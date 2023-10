[株式会社CHOUCHOU]

2023年9月13日(水)より全国発売開始いたしました!





株式会社CHOUCHOU(本社:千葉市中央区)は、2023年9月13日(水)より、目元美顔器「The Morpho Carver」(ザ・モルフォ カーバー)を販売開始したことをお知らせいたします。









ザ・モルフォ カーバーは、点、線、面等の多次元で目元にアプローチし、ふっくらハリのある肌へ導きます。朝夜使用することでスキンケア成分の吸収をサポートし、また、その光と熱エネルギー技術により、目元へ集中アプローチ、肌の再生能力を高め肌にみずみずしさをもたらすといった効果が期待できます。

全国販売に先駆け、伊勢丹新宿店ポップアップイベントにて9月2日より先行発売を行い、9月13日からはCHOUCHOU公式サイトや銀座三越8F「Japan Duty Free Ginza」、羽田空港第2ターミナル、そごう広島店本館1階、また、体験型ストアb8ta(ベータ)の大阪・梅田店「b8ta Osaka - Hankyu Umeda」と東京・有楽町店「b8ta Tokyo - Yurakucho」でも順次お買い求めいただけるようになっております。



CHOUCHOU公式サイト: https://www.chouchou-tokyo.com/chouchou-product/moruhuomu-yuan-mei-yan-qi-setuto

公式インスタグラム:https://instagram.com/chouohc_official?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==





■ The Morpho Carver 目元美顔器







●Daily Care(デイリーケア)

・CMPハリアップモード(毎朝5分)

インサートパルス/EMS/中・高周波が同時に出力されます。

・EMPアイジムモード(毎晩5分)

筋肉を動かすことに特化したパルスが出力されます。



●Weekly Care(ウィークリーケア)

・エイジングケアモード(週1回5分)

TPとCMPが交互に出力されます。





■ The Morpho Carver 目元美顔器セット





希望小売価格:¥147,400(税込)

発売日:2023年9月13日

セット内容: The Morpho Carver 目元美顔器

モルフォ アイジェル30ml

モルフォ アイセラム15ml





目元の肌悩みへ集中アプローチする目元美顔器セット。

デイリーケアからウィークリーケアまでこちらのセットで

ケアをすることができます。







■ モルフォアイジェル 30ml







希望小売価格:¥9,900(税込)

発売日:2023年9月13日



主要成分※1:トリプルセラミド、トリプルコラーゲン、

SYN-AKE ※2、ビタミンEなど。

使用方法:CMPとEMPモードを使用することで効果を 高めます。

主要効果:高い保湿効果により、目元の乾燥とカサつきにアプ

ローチします。また、コラーゲンの働きをサポートし 、目元に 透明感を与えるといった効果が期待できます。





■ モルフォアイセラム15ml







希望小売価格:¥16,500(税込)

発売日:2023年9月13日

主要成分※1:、ヘキサペプチド、アセチ ルヒアルロン酸ナトリウム、 SYN-AKE ※2、加水分解ヒアルロン酸など。

使用方法:週に1回、Weekly エイジング※ケアモードを使用することで、効果を高めます。





※1「整肌保湿成分」

※2 ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド







株式会社CHOUCHOUについて

株式会社CHOUCHOUは、家庭用美顔器を中心に美容機器・スキンケア商品の製造、販売を手掛ける美容機器メーカーです。仕事や子育て、家事など、毎日忙しい生活の中で頑張る女性たちに寄り添い、“蝶が自由に強く、美しく羽ばたくようにあってほしい。”と願う思いから株式会社CHOUCHOUを設立しました。

「朝のひとときから女性の自分らしいライフスタイルをプロデュースするブランド」をコンセプトに掲げるCHOUCHOU(チョウチョウ)ブランドを展開し、内面から自信と希望に満ち溢れ、一日の始まりである朝から、素晴らしい一日を作るホームビューティソリューションを提供してまいります。



社名:株式会社CHOUCHOU

設立:2020年4月30日

代表取締役:大川愛加

所在地:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1−11−1 千葉中央ツインビル1号館 1F

URL:https://www.chouohc.com/

インスタグラム:https://www.instagram.com/chouohc_official



