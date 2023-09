[株式会社クレア・ドール]

千葉県船橋市に【ハルビア千葉船橋ショールーム】を構える(株)クレア・ドールが第96回東京インターナショナルギフト・ショー 秋2023にて開催される第4回サウナフェアに初出展します。



2023年4月29日(土)に【ハルビア千葉船橋ショールーム】をオープンした、HARVIA OFFICIAL SAUNA DEALER(地域特約店)の株式会社クレア・ドール(本社:千葉県船橋市、代表取締役:清藤寿幸)は、2023年9月6日(水)・7日(木)・8日(金)に東京ビッグサイトにて開催される第96回インターナショナルギフト・ショー秋2023 The14thLIFE×DESIGNの第4回サウナフェアに2023年秋に発売される新商品を引っ提げて、堂々初出展致します!





ソポ0909









サイズは3種類。最小サイズは90×90×205cmの一人用。



SÖPÖ(ソポ)は「かわいらしい」を意味するフィンランド語。

その名の通り、90cm四方というフィンランドでは作られてこなかった“かわいらしい”サイズを筆頭に、120cm方、160cm方の3タイプをそろえたエントリークラスのシリーズです。



SÖPÖシリーズは、日本の住宅に合わせた特別規格で、日本で高まる家庭用サウナ需要に応える形で開発されました。



付属する<PS>E(以下◇PSE)マーク表示のサウナヒーターには、フィンランド産のサウナストーンがセットされ、家庭でも本格ロウリュを楽しめます。



また、サウナヒーターは、従来のタッチパネル式コントローラータイプの他、施工・操作が簡単なダイヤル式コントローラータイプから選択可能です。

(※ダイヤル式のサウナヒーターは、2024年1月に販売開始予定)





バレルサウナ2218ハーフムーン









サイズは2種類。最大サイズではフルムーンもご用意。



アウトドアサウナルームの「バレルサウナ」がリニューアルしました。

入口と反対側の側面が半円ガラスになっているタイプと、前面ガラスになっているタイプの2種類が発売になります。



サウナに入りながら、外の景観も楽しめる仕様となっています。



付属する<PS>E(以下◇PSE)マーク表示のサウナヒーターには、フィンランド産のサウナストーンがセットされ、もちろん本格ロウリュを楽しめます。

熱源は電気と薪の2タイプをご用意。



ご自宅のお庭だけでなく、別荘や宿泊施設、商業施設など幅広い顧客層から多くお問合せをいただいている商品となっております。





クレア・ドールオリジナル チラー付き水風呂











側面の材質はシダー、ヘムロックサーモウッド、パインサーモウッドの3種類。



大人1人がゆったり浸かれる深さ70cmのちょうど良いサイズの浴槽に、水を1時間で4~5度冷却できるチラーシステムがセットになった商品。

水は0℃から40℃まで設定が可能。

(こちらはHARVIAの商品ではございません)





HARVIA Sauna & Spa









フィンランドのサウナの歴史に深く根づく

ヒート・ヒーリングで世界のQOL向上を目指す、サウナ&スパの世界No.1ブランド1950年、サウナの本場フィンランドで創業。

フィンランドをはじめとする欧州各国でも圧倒的シェアを誇るサウナ&スパ市場のグローバル マーケットリーダーです。

ポリシーはHealing with Heat(ヒート・ヒーリング)。

サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとしています。

創業から70年、ハルビアはフィンランドのサウナヒーターメーカーから、世界的なサウナ&スパブランドへ進化を遂げました。

世界80カ国以上・200社を超えるパートナーと共に、サウナ&スパを通じて「Healing with Heat(熱と癒し)」をご提供します。





CREADOR【会社概要】









株式会社クレア・ドール

ハルビア千葉船橋ショールーム

所在地:〒274-0077 千葉県船橋市薬円台5-36-17

代表取締役:清藤 寿幸

事業内容:サウナ卸販売・サウナ設計建築請負・不動産売買・設計建築請負・リフォームリノベーション

創業: 2007年3月

サウナ販売地域:全国

サウナ設置受注地域:関東近郊

クレア・ドール公式HP: https://www.crea-dor.co.jp/

サウナーズハウスHP:https://saunners-house.com/









第4回サウナフェア

日程:2023年9月6日(水)~8日(金)

時間:10:00~18:00(最終日は17:00まで)

会場:東京ビッグサイト 西展示棟(西1ホール)

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅から徒歩3分

りんかい線「国際展示場」駅から徒歩10分



サウナ設備とサウナグッズを取り扱う企業が一堂に出展し、

全国小売店や温浴・アウトドア施設、工務店・住宅メーカーなど、様々な業種の来場者と商談できる展示会です。

消費者にとって身近な実店舗や施設に拡販することで、サウナブームを加速させます。

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「東京ギフト・ショー秋2023 第14回LIFE×DESIGN」内で開催。



