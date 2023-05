[O&P Media株式会社]

O&P Media株式会社(東京都中央区新川2-13-11 内田ビル4階 代表取締役 堀浩章)が運営する副音声プラットフォーム『not botti(ノットボッチ)』の副音声クリエイター数が、アーリーアクセス版公開からわずか16日間で150名を突破しました。また、登録された副音声は1200本以上に。ユーザーからは高評価のレビューが投稿されています。

■公式サイト:https://notbotti.com

■アプリダウンロードリンク:https://apps.apple.com/app/not-botti-notutobotuti-fu-yin-sheng-puratutohuomu/id1660516479

※現在はiOSにのみ対応しております。

■公式Twitter:https://twitter.com/info_notbotti









登録された副音声が1200本を突破





『not botti』では幅広いアニメ作品に対応する副音声が公開されています。ここでは、その中から数作品を紹介します。

ONE PIECE



ぼっち・ざ・ろっく!



鬼滅の刃



リコリス・リコイル



ブルーロック





上記は一部の例で、その他にも多数の作品に対応した副音声が公開されています。一度観たことがある作品でも、副音声を聴きながらもう一度観ることで、新たな発見や楽しみ方が見つけられるはずです。この機会に副音声を体験して、お気に入りのアニメをより深く楽しんでみてください!





150名の副音声クリエイターが参画!





2023年5月10日のアーリーアクセス版公開からわずか16日間で、副音声プラットフォーム『not botti』の副音声クリエイター数が150名を突破しました。副音声プラットフォームという新たな試みへの挑戦ですが、皆様の支えにより早くも150名突破という大きな節目を迎えることができました。





副音声クリエイターの紹介





『not botti』では、多彩なクリエイターが副音声を制作し、それを提供しています。ここでは、その中から一部の副音声クリエイターをご紹介いたします。

【栗御飯】

not botti:https://notbottiapp.page.link/NZidBPVLCntPYLJv7

Twitter:https://twitter.com/kurigohangar



【亜仁麻りあん】

not botti:https://notbottiapp.page.link/5VF2u1gzprrZMCnt6

Twitter:https://twitter.com/Anima_Rian



【やのあやの】

not botti:https://notbottiapp.page.link/bPfjSekVStp1DwKj8

Twitter:https://twitter.com/yanoayano_



【早乙女乙葉】

not botti:https://notbottiapp.page.link/KFFpAy2r5g5n9VBM8

Twitter:https://twitter.com/SaotomeOtoha



ユーザーの声









「プロの演技力 お見それしましたm(_ _)m (何問か間違えましたが) 副音声で解説してもらいながら見るのってホント楽しい~」



「よりもい 好きな作品のひとつ! 定期的に一気に観てるけど、副音声ありは初めてだから面白い OPもEDもいいよね」



「2018年頃の作品で当時も見ていました!改めて見ても素晴らしい作品だと再認識しました。 -1話の感想- 何かしたい!でもできない怖い。を凄く上手く表現した切なくもワクワクする展開に引き込まれます。 やのさんの落ち着いた優しい副音声で楽しく見れました!」



「意外な方向性のアニメでびっくりしました。おじさんの声も有名声優さんでしたね。 ねくちゃんが隣で一緒にアニメを観ているようでとても癒されました。」





上記のレビューはほんの一部で、ほかにも様々なご好評の声をいただいております!



今後の展望





『not botti』は現在、iPhoneのみの対応ですが、さらに多くの人々にサービスを提供するため、近い将来、Androidにも対応する予定です。これにより、更に多くのリスナーとクリエイターに『not botti』をご利用いただき、その魅力を体験してもらえることを期待しています。



当社O&P Mediaは、「副音声プラットフォーム」に新たな可能性を感じ、情熱を持っています。この新たなプラットフォームは、映像作品の視聴体験を一層豊かにするだけでなく、クリエイターたちが自分たちの視点や解釈を共有する新たな舞台を提供します。



そして、多くの方に副音声の魅力を知ってもらいたいと考えています。そのためには、多種多様なジャンルのクリエイターに『not botti』で副音声を制作し、公開していただくことが重要だと認識しています。それに伴い『not botti』では、新たなクリエイターを随時募集しております。



また、タレントやインフルエンサーを抱えられている企業様との提携も随時承っております。

クリエイターに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

▶︎公式Twitter (DM):https://twitter.com/info_notbotti

▶︎メールアドレス:contact@notbotti.com



O&P Media株式会社について





わたしたちは、テクノロジーの力を信じ、その革新がエンターテインメントの世界を変革すると確信しています。テクノロジーの力で人々が互いに交流し、共感し、楽しむための新たな方法を提供することで、人と人とのつながりがより豊かで意義深いものになることを目指します。



会社名:O&P Media株式会社

所在地:東京都中央区新川2-13-11 内田ビル4階

代表者:堀浩章

設立:2022年09月

URL:https://opmedia.co.jp/

事業内容:副音声プラットフォームアプリ『not botti(ノットボッチ)』を始めとしたサービス運営、システム開発等

