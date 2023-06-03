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Japan Blockchain Week 2023　スポンサー第一弾発表

［一般社団法人JapanBlockchainWeek］

All Japanで日本のweb3コミュニティを世界へ発信するJapan Blockchain Week 2023のスポンサー第一弾を発表

昨年度から開催されているJapan Blockchain Week、本年度は経済産業省からAssociated EventsとOfficial Eventsへの後援も決定し、All Japanでグローバルイベントを実現するJapan Blockchain Weekに世界的に注目が集まっています。

また、各団体がJapanBlockchainWeekに連動して自発的に開催するコミュニティーイベントは昨年約30個開催されましたが、本年度は既に60以上のコミュニティイベントが予定され、更なる盛り上がりが期待されます。



All Japanで日本のweb3コミュニティを世界へ発信し、海外のWeb3コミュニティとも交流できるこの期間を応援するJapanBlockchainWeek2023のスポンサー第一弾として13社が決定したことを発表します。


Japan Blockchain Week 2023スポンサー一覧（アルファベット順）

Aki Network
https://akiprotocol.io/
Astra: OmniRise
https://aor.games/
Cregis Technology Limited
https://www.cregis.com/en-US
double jump.tokyo Inc.
https://www.doublejump.tokyo/en
enish
https://www.enish.jp/
GensoKishi (GENSO)
https://genso.game
株式会社HashPalette
https://hashpalette.com/
株式会社Kyuzan
https://kyuzan.com/
株式会社Minto
https://minto-inc.jp/
MOOI
https://mooinetwork.io/mooinetwork/
MZ Web3 Fund
https://web3.mzfund.co.jp/en/index.html
Oasys Pte. Ltd.
https://www.oasys.games/
Ripple
https://ripple.com/
Slash
https://slash.fi/




■Japan Blockchain Weekサイト
HP: https://japanblockchainweek.jp/
Twitter : https://twitter.com/JBCWeek


企業プレスリリース詳細へ （2023/06/03-16:40）

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