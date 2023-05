[アンサー株式会社]

~新たに15組のアーティストグループを追加でラインナップ~



【かがやきフェス - 第2弾出演アーティストラインナップ】i-COL/IDOLATER/I MY ME MINE /iLiFE!/CANDY TUNE/CROWN POP/Shibu3 project!/つばきファクトリー/#ドレミファソラシード/ナナランド/のんふぃく!/fishbowl/フィロソフィーのダンス/宮本佳林/#Mooove!









「北陸を"音楽"で元気に!」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志)は、2023年8月19日(土)・20日(日)の2日間にわたり「本多の森ホール」をメイン会場とし、ライブハウスを含む3会場にて開催する『UP-T presents かがやきフェス2023』の第2弾出演アーティストの発表と、第2次先行抽選チケットを受付開始いたしますことをお知らせいたします。



第2弾発表出演アーティスト



i-COL



IDOLATER



I MY ME MINE



iLiFE!



CANDY TUNE



CROWN POP



Shibu3 project!



つばきファクトリー



#ドレミファソラシード



ナナランド



のんふぃく!



fishbowl



フィロソフィーのダンス



宮本佳林



#Mooove!



●第1弾発表済み出演アーティスト

いぎなり東北産/Task have Fun/虹のコンキスタドール/#ババババンビ/FES☆TIVE/FRUITS ZIPPER/ほくりくアイドル部/#よーよーよー



※50音順

※出演発表のみ(日程・ステージは追って発表)



■第2次先行抽選チケット販売情報

第2次先行抽選チケットのお申し込みについては「本多の森ホール」のみの受付となっております。各ライブハウスチケットは後日ご案内となります。



【1日券】

前方VIP席(指定席)

15,000円

S席(指定席)

10,000円

A席(指定席)

8,000円

一般席(自由席)

5,000円



【2日通し券】

前方VIP席(指定席)

25,000円

S席(指定席)

18,000円

A席(指定席)

14,000円

一般席(自由席)

9,000円



【受付期間】 2023年5月23日(火)18:00 ~ 6月12日(月)23:59



[指定席(VIP席/S席/A席)]

https://eplus.jp/kagayaki-fes/



[自由席(一般自由席)]

https://tiget.net/tours/kagayaki-fes



※お申し込み方法やご利用方法につきましては、お申し込み時の各販売プレイガイドの注意事項をご確認ください



特別協賛:UP-T(丸井織物株式会社)

協賛︓株式会社ファミリーマート/KIRIN/オートバックス(和希株式会社)/NTT西日本/箔一/北陸製菓/人形の堀川/チャンピオンカレー/麺屋大河

後援︓石川県/金沢市/MRO北陸放送/石川テレビ/テレビ金沢/HAB北陸朝日放送/エフエム石川

運営協力:有限会社FOB企画

協力︓JTB/TIGET(株式会社grabss)/株式会社ミュージッククラブ/アドバンス社/ウララコミュニケーションズ

主催︓かがやきフェス実行委員会

企画・制作:アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)



