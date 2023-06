[株式会社Scalehack]

企業毎の目的や課題に合わせて編成したテックセールスチームが、顧客インサイトの特定や、事業スケールの為の営業戦略立案、セールステックツールの導入・活用によるムダのない営業活動を実現



「一人ひとりの多様性を、変革の力に。」をミッションに、大義ある事業のスケールアップを総合支援する株式会社Scalehack(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:倉田丈寛、以下、Scalehack)は、Scalehack for Sales(Scalehackシリーズ)として、キーエンス、Salesforce、DeNA、リクルート、サイバーエージェント等、日本を代表する企業で多くの営業経験を持つテックセールス人材が登録する独自の人材データベースから、顧客課題に合わせて最適なチームを編成し、顧客インサイトの特定から営業戦略立案、セールステックツールを活用した実行・全てのSales Ops領域までを伴走サポートする「テックセールス特化型セールスシェアリングプラットフォーム」の提供を開始したことをお知らせします。







■本サービス公式サイトのURL

https://relic-holdings.co.jp/group/scalehack/for-sales/



「テックセールス特化型セールスシェアリングプラットフォーム」の提供背景





近年では、顧客ニーズの多様化やデジタルテクノロジーの進歩による産業構造の変化など、企業の経営を取り巻く環境は急速に変化し、既存事業の短命化が進んでいます。このような状況の中、多くの日本企業では、事業のさらなる成長・拡大に向けた営業戦略の見直しや、販売力強化の為の営業プロセスのデジタル化、営業組織強化など、従来型の営業スタイルや営業組織からの大きな変革を迫られています。



また、労働市場は少子高齢化による労働力人口の減少が叫ばれる中、特に営業人材の不足が深刻な課題となっており、総務省統計局の労働力調査によれば、日本の営業人材(販売従事者)は2000年の968万人をピークに、2021年は842万人まで減少し、特に、希少性が高いIT/デジタルプロダクトの営業ができる人材の採用・拡充は益々困難な状況になります。



このような背景の中、多くの日本企業では、産業構造の変化に対応した新規事業開発・新規プロダクトの展開に伴うIT/デジタルプロダクトの営業人材の拡充や、限られた営業リソースで成果を上げる為のセールステックツールの導入・活用、正社員採用を前提としない営業組織強化の必要性が高まり続けております。



しかし多くの日本企業では、「IT/デジタルプロダクトの営業ができる人材の採用が出来ず、事業領域や事業フェーズに合わせた営業組織の最適化が出来ない」、「セールステックツールを導入したものの、正しくツールを使いこなすノウハウや人材が不足している」、「未経験者を育成する余裕がない・出来ない」など、新たな成長戦略の実現に向けた実行・管理、ツールの導入、最適な営業体制構築まで、一気通貫した取り組みが出来ておらず、想定していた事業成長を実現できていないのが実情です。



本サービスはこうした課題を解決することで日本企業のあらゆる事業のスケールアップを実現し、日本を支える中核産業の創出を加速するために生まれました。



「テックセールス特化型セールスシェアリングプラットフォーム」について





1) サービス概要

豊富な営業経験を持つテックセールス人材が、顧客課題に合わせて最適なチームを編成し、顧客インサイトの特定から営業戦略立案、セールステックツールを活用した実行・全てのSales Ops領域までを伴走サポート致します。



2)サービスの特徴

1.営業戦略立案から実行・管理まで一気通貫して伴走

単なる人材派遣や販促支援でなく、顧客課題に合わせて最適なチームを編成し、顧客インサイトの特定から営業戦略立案、セールステックツールを活用した実行・全てのSales Ops領域までを伴走します。



2.クライアントの課題に応じた適切なチームのアサイン

キーエンス、Salesforce、DeNA、リクルート、サイバーエージェント等、これまでに日本を代表する大手企業~ベンチャー・スタートアップ企業で多くの営業マネジメント経験や成果を挙げてきた、テックセールス人材をアサインすることが可能です。



3.セールスインテリジェンスによるムダのない営業活動を実現

独自のAI技術で、サイトの来訪データやウェブ上のアクセス行動から企業の関心を分析し、サイトのコンバージョンがなくても、自社サービスを必要とする企業リストを自動生成し、的確にアプローチすることでムダのない新規開拓を実現します。



4.事業領域や商材の特徴に合わせた的確な営業支援

大企業~スタートアップまで3,000社を超える企業支援を実施する中で培った、さまざまな業種・事業フェーズに対応可能な営業のベストプラクティスをもとに、短期成果創出にコミットした支援を致します。(グループ実績)



▼在籍するテックセールス人材の出身企業例はこちら(一部記載)

株式会社カカクコム

株式会社リブセンス

株式会社ディー・エヌ・エー

TIS株式会社

Sansan株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

メダップ株式会社

株式会社リクルート

株式会社メディカルノート

パーソルキャリア株式会社

株式会社キーエンス

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社サイバーエージェント

ヤフー株式会社 等

3)支援領域/支援メニュー例



サービス提供の流れ





貴社の課題やご要望を登録するだけで、経験豊富なテックセールス人材が無料で解決策のご提案を致します。



1. 貴社の課題やご要望を登録(1分で登録可能)

2. 課題の詳細ヒアリング

3. 解決策・ご提案実施(無料)

4. 貴社による提案内容のご検討

5. プロジェクト開始



▼「貴社の課題やご要望」のご登録はこちら

https://relic-holdings.co.jp/group/scalehack/for-sales/contact/



今後の展望について





「セールスシェアリングプラットフォームで、日本企業の営業の悩みを“0“にする。」をサービスビジョンに、戦略的アライアンスパートナーとの連携強化やRelicグループのネットワークをフルに活用し、テック企業でデジタルプロダクトの営業経験を豊富に持つテックセールス人材の拡充強化をしていきます。これにより幅広い事業規模や事業フェーズ、業種業態に対応することで、あらゆる事業の成長拡大を実現し、セールス総合支援プラットフォームとして国内トップクラスの実績と唯一無二の価値/存在を確立していきます。



株式会社Scalehackについて





会社名:株式会社Scalehack

代表者:代表取締役CEO 倉田 丈寛

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F

設立:2022年3月

コーポレートサイト:https://relic-holdings.co.jp/group/scalehack/

事業内容:スケールアップ・プラットフォーム事業、事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務



Scalehackは、Relicホールディングスの戦略子会社として、2022年3月に設立されました。「人と事業の成長を“ハック”するエコシステムを生み出す。」ことをビジョンに、事業のスケールアップを総合支援するプラットフォーム(Scalehackシリーズ)の展開により、事業の急拡大や持続的成長を実現する会社です。「3,000社を超える支援実績と成果が実証されたメソッド」、「独自のネットワークで構築した国内最大級のスケールハック人材DB」、「事業理解度の高いプロフェッショナルによるプロジェクトマネジメント」を強みに、セールス総合支援プラットフォーム「Scalehack for Sales」、マーケティング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Marketing」、オペレーション総合支援プラットフォーム「Scalehack for Operation」、エンジニアリング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Engineering」の4つの柱となる事業を総合的に展開しております。



