Asprova社のブース内で、音声認識とAI(ChatGPT)、OCRとの融合した情報入力・記録システムを体感!



2023年7月26日(水)から28日(金)、東京ビッグサイトで開催の「第16回 工場内のシステム見える化展」にて、ローコード開発ツール「TALON」と生産スケジューラAsprovaの運用パッケージ「TALON for Asprova」を展示します。新開発の音声認識、手書き入力とOCR、そしてAI(ChatGPT)を活用した革新的情報処理システムをご覧いただけます。これにより、工場内で生成される価値ある情報を効率的にデジタル化し、深い洞察と分析を可能にします。





第16回 工場内のシステム見える化展にて、私たちの革新性と創造力を凝縮したローコード開発ツール「TALON」及びAsprova運用パッケージ「TALON for Asprova」を披露します。この3日間、Asprova社ブースで新時代の工場運用を体験いただけます。



ここでは、TALONとTALON for Asprovaがどのように工場運用を進化させ、変革を導くかをご覧いただけます。注目は、新たに開発した音声認識とAI(ChatGPT)を活用した情報入力システム、及び手書き入力をOCRとAIで解析し記録する情報システムです。これらは、工場内で生まれる貴重な情報を効率的にデジタル化し、未踏の洞察と分析を可能にします。



工場の情報管理に課題を感じている皆様、革新的な解決策を探している皆様、ぜひこの機会にお越しください。最新技術と共に、皆様の工場が探求する新たな可能性を一緒に開拓しましょう。



展示会名:INDUSTRY-FRONTIER 2023 -第16回 工場内のシステム見える化展

主催:一般社団法人日本能率協会

会期:2023年07月26日 ~ 2023年07月28日 10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト 東展示棟 ブース位置:東2ホール コマ番号:2D-01 (Asprova社ブース内)



【ローコード開発ツール「TALON(タロン)について」】 企業の業務システムをローコード・超高速(最短5分)で開発する事を可能にする開発ツールです。 ご用途として、以下の3種類の利用方法があります。



1.企業の情報システムご担当者による自社開発を実施。

2.ソフトウェア開発企業様のユーザ企業向けシステム開発としてのご利用。

3.ソフトウェア開発企業様が業務パッケージやサービスをTALONで構築して提供するといったご利用。



データベースを自由に設計した上で開発出来るため、どのようなデータベース構造であってもTALONでシステム構築が可能です。



▼TALON製品ページ https://talon.jp/





【Asprova運用ツール「TALON for Asprovaについて」】

生産スケジューラAsprovaが作成したスケジュールを様々に活用する事を可能にします。 様々な利用方法がありますが、以下に代表的な物を挙げます。



1.予実管理を簡単に実施でき、工場のPDCAサイクルを回すことができます。

2.投資判断の分析を簡単に行うことができます。

3.カスタマイズを自由に簡単に行うことができます。



▼TALON for Asprova製品ページ

https://tfa.talon.jp/







■会社概要(株式会社HOIPOI)

商号 : 株式会社HOIPOI

代表者 : 代表取締役 古関 雄介

所在地 : 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-9-4 2F

事業内容 : ローコード開発ツール「TALON(タロン)」の開発・販売

Asprova運用ツール「TALON for Asprova」の開発・販売

製品URL : https://www.talon.jp/



■株式会社HOIPOI及び「TALON」「TALON for Asprova」に関する連絡先

株式会社HOIPOI セールスチーム

TEL:045-322-7077

E-mail:sales@talon.jp

お問い合わせフォーム:https://www.talon.jp/contact1/



