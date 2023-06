[株式会社TRIBALCON]

国内有数のDJ&VJによる音楽と映像の饗宴、著名イラストレーターのライブドローイングや、MVを手掛ける映像作家のトークセッション等が行われます。



株式会社TRIBALCON.(本社:東京都渋谷区、代表:生本訓昭、以下TRIBALCON.)は、ネットカルチャーから生まれた音楽・イラスト・映像が一堂に会するクラブイベント型のミュージックアートフェス『NIGHT HIKE』を8月6日(日)渋谷WOMBにて開催します。キービジュアルはLAMが担当。八王子P、いよわ、ろるあ、植草航ほか、多様なジャンルのクリエイターが集結。











■イベント概要

『NIGHT HIKE』は、ネットカルチャーから生まれた音楽・イラスト・映像が一堂に会するクラブイベント型のミュージックアートフェスです。

渋谷WOMBの各フロアで行われる様々なコンテンツを通じて、アーティストやクリエイター達のパフォーマンス、トークショーなどを存分に楽しむことができる、新たなイベントシリーズが始まります。



2Fメインフロアは、「八王子P」「いよわ」「DJ WILDPARTY」「okadada」「r-906」「A4。」といった国内有数のボカロPや音楽クリエイターが集結。さらには「Naohiro Yako」「clocknote.」「yonayona graphics」といったネット界隈でも著名な映像クリエイターがVJとして出演。音楽と映像による熱狂的で特別な空間を演出します。



1Fラウンジは、Twitterフォロワ−40万人を超える人気イラストレーター「ろるあ」とアニメーターとしても活躍する新進気鋭の「niL」によるライブドローイング。「植草航 x 大橋史」「ぽぷりか x しまぐち ニケ」といった、それぞれが製作したミュージックビデオのYouTube総再生回数が5億回を超える人気映像作家2組によるトークセッションも行われます。



そして、4Fラウンジは、VTuberシーンやネットカルチャーには欠かすことのできない秋葉原のイベントスペース「ENTAS」の運営を手掛け、自身もDJやラジオナビゲーターとしても活躍する「TAKUYA the bringer」がオーガナイズする、オールジャンルDJで密度の濃いフロアが誕生します。



イベントのKVイラストは、人気イラストレーターの「LAM」が手掛け、ロゴデザインやKVのグラフィックデザインなどのアートワークを、日本のアニメ・マンガ・ゲームなどのIP作品で数多くの実績を持つ「BALCOLONY.」が担当。



(ロゴやKVをモチーフにしたTシャツなどのオリジナルグッズも発売予定!!)



また、『NIGHT HIKE』のコンセプトに共鳴した、4つの協賛社によるサポートが決定。



デジタルカルチャーと共にあるエナジードリンクとして、デジタルとリアルの境界線を体現する没入ドリンク「ZONe ENERGY」が『NIGHT HIKE』の冠協賛に決定。アンバサダーの「ぞん子」と共にイベントを盛り上げてくれます。



映像制作、3DCG、 イラスト制作など、クリエイター向けPC「DAIV」を販売する「マウスコンピューター」がイベントをサポート。会場でも実際に「DAIV」が活躍します。



イラスト、マンガ、Webtoon、アニメーション制作アプリとして3000万人以上が使っている、売上No.1&利用率No.1の人気アプリ「CLIP STUDIO PAINT」を開発・提供するセルシスも参加。「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 2 デバイスプラン12ヶ月版」を来場者に配布します。



クラブイベントや音楽フェスで新定番となりつつあるお馴染みの人気リキュール「COCALERO」が、スペシャルメニューとCOCALEROガールで『NIGHT HIKE』に彩りとパーティーの興奮をもたらしてくれます。



音楽・イラスト・映像などの様々なネットカルチャーをリアルに体験しながら、いつもとは違った新たな発見や気づき、特別な感動を、『NIGHT HIKE』で思う存分にお楽しみください。



■イベントコンセプト

音楽と共に、ネットカルチャーの“夜”へ──。

心躍るモノに遭遇する、創造的な時間と体験の共有。



「NIGHT HIKE(読み:ナイトハイク)」とは、夜の山を登ったりハイキングをしたりして楽しむ行為のことで、日中に登ったことのある山でも、夜に行くとまた違った特別な魅力を感じることができます。

同じように、いつもPCやスマホの画面を通じて日常的に接している、音楽・イラスト・映像などの様々なネットカルチャーも、ひとつのイベントという空間に身を置いて、ボーダーレスにそれらを楽しむことで、いつもとは異なる感動や発見を得ることができるはず。

私たちはナイトハイクのように、その瞬間でしか味わえない新たな気づきや感動と興奮、そして、まだ見ぬ心躍るモノに遭遇するような、創造的で価値ある特別な時間と体験を、来場者と共有します。



■イベントインフォメーション

<名称>

NIGHT HIKE supported by ZONe ENERGY



<開催日時>

2023年8月6日(日) 15:00開場・開演 / 21:00終演



<会場>

WOMB(https://womblive.jp)

〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16



<出演>

2F MAIN FLOOR

DJ: 八王子P / いよわ / DJ WILDPARTY / okadada / r-906 / A4。

VJ: NAOHIRO YAKO (flapper3) / yonayona graphics / clocknote.



1F LOUNGE

ライブドローイング: ろるあ / niL

トークセッション:植草航 × 大橋史 / ぽぷりか (Hurray!) × しまぐち ニケ (擬態するメタ)



4F LOUNGE

DJ:Alicemetix / Kakeru / Nemonoika / TAKUYA the bringer / The Herb Shop / Ziema / ヌコメソーセキ



ART WORK

Illustration :LAM

Graphic Design: BALCOLONY.



<料金>

前売チケット:¥3,900 ※入場時別途1Drink/600円

当日入場料:¥4,500 ※入場時別途1Drink/600円



<オフィシャルサイト>

https://nighthike.net/



<SNS>

https://twitter.com/night_hike_info

https://www.instagram.com/night_hike_info/



【前売チケット情報】

発売期間:2023年6月21日(水)18:00 ~ 8月5日(金)23:59まで

料金:¥3,900 ※入場時別途1Drink/600円

※オリジナルグッズ付きのお得な前売チケットも後日発売予定。



●イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/3890670001-P0030001

●ぴあ

Pコード:245881 興行コード:2321549

http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2321549

●ローソンチケット

Lコード:70834

https://l-tike.com/order/gLcode=70834

●ZAIKO

https://tribalcon.zaiko.io/e/NIGHT-HIKE-20230806



主 催・企画制作: TRIBALCON.

協 力: BALCOLONY. / WOMB

協 賛: ZONe ENERGY / DAIV(マウス・コンピューター) / COCALERO / CLIP STUDIO PAINT(セルシス)





■株式会社TRIBALCON.について

エンターテインメント業界のグラフィックデザインを中心に活動するクリエイティブチームBALCOLONY.のグループ会社として2015年に設立。エンターテインメント業に関わってきた経験と実績を活かし、作品ファンの方々と良質なコミュニケーションを取るために、クリエイティブ領域で力を発揮します。

https://tribalcon.co.jp

https://twitter.com/TRIBALCON_jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-18:46)