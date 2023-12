[株式会社agrain]

音域の広さを活かしたソウルフルなボーカルワークと軽快でユーモア溢れる話術で多くの人の心を魅了し続ける、BIGBANGのD-LITE(ディライト)。12月18日にスペシャルシングル「Flow」をリリースし、ソロでのカムバックを果たしたD-LITEから、ファンにとってまた嬉しい情報がアナウンスされました。









今年8月 大盛況の中、幕を閉じたトーク&ライブツアーに続き、約7年ぶりとなるファン待望の日本ライブツアー「D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 "D's IS ME"」の開催が決定!

4/13(土)カルッツかわさき公演を皮切りに全国10都市15公演を行います。“D’s IS ME”というタイトル通り、D-LITEの全てをお見せする今回のツアー。

多彩なジャンルの曲を披露してきたD-LITEが魅せる世界をぜひご期待ください!D-LITE Japan Official Fanclub「D's light(ディスライト)」の最速チケット先行受付は12/25(月)18:00よりスタート。

12/25(月)18:00から2024/1/9(火) 23:59までにファンクラブのプレミアム会員登録を完了された方は、チケット先行受付にお申し込みいただくことができます。ファンクラブでは会員限定で閲覧することができるD-LITEからのメッセージや映像コンテンツなどを提供しています。ファンクラブ限定グッズの販売もあり、D-LITEの日本活動を応援するためには必須のツールとなっています。

この機会にぜひチェックしてください。【ライブ開催概要】

■ライブ情報

D-LITE JAPAN TOUR 2024 "D'S IS ME"<日程 会場 開場 / 開演>

2024年4月13日(土)カルッツかわさき 15:00/16:00

2024年4月14日(日)カルッツかわさき 14:00/15:00

2024年4月17日(水)神戸国際会館 こくさいホール 17:30/18:30

2024年4月18日(木)神戸国際会館 こくさいホール 17:30/18:30

2024年4月21日(日)札幌文化芸術劇場 hitaru 15:00/16:00

2024年5月2日(木)福岡サンパレスホール 17:30/18:30

2024年5月3日(金・祝)福岡サンパレスホール 15:00/16:00

2024年5月6日(月・休)倉敷市民会館 15:00/16:00

2024年5月16日(木)愛知県芸術劇場 大ホール 17:30/18:30

2024年5月17日(金)愛知県芸術劇場 大ホール 17:30/18:30

2024年5月19日(日)広島文化学園HBGホール 15:00/16:00

2024年5月23日(木)大阪国際会議場(グランキューブ大阪) メインホール 17:30/18:30

2024年5月24日(金)大阪国際会議場(グランキューブ大阪) メインホール 17:30/18:30

2024年5月30日(木)大宮ソニックシティ 大ホール 17:30/18:30

2024年5月31日(金)ベイシア文化ホール(群馬県民会館) 17:30/18:30※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。■チケット(全席指定)

13,800円(税込)/枚

※システム手数料 900円(税込)/枚

※お1人様1公演につき1申し込み2枚まで

※3歳以上有料、3歳未満入場不可■チケット先行情報

D-LITEオフィシャルファンクラブ「D’s light」先行(抽選)

受付期間:2023/12/25(月)18:00~2024/1/9(火)23:59ファンアプリHOME画面のバナーより、お申し込みください。

※お申し込み時点で「D’s light」のプレミアム会員登録を完了されている方が対象となります。

※抽選での受付となります。

※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。チケット受付は先着順ではございませんので、余裕を持って受付期間中にお申し込みください。【オフィシャルファンクラブ情報】

■ファンクラブ名

D-LITE Japan Official Fanclub「D's light」■URL(WEB決済でのご入会はこちら)

https://subscription.app.official-app.jp/app/dslight/home■会費

・アプリ決済:月額800円(税込)/年額8,800円(税込)

・WEB決済:月額660円(税込)/年額7,260円(税込)

※決済方法により会費が異なります。

※提供サービスは同様となります。■アプリダウンロード

iOS: https://apps.apple.com/app/id/6450003130

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aplika.dslight※アプリは日本国内のみで配信しており、その他の国や地域ではご利用いただけません。

※推奨環境をご覧いただき、お手持ちのスマートフォンが利用できるかを事前に必ずご確認ください。Android8.0以降/iOS13.0以降

※いかなる理由があっても、返金対応はいたしかねますので予めご了承ください。【関連サイト】

2006年人気K-POPグループ「BIGBANG」のメンバーとしてデビューし、ボーカルを担当。

D-LITEという名は楽しませるなどの意味の英語delightから。いつも明るいという意味も込められている。

2013年に日本ソロデビュー、音域の広さを活かしたソウルフルなボーカルワークで聴く人の心を魅了し続ける。【株式会社agrainについて】

会 社 名 : 株式会社agrain

所 在 地 : 〒107-0061 東京都港区北青山2-12-8 BIZSMART青山

代 表 者 : 宅間 弘治

設 立 : 2021年2月

事業概要: コンサルティング、IPビジネスサポート、中国ファンビジネスサポート、海外ビジネスサポート、グッズ企画・販売サポート

U R L : https://agrain.jpアニメ・ゲーム・タレント・作品など様々なIPのビジネスをサポートいたします。【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社agrain

E-mail:info@agrain.jp



