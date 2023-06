[株式会社南総合研究所]

Knock Out Work!ならオフィスでそのままキックボクシング。法人様のウェルビーイングの取り組みとして是非ご検討ください。



運動したいけどできない、そんな社会人のかたのために、法人向けキックボクササイズサービス「Knock Out Work!」(https://knockoutwork.net)をリリースしました。オフィスの空いているスペースを使い、プロの格闘家がキックボクシングの指導を行います。

高額な用具や広大な場所を取らないキックボクシングを社内で行ってみませんか?









昨今、ウェルビーイングは、社員の健康と幸福度を高めるために、企業の生産性や競争力を向上させるために重要な施策となっています。



企業がウェルビーイング施策を導入するメリット





社員の健康的な生活習慣を促進することは、病気やケガの予防につながります。健康な社員は、生産性が高く、長期的な雇用の安定性が高まるとされています。

メンタルヘルスの向上

企業においては、社員のストレスやメンタルヘルスの問題が課題となっています。ウェルビーイングに重点を置くことで、社員のメンタルヘルスを向上させ、ストレスの軽減やうつ病の予防につながります。

企業のイメージ向上

企業がウェルビーイングに重点を置くことで、社会的責任を果たし、企業のイメージ向上につながります。

また、健康的な生活習慣を促進することで、企業のブランディングや競争力の向上につながることがあります。

人材の定着

社員が健康で、ストレスが軽減されている場合、仕事に対するモチベーションや生産性が高まり、長期的な雇用の安定性が高くなることが期待されます。



「Knock Out Work!」(https://knockoutwork.net/)なら

オフィスの中で運動不足を解消し、社員の皆様の

運動効果による健康促進が可能となります!





移動時間0!オフィス内で実施可能なサービス





弊社スタッフが企業様のオフィスまでお伺いします。

運動ができるオフィススペースがあれば、対応可能です。

野球やサッカーなどと異なり、場所を選ばず、かつ道具代も

発生しません。

キックボクシングでストレス解消と一体感





普段のイライラを思いっきり、ミットにぶつけることができます!

社員の仲間と共に体を動かすことで、社員間の一体感が生み出されます。

社内の部活動として利用される企業様もいらっしゃいます。

プロによる本格的な指導





プロキックボクサー日菜太選手他、プロ選手、元プロ選手が対応するため

貴重な選手生活のお話もいろいろと聞くことができるかも!

新たな趣味として本格的にジム通いをされる社員様や、キックボクシングにハマり、本格的に始めるかたもいらっしゃいます。



【料金体系】

通常価格おひとり様 5,500円(税別)

※体験会の場合は、おひとり様 4,000円(税別)!!



サービス導入までの流れ







Q&A





Q:人数の制限はありますか?

A:5名様から対応可能です。上限の制限は特にございませんので、面談の際に、詳細お聞かせください。

Q:1回の時間の目安は?

A:1回あたり1時間程度、2週に1回程度が目安になります。

Q:企業側で準備するものはありますか?

A:参加者の方は動きやすい服装とお着替えをご準備ください。

道具に関しては体験会の際には購入していただく必要はありません。本格的に始められる際に別途ご案内いたしますので、必要に応じてご準備ください。

また、会議室や多人数が動けるオフィススペースやレンタルスペースをご提供ください。



サービスサイト:https://knockoutwork.net/





【運営会社】

株式会社南総合研究所

代表取締役 南 智仁

〒102-0074東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

取材等のご連絡は、以下メールアドレスまでお願い致します。

info@minamisouken.jp



