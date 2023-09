[株式会社ナカノ]

日本での体験や観光の日々の想い出をギターピックにデザインして、『おみやげピック』として製品化しました。音楽ファンのためのお手軽なお土産としてお勧めです。





株式会社ナカノ(東京都世田谷区玉川台、代表取締役 中埜貞昭)は、自社ギターピックブランドの「PICKBOY」より日本をイメージしたオリジナルイラストをプリントした「おみやげピック」を発売します。

紅葉を観に来日する本格的なインバウンド需要に向け、新しい手軽なお土産として外国人観光客をターゲットに9月21日(木)より全国の百貨店・楽器店・文具・雑貨店・空港、ナカノ直営オンラインショップ(ミュージック・フォ・リビング)にて展開します。





ピックメーカーのPICKBOYが訪日する外国人観光客に向けた『おもてなし』を展開させていただきます。

世界中でギターを弾く人は楽器の中でも1番か2番目に多いのではないでしょうか?

ギターを弾かない人にもお手軽なお土産として、ピックをギフト仕立てにすることで、まるでポストカード(絵葉書)のようなお土産になるのでは?と考えて、日本独自のオリジナルのイラストを施した『おみやげピック』として製品化しました。全国各地からの観光地やイベントなどオリジナルおみやげピックのご依頼もお待ちしております。

日本での体験や観光の日々の想い出をピックにして、ご自身へ、お友達へ、お子さまたちへのSouvenir from Japan として日本を紹介をしていただければと思います。



音楽ファンのための新しいお土産として、価格もちょうどよく、また沢山買っても、かさばらない事も重要です。



裏面には欧米では認知度の高い「PICKBOY」のロゴが入ります。メイド・イン・ジャパンのPICKBOYのギターピックは、デザイン性だけではなく実際にギターを弾くシーンでもギターリストを満足させるクオリティです。



【プレスリリース詳細情報】こちらをご確認ください。

ナカノHP https://nakano-music.co.jp/story/omiyage-pick20230907/





【おみやげピック3枚セット】



日本での体験や観光の日々の想い出をギターピックに、伝統芸能・おもてなし・おみやげ・富士山三景・たてもの・ウエルカムどうぶつ・東京・大阪・猪鹿蝶・箱根など伝統的な絵柄をデザインしました。

音楽ファンのためのお手軽なお土産としてお勧めです。



おみやげピック3枚セット

価格:1,100円(税込)※1,000円(本体価格)



伝統芸能 メーカー品番:PB100/DG JAN:4534203011076



おもてなし メーカー品番:PB100/OM JAN:4534203011083



おみやげ メーカー品番:PB100/MG JAN:4534203011090



富士山三景 メーカー品番:PB100/MTF JAN:4534203011106



たてもの メーカー品番:PB100/TM JAN:4534203011113



ウエルカムどうぶつ メーカー品番:PB100/WA JAN:4534203011120



東京 メーカー品番:PB100/TKY JAN:4534203011304



大阪 メーカー品番:PB100/OSK JAN:4534203011311



猪鹿蝶 メーカー品番:PB100/ISC JAN:4534203135482



箱根 メーカー品番:PB100/HKN JAN:4534203135499





生産国:日本

パッケージサイズ:185(たて)x40(よこ)mm

材質:ポリアセタール(本体) 紙(台紙)

包装:専用台紙+OPP袋



【PICKBOY】



1967年、本鼈甲の素材でギターピック制作をはじめたPICKBOY(R)。

単なる付属品であったギターピックを、品質やデザインにこだわり製品化、流通させ、現在までギタープレイに欠かせないアクセサリーブランドとして確立させてきました。

日本のフォークソング、グループサウンズの黎明期を支えてきたPICKBOY(R)は、そのクオリティにおいても国内外で高い信頼を得ておりアメリカ・ヨーロッパでもプロミュージシャンをはじめ多くの方に愛用していただいています。



現在では当たり前となっている、シェイプ、ゲージ、グリップ、デザインでピックを分類するブランディングを最初にはじめたのはPICKBOY(R)でした。



PICKBOY(R)のピックは、ベーシックで高品質なセルロイド素材をはじめ、オリジナルセルテックス素材、ナイロン、セラミック、ポリアセタール、カーボングラファイトなどの新素材や自然素材のホーン、ボーン、エキゾチックウッド、セミプレイシャスストーンなどを取り入れて、自分らしい音作りを目指す多くのギタープレイヤーに選択いただいております。

オリジナルデザインのプリントを施す「カスタムメイドピック」も40年前から行っております。個人のユーザーや国内外アーティストのシグネイシャーモデル、イベントなどにてご好評いただいております。



小さなピックですが込められたメッセージ・デザインは、無限の可能性を秘めています。

音楽のジャンルに留まらず、ファッションアイテムとしても認知されています。



PICKBOY(R) 製品はいつでも安心していただける品質を心掛け、企画、デザインされております。次の新たな50年の為に、プレイヤーの声を大切にしながらギターアクセサリーブランドのクラッシックを目指してまいります。



【PICKBOY詳細情報】こちらをご確認ください。

PICKBOY公式HP https://pickboy.jp/





【株式会社ナカノ】

創業:1967年

代表者:代表取締役 中埜 貞昭

所在地:〒158-0096 東京都世田谷区玉川台 2-13-3 2F

TEL:03-6826-1400(代表)FAX:03-6826-1444

HP https://nakano-music.co.jp/

1967年設立の株式会社ナカノは、「MUSIC FOR LIVING・音楽と過ごすやさしい時間」を理念として、オリジナル製品を企画・販売しています。主な製品は、ギターピック、指揮棒、知育楽器、音楽雑貨など多種にわたります。



事業内容



MUSIC FOR LIVING 「音楽と過ごすやさしい時間」をキーワードに広い範囲で営業活動を展開いたしております。

オリジナル製品の企画製造メーカーです。

1. 音楽をテーマにしたギフト、雑貨、ステイショナリーの企画製造、輸入販売

2. 自然素材の知育楽器企画製造販売

3. ギターアクセサリー、指揮棒の企画製造販売

4. OEM 製品の企画製造





<オフィシャルオンラインショップ MUSIC FOR LIVINGに関して>



株式会社ナカノが運営するオフィシャルオンラインショップのミュージック・フォ・リビングは「音楽と過ごすやさしい時間。」 をコンセプトに生活していく中にあるいろいろな音楽と寄り添う商品(知育楽器、音楽モチーフの文具、インテリア、ファッション、キッチン雑貨、PICKBOY、指揮棒)を提供しています。

ミュージック・フォ・リビング:https://shop.nakano-music.co.jp/





【製品に関する一般のお問い合わせ先】

ミュージック・フォ・リビング

TEL.03-6826-1422 E-MAIL. shopinfo@nakano-music.co.jp

MUSIC FOR LIVING : https://shop.nakano-music.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/10-20:40)