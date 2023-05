[アニメートアーク株式会社]

来場者の皆様にその場で法定通貨で売却できるNFT生成権利をプレゼント! EXPO体験を資産に換える【EXPO to Earn】を提供します!



Web3.0価値変換プラットフォーム【アニカナ(anicana)】の導入支援、事業開発をサポートするアニメートアーク株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 駒宮直樹、以下「当社」)は、2023年5月10日(水)~5月12日(金)の3日間、東京ビックサイトで開催される「第4回ブロックチェーンEXPO【春】」に出展いたします。









当社は「全ての企業にWeb2.5の実現を」というミッションのもと、Web3.0価値変換プラットフォーム【アニカナ(ANICANA)】の導入支援、事業開発を含むトータルソリューションの提供及び、アニカナプロジェクトに周辺サービスであるメディアの運営を行っております。



当日はアニカナについてのご紹介をさせていただくセミナーと、個別のカウンセリング、そして【アニカナ】を使った価値変換の体験【EXPO to Earn】をご提供させていただく予定でございます。

お忙しいところではあると思いますが、皆様のお越しを心よりお待ちしております。











アニカナ (ANICANA)とは









【アニカナ】は、独自のブロックチェーンからWeb3.0による非中央集権モデルで構成された分散型プラットフォームです。主に民主的な意思による高度な匿名性の提供と民主的な意思によるアルゴリズムによって自律的に稼働し、次世代型の新しいサービスやプロダクトを開発できます。【アニカナ】の活用により、現行の日本法の枠組みの下、法定通貨による「X to Earn」を実現でき、これまで難しかった様々なサービスやプロダクトも実現できるようになります。



※アニカナサービスサイト(アニカナテュラー)

https://anicana.org



※アニカナサービス概要

https://anicanajapan.jp/









第4回ブロックチェーンEXPO【春】概要







■主催:RX Japan株式会社

■名称:第4回ブロックチェーンEXPO [春]

■会期:2023年5月10日(水)~12日(金) 10:00 ~ 17:00

■会場:東京ビッグサイト 南展示棟

■ブースNo:21-1

■公式サイト:https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/visit/bc.html











展示会の無料招待状はコチラ





https://entry.reedexpo.co.jp/expo/AI/?lg=jp&tp=inv&ec=BC









アニメートアーク株式会社





■社名 :アニメートアーク株式会社(ANIMATE ARK Inc.)

■代表取締役:駒宮 直樹

■所在地 :東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

■公式サイト:https://anicanajapan.jp

■設立年月日:2022年2月16日



