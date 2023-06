[Qore Base, LLC]





この度、米・アトランタにあるIT&エンターテインメントエージェント「Qore Base(コアベース)」の姉妹会社として日本に設立した「Qrea8iv(クリエイティブ)」は、「Dennis Rodman(デニス・ロッドマン)」の体調不良に伴い、2023年6月8日(木)と6月10日(土)に開催を予定しておりました「BANK30 "The Qrea8iv Experience Dennis Rodman"」及び「MFC STORE "MEET & GREET"」の開催延期を決定いたしました。

イベント直前のご案内となり、楽しみにお待ちいただいているお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。各イベントの詳細は後日、Qrea8iv Official HP( https://www.qrea8iv.com/event/the-qrea8iv-experience-dennis-rodman-japan-2023/ )及び各イベント主催者のHPとInstagramにてお知らせいたします。

※「MFC STORE × DENNIS RODMAN × Victory DNA」のトリプルコラボレーションアイテムは予定通り販売いたします。詳細はMFC STORE Official Instagram( https://instagram.com/mfc_store )をご参照ください。



【開催日程に関して】

デニス・ロッドマン氏の十分な療養期間を考慮し、来日期間は2023年7月11日(火)~7月19日(水)に変更となりました。各イベントの開催日程は、下記の【デニス・ロッドマン来日イベント 開催概要(延期)】よりご確認ください。





【デニス・ロッドマン来日イベント 開催概要(延期)】

BANK30 "The Qrea8iv Experience Dennis Rodman"









MFC STORE "MEET & GREET"









※各イベントのご参加方法に関しては、各イベント主催者までお問い合わせください。





ABOUT Qrea8iv(クリエイティブ)

Official HP URL:https://www.qrea8iv.com/event/the-qrea8iv-experience-dennis-rodman-japan-2023/

Official Instagram URL:https://www.instagram.com/qrea8iv/

米・アトランタにあるIT&エンターテイメントエージェント「Qore Base」の姉妹会社として日本に設立。日本のカルチャーやエンターテインメントをUSのカルチャーとクロスオーバーさせ、様々な経験を通してアメリカ進出を夢見る全てのドリーマーをサポート、ブランディングをしていく。



ABOUT Victory DNA(ヴィクトリー ディエヌエー)

Official HP URL:https://victorydna.com/

Official Instagram URL:https://instagram.com/victorydna_1om

日米のカルチャーを融合させたアーバンスタイルなアパレルラインを基調とし、アスリートやエンターテイナーとのコラボレーションも展開するUSのファッションブランド。



ABOUT Dennis Rodman(デニス・ロッドマン)

Official Instagram URL:https://instagram.com/dennisrodman

米・ニュージャージー州出身のバスケットボール選手。NBAを代表するディフェンダーで、1992年から7年連続でリバウンド王に選ばれている。活動はバスケットコート内にとどまらず、ファッション業界でも話題の絶えない存在である。近年ではDJとしても活躍し各地のクラブを回りプレイしている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/08-17:16)