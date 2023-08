[東京ミッドタウン日比谷]

東京ミッドタウン日比谷(千代田区有楽町 事業者:三井不動産株式会社)では、夏にピッタリのスパイシーグルメ&さっぱりと食べられるひんやりスイーツを館内飲食店舗にて多数ご用意しております。



真夏日が続くこの時期は食欲が落ちてしまいがち。そんな時こそ、夏の暑さを吹き飛ばす“スパイシーグルメ”や火照った体をひんやり癒してくれる “ひんやりスイーツ”がおすすめです。東京ミッドタウン日比谷では、 カレーパングランプリで金賞を受賞した、boulangerie Bonheur(ブーランジェリー ボヌール)の納豆カレーパンや、強烈な辛さとフルーティーな風味が味わえる唐辛子“ハバネロ”が入ったハンバーガーなどの旨辛グルメをご用意。また、旬のフルーツをたっぷり使った季節感を味わえるパフェや、見た目にも涼を感じる贅沢で爽やかなかき氷などもラインアップ。東京ミッドタウン日比谷のバラエティ豊かな夏にぴったりのメニューで、暑い夏を楽しくおいしく過ごしましょう。



さらに、7月21日(金)~8月27日(日)の期間中、浴衣または甚平で東京ミッドタウン日比谷にご来館された方にお得なサービスをご用意していますので、ぜひ足をお運びください。







暑さを吹き飛ばす“スパイシーグルメ”5選





●boulangerie Bonheur(B1)





<カレーパングランプリ2023 バラエティ部門 金賞>

しあわせな納豆カレーパン 価格:340円



●BROOKLYN CITY GRILL(B1)



ハバネロチーズバーガー 価格:1,600円



●DIYA(2F)



チキンミルチカレーセット 価格:1,500円



●天ぷら 天寅(2F)



辛味噌おでん 大根天 価格:650円



●Mr. FARMER(B1)



ヴィーガンスパイス担々麺 価格:1,580円



涼しさ感じるひんやりパフェ&かき氷5選!





●Patisserie & Cafe DEL'IMMO(B1)



桃ブラン 価格:2,750円



●DRAWING HOUSE OF HIBIYA(6F)



伏見梅園の完熟梅とほうじ茶のパフェ 価格:1,800円



●THE SPINDLE(1F)



トロピカルパフェ 価格:1,650円



●REVIVE KITCHEN THREE(2F)



いちじくとバタフライピーのパフェ 価格:1,980円



●林屋新兵衛(2F)



和モンブラン氷 価格:1,980円



※価格はすべて税込みです ※画像はすべてイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます

※掲載している情報は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください

※急な営業時間の変更・アルコール提供の中止、臨時休業が発生する可能性がございます



浴衣&甚平で涼しくおでかけしてお得にお買い物!お出かけ特典対象商品







東京ミッドタウン日比谷では、浴衣または甚平でご来館された方にお得なサービスをご用意しています。レストランやファッションなどの店舗にて様々な特典をご用意しておりますので、涼を纏って、お得に食事やお買い物をお楽しみください。



開催期間:7月21日(金)~8月27日(日)

対象店舗:串揚げ 新宿立吉、DIYA、天ぷら 天寅、PHUKET ORIENTAL、一角、そばがみ、boulangerie Bonheur、Mr.FARMER、DEAN & DELUCA CAFE、Q CAFE by Royal Garden Cafe、三陽山長、YELLOWKORNER、Tempo Hibiya、トモズ、Jet Set



※特典イメージ(一部抜粋)

●一角(3F)



1.平日17時~/土日祝11時~限定お食事注文でファーストドリンクサイズアップ無料

2.【お子様限定】ラムネ1本プレゼント



●そばがみ(3F)



お食事ご注文でドリンク1杯サービス(生ビール(小)orウーロン茶orそば茶orオレンジジュース)



●boulangerie Bonheur(B1)



パン&サンドウィッチ3,000円以上お買い上げで10%OFF



●Mr.FARMER(B1)



お食事ご注文でドリンク1杯サービス(コーヒーor紅茶)



●DEAN & DELUCA CAFE(1F)



ドリンクワンサイズアップ無料



●Q CAFE by Royal Garden Cafe(6F)



ディナータイム(17時~)限定店内お食事ご注文で10%OFF

※テイクアウト・ワークスペース・カフェ利用は除く



