、スキマ時間にヘッドスパや目元のケアをしに来るもよし。サウナの後にヘッドスパや目元のケアをすることももちろん可能です。1日で多くの「ととのい」が得られるだけではなく、サウナで血行が良くなった後のリラックス状態でヘッドスパの施術を受けると効果が倍増します。また、より多くの忙しい方の癒しになれればという思いから、法人向けに福利厚生制度として当施設を利用できるプランも販売いたします。LINEの公式アカウントやInstagramなどで最新情報を発信しています。



【会社概要】

社名:株式会社松下電機製作所

本社所在地:東京都北区東十条1‐9‐10

代表取締役:永井慶一

事業内容: 自動車照明モジュール及びそれに関する機器の製造、並びに設備・治具の設計製造

設立: 1946年

HP:http://www.matsushita-ds.co.jp/



【施設概要】

施設名:ととのい整作所

施設所在地:千葉県浦安市北栄1‐14‐1 西友浦安店PartII2F

TEL:047‐712-8111

MAIL:totonoi.seisakusyo@gmail.com

アクセス:東京メトロ東西線 浦安駅から徒歩1分



【ととのい整作所公式ホームページ】

http://www.totonoi-seisakusyo.jp/

【ととのい整作所公式Instagram】

https://www.instagram.com/totonoi_seisakusyo/

【サウナ整作所 ご予約ページ】※別途無料会員登録必須

https://sauna-seisakusyo.hacomono.jp/reserve/schedule/1/4/

【ヘッドスパ整作所 ご予約ページ】

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000633596/

【アイラッシュ&アイブロウ The TEN浦安店 ご予約ページ】

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000633595/



