[株式会社アフリカTV]

5人組の女性アイドルを発掘するグローバルオーディションプロジェクト



~日本人参加者2名を含め、総勢100名が5回のサバイバル競演を行う。最終5人には賞金と楽曲のリリース、大型芸能事務所へのキャスティング機会が与えられる~





AfreecaTV(所在地:Republic of Korea、代表:Jung Chan Yong、以下、 アフリカTV)は、2023年5月31日(水)から毎週水曜日夜00時より、 5人組の女性アイドルを発掘するグローバルオーディションプロジェクト「UP TO YOU((以下U2U) SEASON2」を生配信することを発表した



【Webページ】 https://bj.afreecatv.com/kpopjp



「UP TO YOU」 とは





「U2U」とは、 歌・ダンス・ラップなどに才能豊かなBJ(1人メディア進行者)とインフルエンサー、一般人を対象に 総5回の公演を通じて最高のアイドルデビュー生を発掘するプロジェクト、生配信グローバルオーディションコンテンツである。



「UP TO YOU SEASON2」





「U2U SEASON2」は、参加者範囲を日本・タイ・北米・香港などグローバルに拡大して、5人組の女性アイドルメンバーを選ぶオーディションプロジェクト形式で進行される。 各国での予選審査を経て、31日から7月12日までの7週間、総5回のサバイバル競演を通じて最終5人を選抜。

今シーズンには日本人参加者2名を含め、総勢10名が様々なグローバル地域から参加し、さらに多彩な競演を披露する予定である。



本競演は、世界中のグローバルユーザーやK-Popファンにも生配信される予定であり、最終選抜されたトップ5には賞金と共に楽曲のリリース、大手企画会社へのキャスティング機会が与えられる。

また、現在、開催中の解説やリアクション配信イベントや競演期間中には視聴者を対象にする様々なイベントなども予定されている。 ご興味のある方は公式サイトやSNSにてご確認の上、申し込みすれば参加が可能。



【配信概要】

・ 配信名称 :「 UP TO YOU SEASON2」

・ 開催期間 : 2023年5月31日 ~7月12日 毎週水曜日00時より

・ 配信ページ : https://bj.afreecatv.com/kpopjp



「U2U SEASON2」は、アフリカTVのU2U公式配信を通じて視聴でき、配信スケジュールやイベント参加など、より詳細な情報は「U2Uシーズン2」の放送コミュニティ(https://bj.afreecatv.com/kpopjp)やアフリカTV公式SNSで確認できる。



【会社概要】

・社名:株式会社アフリカTV

・日本法人所在地 :〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-30 K.Tビル3F

・代表取締役:崔 栄佑

・設立: 2013年1月18日

・事業内容: ライブストリーミング事業

・HP:

アフリカTV公式WEBサイト:http://afreecatv.com/

アフリカTV公式 Instagram:https://www.instagram.com/afreecatv_jp/

アフリカTV公式Twitter:https://twitter.com/AfreecaTV_Japan

アフリカTVゲーム部Twitter:https://twitter.com/aftvgame_jp

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/afreecatv-アフリカTV/id334185830

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.nowcom.mobile.afreeca



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/26-18:40)