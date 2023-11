[株式会社Beyond Live Corporation]



株式会社Beyond Live Corporationが運営するグローバル配信プラットフォーム「Beyond LIVE」において、11月25日(土)、26日(日)にZOZOマリンスタジアムで開催される櫻坂46 「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」公演を、日本を含む全世界に配信することが決定いたしました。配信にあたっては、英語を始めとした各言語のリアルタイム字幕を提供します。







グローバルプラットフォームとしてK-POPアーティストを中心にグローバル配信における圧倒的な実績を有するBeyond LIVEが、櫻坂46の積極的なグローバルへの進出・活躍をサポートいたします。





2020年12月9日にシングル「Nobody's fault」でデビューを果たした櫻坂46は、今年2023年7月にフランス・パリにて「Japan Expo Paris 2023」、8月にはマレーシア・クアラルンプールで「Japan Expo Malaysia 2023」に出演を果たしました。さらに、12月にはNewJeans、LE SSERAFIM、Stray Kidsらが出演し、フィリピンで開催される「2023 AAA」(2023 Asia Artist Awards)に出演することも決定。





2023年10月にリリースされた7thシングル「承認欲求」は、タイ・サウジアラビア・香港・トルコ・台湾などのiTunesアルバムチャートで上位にランクインするなど、グローバルな活躍が止まりません。

そんな櫻坂46が11月に開催する本公演「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」は今年を総括する2daysということもあり、開催発表と同時に大きな注目を集めました。初日の11/25には、一期生メンバー・土生瑞穂の“卒業セレモニー”が行われます。グローバルに期待が集まる、必見の内容です。





櫻坂46「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」 Beyond LIVE配信について





日程:

1日目 2023年11月25日(土)17:30開演(JST)

2日目 2023年11月26日(日)17:00開演(JST)



チケット価格 :

日本 - 税込4,600円 + 販売手数料100円

ドル - 32 USD + 販売手数料1 USD

ウォン - 44,000 KRW + 販売手数料 1000KRW



対応字幕:

한국어, English,简体中文, 繁體中文, ไทย, bahasa Indonesia, Tiếng Việt, español, Français, Portugues, Wikang Tagalog





販売ページ:

1日目 https://beyondlive.com/contents/316

2日目 https://beyondlive.com/contents/318





Beyond LIVEについて







Beyond LIVEは、2020年に韓国SM EntertainmentとJYP Entertainmentが共同でローンチしたグローバルコンサート配信プラットフォームで、BoA、東方神起、EXO、NCT、aespa、2PM、TWICE、Stray Kids、ITZY、NiziU、IVEなど世界を代表するK-POPアーティストの公演を配信しています。さらに、YOASOBI、宝塚歌劇団、秦基博、羽生結弦、Eve、Adoといった日本アーティストの世界配信も実施し、日本のコンテンツをグローバルにお届けしています。Beyond LIVEには190以上の国・地域からのアクセス・会員登録があり、そのうち約80%が日本国外です。





ウェブサイトとお問い合わせ(カスタマーサポート)は日本語・英語・韓国語に対応しており、チケット購入・配信視聴は200以上の国・地域から可能です。





生配信では、日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、インドネシア語、スペイン語、ベトナム語、タイ語のリアルタイム字幕が表示され、世界中のファンの方々が楽しむことができます。





Beyond LIVE サービスページ:https://beyondlive.com/







櫻坂46プロフィール







乃木坂46に続く坂道シリーズの第2弾として、2015年8月に前身グループ・欅坂46として結成。2016年4月に1stシングル「サイレントマジョリティー」を発売。2020年10月にグループ名を櫻坂46に変更。同年12月に櫻坂46としての1stシングル「Nobody's fault」をリリース。





X(Twitter):https://twitter.com/sakurazaka46

YouTube:https://www.youtube.com/@sakurazaka46SMEJ

TikTok:https://www.tiktok.com/@sakurazaka46.officialtk

ホームページ:https://sakurazaka46.com/





「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」特設ページ:

https://sakurazaka46.com/s/s46/page/3rd_anniversary



