サスティナブルの先を行く「リジェネラティブ建築」が世界中で注目を集める



株式会社tono(代表取締役:小野司)が手がけたSumu Yakushima(スム ヤクシマ)が、国内外で合計15のデザインアワードを受賞しました。内8つが最高賞。革新的な建築コンセプト「リジェネラティブ建築」が世界中で非常に高い評価をいただいております。「リジェネラティブ」とは再生可能という意味で、「サスティナブル(持続可能性)」を根本的に問い直す概念です。環境を保全するだけでなく、元の状態よりもさらに再生させることを意図しています。この概念が世界全体に広がることで地球環境は加速度的に回復していくことが期待されています。



SDGsやCO2削減に対する新しい視点が求められる現代において、建築分野での一つの具体的な解決策を提示したことで、世界20カ国、70を超えるメディア記事にも取り上げられ、世界的に注目を集めています。





Sumu Yakushimaコンセプトムービー(2分間)





https://youtu.be/OQjXxLO-jUI



Sumu Yakushima受賞歴





Sumu Yakushimaの受賞歴には、世界三大デザイン賞のiF Design Award 2023のGold Award(最高賞)、DFA Design for AsiaのGrand Award(最高賞)が含まれます。そしてArchitizer主催のA+Awardsで今年から新設されたサスティナブルプライベートハウス部門でのJury Award(部門最高賞)の初受賞は、世界的な建築家Norman FosterやZaha Hadid社、Gensler社などの顔ぶれに並ぶ快挙です。国内では日本空間デザイン賞の最優秀賞である「KUKAN of the year 2023」も受賞しています。



[海外受賞リスト]

iF Design Award 2023: Gold Award(★最高賞)



DFA Design for Asia Awards 2023: Grand Award(★最高賞)



Architizer A+Awards 2023: Jury Award(★サスティナブルプライベートハウス部門最高賞)



Taipei Design Award 2023:Gold Award(★金賞)



FUTURE HOUSE AWARDS: Best Sustainable House 2023(★ベストサスティナブルハウス賞)



Built Design Award 2023: Sustainable and Energy Saving(サスティナブルアンド省エネ部門賞)



ADF DESIGN AWARD2023:Encouragement Award(エンカレッジメント賞)



Architizer A+Awards 2023: Finalist (建築+環境部門Architecture+Environment部門)



MUSE desing Award 2023: Sustainable Living Silver Award(サスティナブルリビング銀賞)



Design Anthology award 2023: Finalist (ファイナリスト/Finallist)







[国内受賞リスト]

日本空間デザイン賞2023「KUKAN of the year」(★最優秀賞)



令和4年キッチン空間アイデアコンテスト(★インテリア産業協会会長賞)



ウッドデザイン賞2022



KMEW design award 2022 Archispec TOI/KAKU賞



NagoyaMosaic-Tile フォトコンテストvol.6:(★ グランプリ)





★マークは最高賞もしくは部門最高賞を示す。





Sumu Yakushimaについて





日本列島の南に位置する屋久島は年間を通じて雨が多く、約2000mの高い山と、樹齢1000年を超える杉の森がある、自然豊かな島である。Sumu「住めば住むほど自然が澄んでいく」をコンセプトにした実験的宿泊施設です。建築自体が環境を再生させる装置として設計されているだけでなく、日々の生活を通して環境と関わり、自然にも人にも優しい豊かなライフスタイルを体験できる場として創設されました。

日本の伝統的な土木技術から学びながらも、太陽光発電と蓄電池によるオフグリッドシステムや高気密・高断熱工法など現代のテクノロジーも組み合わせたことで、デザイン性と快適性も確保しました。

現在、完全紹介制で宿泊を受け入れていますが、一般公開型のプログラム付きツアーも定期的に開催。2024年はインバウンドツアー受け入れも予定しています。詳しくはSumu Yakushima公式サイトにて告知予定です。











株式会社tonoについて





株式会社tono(トノ)は、人と自然「との」関係をつなげる建築や空間・インテリアのデザインを得意とするデザインオフィスです。今後、環境との共生を大切にする、リジェネラティブ建築のデザインとコンサルティングをより強化していきます。

特に、豊かな自然が残る環境での建築に興味を持つディベロッパー様やホテル開発者様などへのコンサルティングに意欲的に取り組んで参ります。詳細な取材やビジネスのご相談、設計や施工のパートナーシップのご相談は、以下の連絡先までお気軽にお寄せください。





連絡先





[会社]株式会社tono 担当:小野 司

[住所]〒891-4402 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生311-91

[メールアドレス] to-no@to-no.me

[tono公式ウェブサイト] https://www.to-no.me

[Sumu Yakushima 公式ウェブサイト] https://sumu-life.net



