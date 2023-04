[株式会社パルマ]

セルフストレージ(トランクルーム等のレンタル収納スペース)に関する運営サービス・施設開発事業を展開する株式会社パルマ(以下「当社」)は、株式会社ジェイアール東日本都市開発(以下「ジェイアール東日本都市開発」)が運営するセルフストレージ施設「Box in 阿佐ヶ谷」において、セルフストレージ運営に関するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業務を受託することになりましたので、お知らせいたします。





当社は創業来、セルフストレージ(トランクルーム)業界を中心にBPO(「Business Process Outsourcing」の略称で、自社の業務を外部の事業者へ委託すること)事業及びセルフストレージ開発・運営事業を展開しており、セルフストレージ利用料収納代行・滞納保証、コールセンター業務代行、オンライン申込・決済システムの提供等のサービスや、「Keep it」等のセルフストレージ施設の開発販売など、セルフストレージ事業者の運営効率性向上やセルフストレージ投資家の投資機会創出に資する多面的なサポートにより、国内の10万室を超える利用残高、300事業者を超える提携企業に活用いただき、「セルフストレージ運営に関する相談は、まずパルマに」と我が国のセルフストレージ業界の「プラットフォーム」として、オンリーワンのサービスを展開しております。この度、当社は、JR東日本の首都圏における高架下を中心に駐車場や商業施設等を開発・運営するジェイアール東日本都市開発が運営するセルフストレージ施設「Box in 阿佐ヶ谷」における以下の業務のBPOを受託、サービスを開始することになりました。【当社が提供するBPOサービス】 ・セルフストレージ利用料の滞納保証・滞納管理 ・セルフストレージ利用料の収納代行 ・セルフストレージ利用申込に関するコールセンター機能の提供 ・ウェブ申込・利用料決済システムの構築



利用料収納代行



利用料滞納保証



申込・受付コールセンター





利用申込・決済システム







本サービスを通じた運営オペレーションやデジタルツール活用にかかわるサポートにより、ジェイアール東日本都市開発のセルフストレージ事業の運営効率化・安定化、セルフストレージ利用者の手続の迅速化・簡略化に貢献してまいります。【お問い合わせ】担当:株式会社パルマ BS部電話:03-3234-0358メール:media@palma.jp【株式会社パルマについて】代表者 :代表取締役社長 鈴木 秀長本社所在地:東京都千代田区麹町四丁目5番20号 KSビル5階資本金 :599,918,531円上場取引所 :東京証券取引所 グロース市場 証券コード:3461URL:https://www.palma.jp事業内容:トランクルーム経営に携わる事業者様に対して、利用料の滞納保証・収納代行、利用申込受付代行・オンライン決済システム提供、施設開発、プロパティマネジメントなど、多岐にわたる業務プロセスをワンストップで提供しています。主力サービスの「賃料債務保証付きBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)」は、国内事業者様の約6割にご利用いただいています。





【株式会社ジェイアール東日本都市開発について】代表者 :代表取締役社長 根本 英紀本社所在地:東京都渋谷区代々木2丁目2番2号資本金 :1,450,000,000円(株主:東日本旅客鉄道株式会社 100% )URL:https://www.jrtk.jp事業内容:ジェイアール東日本が保有する鉄道用地(敷地)の管理、高架下・駅近接用地における商業・オフィス・住宅等の開発及びショッピングセンター(駅ビル)の運営等《株式会社ジェイアール東日本都市開発運営セルフストレージ施設》 Box in 阿佐ヶ谷:〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3丁目54(JR高架下) 公式HP:https://www.jrtk.jp/box-in/



【施設外観】







企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-19:16)