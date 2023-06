[一般社団法人JapanBlockchainWeek]

All Japanで日本のweb3コミュニティを世界へ発信するJapan Blockchain Week 2023のスポンサー第一弾を発表



昨年度から開催されているJapan Blockchain Week、本年度は経済産業省からAssociated EventsとOfficial Eventsへの後援も決定し、All Japanでグローバルイベントを実現するJapan Blockchain Weekに世界的に注目が集まっています。



また、各団体がJapanBlockchainWeekに連動して自発的に開催するコミュニティーイベントは昨年約30個開催されましたが、本年度は既に60以上のコミュニティイベントが予定され、更なる盛り上がりが期待されます。







All Japanで日本のweb3コミュニティを世界へ発信し、海外のWeb3コミュニティとも交流できるこの期間を応援するJapanBlockchainWeek2023のスポンサー第一弾として13社が決定したことを発表します。





Japan Blockchain Week 2023スポンサー一覧(アルファベット順)



Aki Network

https://akiprotocol.io/

Astra: OmniRise

https://aor.games/

Cregis Technology Limited

https://www.cregis.com/en-US

double jump.tokyo Inc.

https://www.doublejump.tokyo/en

enish

https://www.enish.jp/

GensoKishi (GENSO)

https://genso.game

株式会社HashPalette

https://hashpalette.com/

株式会社Kyuzan

https://kyuzan.com/

株式会社Minto

https://minto-inc.jp/

MOOI

https://mooinetwork.io/mooinetwork/

MZ Web3 Fund

https://web3.mzfund.co.jp/en/index.html

Oasys Pte. Ltd.

https://www.oasys.games/

Ripple

https://ripple.com/

Slash

https://slash.fi/









■Japan Blockchain Weekサイト

HP: https://japanblockchainweek.jp/

Twitter : https://twitter.com/JBCWeek





