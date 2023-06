[株式会社アゲハプロダクションズ]

イギリスのDJデュオ「THIRD PARTY」の出演が決定『Jose Cuervo』が、音楽フェス初開催!! / Margarita Fiesta 2023





世界NO.1テキーラブランド、『Jose Cuervo』が、音楽フェスを話題のBBQヴェニュー 『KIRANAH GARDEN TOYOSU』にて初開催!!



なんとTHIRD PARTYがNIGHT”CLUB” TIMEに追加出演決定!!

HIP HOPとDANCE MUSICという二面性を持つジャンルレスなパーティーとなる!!



【MARGARITA FIESTA 2023】は、世界中で愛されるカクテル『マルガリータ』からイン スパイアを受けたプレミアムリゾートパーティー!!



抜群のロケーションにJP THE WAVY、MonyHorse、Candeeなど話題のHIP HOPアー ティストと、さらには人気DJデュオTHIRD PARTYや都内クラブのレジデントDJが出演!!



最高の音楽、BBQ、そして多くのフレーバーが楽しめるマルガリータをはじめとしたクエル ボカクテルを楽しもう!



クラブイベント 「ageHa」が全面サポート!!



テキーラブランド「Jose Cuervo」世界販売量NO.1、創業から200年以上の歴史と伝統を誇り、”Best of Tequila”と称される世界のトップブランド。https://www.asahibeer.co.jp/enjoy/liquorworld/brand/cuervo/index.html





━━━━━━

開 催 概 要

━━━━━━

名 称:

Jose Cuervo Presents MARGARITA FIESTA 2023 Supported by ageHa



日 時:

2023 年 6月 18日(日) 開場/開演 : 12:00 終演 : 21:30(予定)



会 場:

KIRANAH GARDEN TOYOSU

https://www.kiranahresort-toyosu.com/



出 演:(A to Z)

DAY ”LIVE” TIME(HIP HIOP/R&B)

LIVE : Candee / JP THE WAVY / MonyHorse

DJ : DJCHARI/ DJKEKKE / DJTATSUK / U-LEE / DJ YUTO

Support : OVER / UWTO BLND / Gypsy / UNA



NIGHT “CLUB”TIME (DANCE MUSIC)

Special Guest: THIRD PARTY

Guest: PARTY MONSTER

Support : AOY(V2 TOKYO) / Kage (WARP SHINJUKU) / KDH(SEL OCTAGON TOKYO)



DANCER : Burlesque TOKYO / MC : BULL / LIGHTING : MIURA



料 金:

1. EVENT TICKET (入場料+1クエルボチケット付き)

先着一般 : ¥3,500 (5/10 12:00~6/17 23:59)

当日 : ¥4,000

※BBQ PLANは付いてません。



2. VIP TICKET (BBQ PLAN ※4名からの購入受付)

SOLD OUT

※ドリンク料金は別途となります。

━━━━━━

チケット購入: ZAIKO

https://ageha.zaiko.io/e/Margarita-Fes(年齢制限:20歳以上)



無料シャトルバス(会場 ⇄ 豊洲駅)

12:00-21:30



info :

info@ageha.com











