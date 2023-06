[株式会社AVENGE]

【イベント期間】2023年6月11日(日)~6月17日(土)





現在YouTubeにて配信中のボイスコミック『暁の神威 -光ノ在り処-』を制作する神威プロジェクトは、阿佐ヶ谷駅周辺のアニメ好き店主さんが営むバーを巡る「暁の神威コラボBarスタンプラリー」を企画しました。本イベントは、応援購入サービス「Makuake」にて実施中の応援プロジェクトとの連動企画として、【2023年6月11日(日)~6月17日(土)】の期間限定で開催いたします。

URL: https://www.akatsuki-no-kamui.com/asagayastamprally





■暁の神威コラボBarスタンプラリー

本イベントでは、作品の世界観やキャラクターをイメージした各店舗オリジナルの「暁の神威コラボドリンク」をお楽しみいただける他、コラボドリンクをご注文の方には特典として、キャラクターカードをプレゼントいたします。さらに、各店舗を巡ってコラボドリンクをご注文いただきスタンプを5つ集めると、ここでしか手に入らない暁の神威オリジナルポストカードをプレゼントいたします。

また、イベント最終日6月17日(土)に1日限定開催する特設店では、シークレットキャラクターのコラボドリンクを販売いたします。



<開催期間>

2023年6月11日(日)~6月17日(土)



<参加方法>

参加費:無料

(1)お好きな店舗からスタート

(2)1軒目の店舗でコラボドリンクを注文し、スタンプカードをもらう

※スタンプカードはお一人様1周につき1枚お渡しします

(3)2軒目以降も、各コラボ店舗を巡ってコラボドリンクを注文し、スタンプを集める

(4)5つのスタンプを集めると、暁の神威オリジナルポストカードがもらえる!

※オリジナルポストカードは最終店舗にてお渡しします



<コラボ店舗>

【橘蒼斗 × 44sonic】

All about OTAKU Bar 44sonic https://www.44sonic.net/

【鳳条朱音 × 前田家】

前田家 https://www.instagram.com/maedaya_asagaya/

【神凪姫翠 × MAO】

SHOTBAR MAO -ASAGAYA- https://www.instagram.com/mao_asagaya/

【金剛雷牙 × ROUTE 45 DINER】

ROUTE 45 DINER https://andbar.net/restaurant/detail/10100000009790

【烏丸宵空 × NOMADA】

ダイニングBar NOMADA https://www.instagram.com/dining.bar.nomada/



6月17日(土)18時~23時 限定開催!

アニメ好きが集まるコミュニティ「発酵の美少女会」×『暁の神威』1日コラボBar

【シークレットキャラクター × 前田家ノ裏】

前田家ノ裏 https://www.instagram.com/maedayanoura/







■Makuakeにて実施中の応援プロジェクト

正しい知識と新しい発想を広げ、人々が本来持っている好奇心や想いを実現するためのサポート事業を行う株式会社AVENGEは、神威プロジェクトを立ち上げ、「想いをカタチづくる」というコンセプトのもと、ボイスコミック『暁の神威 -光ノ在り処-』を制作し、YouTubeにて配信しています。そして、声優キャスト・制作チーム・ファンの皆様が一体となってこの作品を盛り上げていくイベントを開催するために、応援プロジェクトを実施しています。



<応援プロジェクト概要>



※All in 型にて実施いたします。



<声優トークショー出演キャスト紹介>

橘蒼斗役: 小野友樹さん

鳳条朱音役: 武田真理子さん

神凪姫翠役: ゆめこさん

金剛雷牙役: 森田絵音さん

烏丸宵空役: 杉浦那由多さん

ギルス・パトラ役 : 宮下栄治さん

ヴィオール・メイソン役 : 秋谷啓斗さん

コータ役: 沢井真知さん

エルビス役: 森中葵さん





■神威プロジェクト ボイスコミック『暁の神威 -光ノ在り処-』について

<『暁の神威 -光ノ在り処-』あらすじ>

目には見えない龍が無数に住む世界で、青年 橘蒼斗はある目的のために、世界の中心である『光ノ在り処』を目指し、旅をしていた。旅の途中、蒼斗の意志に賛同する仲間と出会い『龍神結社 “神威”』を結成する。人々を様々なしがらみから解き放ち、仲間と共に困難を乗り越えていく。世の中の矛盾や真理を追求し、本当の自由とは何かを探す物語である。

そんな蒼斗がある少年と出会い、希望と勇気を与える感動のストーリーを劇場版として上映いたします。



◆公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/@KAMUI_PROJECT

「暁の神威 -光ノ在り処-《KAMUI PROJECT》」にてボイスコミック配信中

◆『暁の神威』公式HP: https://www.akatsuki-no-kamui.com

◆公式Twitter: https://twitter.com/ka_mu_i_project



(C)︎KAMUI PROJECT

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社AVENGE お問い合わせ窓口

TEL : 06-6773-9919

Mail: info@kamui-pro.com



■株式会社AVENGE会社概要

所在地 :大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目5-11

設立 :2017年4月13日

代表者 :代表取締役 長田武晴



