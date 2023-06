[株式会社CUPLES]

<To Go for the Earth>その1杯を、サステナブルな世界への一歩にしよう。あなたの毎日の1杯を、地球のための1歩に変えるサービスです。



繰り返し使えるリユーザブルカップでコーヒーをテイクアウトするサービスを展開する《株式会社CUPLES》(本社:東京都目黒区 代表取締役:坂尾篤史)が、2023年1月18日に設立した事をお知らせいたします。

また、サービスを導入して頂ける飲食店(加盟店)の募集を随時しております。









CUPLESはリユーザブル(=繰り返し使える)カップをシェアするサービスです。

今まで通り気軽にテイクアウトでコーヒーを楽しみながらも、環境に配慮するために誕生しました。普段の使い捨てカップの代わりに、CUPLESのリユーザブルカップでテイクアウトして、飲み終わったらカップをお店に返却。そして、カップはお店で洗浄され次のユーザーへ再利用されます。「テイクアウト=使い捨て」ではなく、必要なときだけカップを借りてコーヒーがテイクアウトできるようになります。





■39億個以上のカップがごみに

コーヒーをテイクアウトすることは私たちの暮らしに浸透しました。カップを手に街を歩く人は日常の景色です。一方、問題点もあります。現在、ほとんどのテイクアウトには使い捨てのカップが使われていて、日本では年間で39億個以上が廃棄処分されていると言われています。また、日本のプラスチックのリサイクル率は高いとも、言われておりますが、そのほとんどは焼却処分の際に出たエネルギーをリサイクルとみなしているだけのものです。焼却の際にCO2を排出するので、この方法では、リサイクルと言いながらも環境に負荷がかかります。まずは、ゴミを出すこと自体を減らすのが課題解決のための対策と考え、使い捨てではなくリユースできる「CUPLES」を始めました。





■「消費」は最小限に

東京を拠点に、ONIBUS COFFEEというスペシャルティコーヒーショップを運営している株式会社ONIBUSでは、店舗から多くのテイクアウトカップごみが毎日廃棄されていました。「自分たちのビジネス活動が、”消費”だけしかしていないこと」に問題を感じた代表の坂尾は、飲食店として、美味しくて安全な食材を調達して提供するのと同様に、それ以外の資材などもなるべく消費をしない仕組みができないか悩んでいました。紙カップのリサイクルは可能ですが、リサイクルコストや一度に回収できる量が膨大であることなど、オペレーションの問題もあり、現実的ではありません。次に参考にしたのはリターナブル(=返却できる)システムです。ヨーロッパのスーパーでは、ジュースの瓶や缶、ペットボトルなどをデポジット制にしていて、飲み終わった容器を返却するとお金が戻ってくる仕組みがあります。また、繰り返し使える容器をシェアすることでテイクアウトによるごみを出さないサービスもありました。そして、東京でもそのようなサービスができないか考えるようになったのが開発のきっかけです。

CUPをLESS(減らす)でCUPLESと名付けました。





■アプリを使って気軽に始められる

ユーザーは専用のスマートフォンアプリをダウンロードしてCUPLESを利用できるショップを確認します。お店で注文の際に「カプレスで」と伝えてください。コーヒーを飲み終わったらカップをお店に返却します。カップのやユーザー利用状況の管理は利用時・返却時にアプリでQRコードを読み取るだけでできるので、気軽に利用することができます





■今後の展開

2023年6月9日現在、加盟店は都内を中心に62店舗、アプリダウンロードユーザーは約1600人です。今後もユーザーの利便性と、課題解決のインパクトを大きくするため、使えるお店をどんどん増やしていきたいと考えています。より広く多くの人に使ってもらえるサービスにするために、まずは、都内でコーヒーショップとそれ以外の飲食店も含めて300店舗を目指しています。その後は、地方都市や観光地などで自治体や企業との連携も視野に入れています。コーヒービジネスを続けるためにも、環境負荷を減らしていく取り組みは自分たちだけでなく、同じ地域に住む人や、同じ価値観を有する仲間と共に模索しながら行動していくことが必要だと強く感じています。CUPLESはそんな想いを形にしたサービスです。この輪が大きく広がっていったら嬉しいです。





■パートナー(加盟店) *今後順次追加予定 ※加盟店は随時募集しております!

ONIBUS COFFEE 八雲店/ONIBUS COFFEE 奥沢店/ONIBUS COFFEE中目黒店/ABOUT LIFE COFFEE BREWERS/Sniite/LIGHT UP COFFEE 下北沢/LIGHT UP COFFEE 吉祥寺/DAY&NIGHT/HAPPY HOUR/Burger Mania恵比寿/Burger Mania広尾/Burger Mania白金/Little chef/Passage Coffee Roastery/Passage Coffee 三田/私立珈琲小学校/STAN COFFEE AND BAKE/BE A GOOD NEIGHBOR COFFEE KIOSK/YOUR DAILY COFFEE 上町/YOUR DAILY COFFEE 代沢/LATTEST/NOG COFFEE ROASTERS 品川/NOG COFFEE ROASTERS 武蔵小山焙煎所/Coffee Wrights 表参道カフェ/Coffee Wrights 蔵前ロースタリー&カフェ 他





■ 会社概要

本社 : 〒152-0023 東京都目黒区八雲4-10-20

代表者 : 代表取締役社長 坂尾 篤史

設立 : 2023年1月

電話番号: 03-5701-9349

URL : https://www.cuples.jp/

事業内容: リユーザブルカップのシェアリングサービス「CUPLES」の運営



■ お問い合わせ/

CUPLESの導入を検討されている飲食店の方はこちら

株式会社 CUPLES 担当 鳥居

Tel: 080-6943-8737

Mail: info@cuples.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-10:46)