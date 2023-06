[Golden Goose Japan 株式会社]

グローバルな文化プラットフォーム「HAUS」 の創設に続き、HAUS の世界をフィジカルに体験できるイベント「HAUS of Dreamers」をヴェネツィアにて開催。





イタリアのラグジュアリーブランド Golden Goose(ゴールデングース)は、イタリア・ヴェネツィアの中心で独創的なイベント HAUS of Dreamers を開催しました。



ゴールデングースは先日、ブランド発祥の地であるヴェネツィアの工業港マルゲーラにグローバルな文化プラットフォーム HAUS を創設しました。HAUS は、アカデミー、研究開発スタジオ Manovia、アーカイブ、ライブラリー、オーディトリウム、ワールドクラスの展示エリアを備え、ブランドのコミュニティであるドリーマーたちの新たな拠点として、また人々の創造性を解き放つ場として、多様な分野、アイデンティティ、バックグラウンドを持つクリエイティブな人々を結びつけることを目指しています。そして、リアルな体験とデジタルを融合した没入型のフィジタル空間を通じてブランドのDNA を具現化し、クラフツマンシップ、文化、アートに根ざしたコアバリューを強く打ち出していきます。







さらにゴールデングースは、第18回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展の開催に合わせて、2023年5月22日の夜、ヴェネツィアにて HAUS の世界をフィジカルに体験することができるプロジェクト HAUS of Dreamers をスタートしました。これは、選りすぐりのドリーマーたちを世界の主要な目的地に集結して展開するグローバルなイベント シリーズで、開催地のコミュニティとともにアーティストたちのクリエイティビティを解き放つことを目的としています。



この度の HAUS of Dreamers ヴェネツィア編では、ファビオ・ノヴェンブレ、クアンナ・チェイシングホース、ドクター・ウー、スキ・ウォーターハウス、そしてソンミといった、多様な分野から世界を舞台に活動しているアーティストたちを起用。彼らに古典的なヴェネツィアのアイコンを現代的な視点で再解釈し、ヴェネツィアの人々が参加できるユニークな体験を創り出すように依頼しました。



その夜のパフォーマンスは、イタリアの建築家兼デザイナーであるファビオ・ノヴェンブレによるインスタレーションから始まりました。ヴェネツィアを象徴するフィッシュ・マーケットに、青い光に照らし出されたゲートが次第に小さくなりながら連なる没入型のトンネルが設置され、トンネルの中からは心臓の鼓動の音が聴こえてきます。ゲストたちがそのトンネルを通り抜けると、目の前にはカナル・グランデ(大運河)が広がっていました。







続いて、アメリカ先住民族の土地保護活動家でありモデルでもあるクアンナ・チェイシングホースがリアルト橋の上のステージに登場し、詩を朗読しました。その姿は金箔で彩られたヴェネツィアの伝統的はウッドフレームによって絵画のように縁取られていました。そしてクアンナが自身の夢を綴った美しい詩は、アメリカ先住民族である彼女の物語やルーツを思い起こさせ、異なる文化が交錯する地としてのヴェネツィアの一面を見事に表現しました。







クアンナのパフォーマンスを楽しみながら、ゲストたちはクラシックなヴェネツィアのボートに乗ってカナル・グランデを巡り、The Venice Venice Hotel に向かいました。そこでゲストを迎えたのは、タトゥーアーティストのドクター・ウーによるインスタレーションです。ドクター・ウーはヴェネツィアのダマスク柄にインスピレーションを得てデザインした繊細なタトゥーのモチーフを地元の白いテキスタイルとアンティークの陶磁器にあしらい、それらでホテルの室内を埋め尽くしました。まるで倉庫のように積み上げられた陶磁器とそれらを取り囲むテキスタイルは、ヴェネツィアという街の肌と骨を連想させました。







女優であり歌手としても活躍しているスキ・ウォーターハウスの夢は、写真というメディアを用いたパフォーマンスで体現されました。ヴェネツィアの街を自身の視点で捉えたユニークな写真の数々をホテルのエントランスに並べた彼女は、訪れたゲストたちを次々と撮影。その写真をインスタレーションに加えていくことで、忘れられない一夜の思い出をアーティスティックに演出しました。







The Venice Venice Hotel でのバラの花に囲まれたエクスクルーシブなディナーの後には、K-pop アーティストのソンミが夢見たライブパフォーマンスが披露されました。キャンドルライトに照らされた幻想的な雰囲気の中、スンミはヴェネツィアの伝統的な楽団とともにふたつの文化が織りなす美しい音楽を奏で、オーディエンスを魅了しました。







5人のアーティストに加えて、モデルのシャニーナ・シャイク、エジプトの女優サルマ・アブ・デイフ、持続可能な社会のための活動家マリーナ・テスティーノ、モデルのキアラ・シェルシ、女優のジュリア・バレット、俳優のレイモンド・グティエレス、ティックトッカーのライアン・プレヴェデル、インフルエンサーの Gogoboi と Fil Xiaobai、フォトグラファーのフランシス・デラクロワ、ダンサーのジュゼッペ・ジョフレ、インフルエンサーの Fer Medina など、著名なゲストたちがライブパフォーマンス、アットホームなディナー、そしてイタリアの人気DJスピラーがプレイしたアフターパーティを楽しみました。



HAUS of Dreamersは、アート、建築、音楽、クラフツマンシップについての継続的な対話を通じて、ゴールデングースとともに夢を追うアーティストやクリエイター、職人たちのコミュニティをたたえるプロジェクトです。この第2弾は、2023年10月のパリのファッションウィークでの開催を予定しています。



以下のリンクからすべての画像をダウンロードいただけます。

https://we.tl/t-d9xIhBiTcg



Tags: @goldengoose @venicevenicehotel #HAUSofDreamers #GoldenGoose



Golden Goose 公式ウェブサイト

www.goldengoose.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-14:16)