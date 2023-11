[株式会社創通]

点灯式にキラ役保志総一朗、ラクス役田中理恵、シン役鈴村健一が登壇! 12 月2 日(土) ららぽーと福岡にてイベント上映、トークショー実施



株式会社創通(代表取締役社長:難波秀行、本社:東京都港区)、株式会社バンダイナムコフィルムワークス(代表取締

役社長:浅沼誠、本社:東京都杉並区)は、2023 年12 月2 日(土)~2024 年2 月18 日(日)の期間、ららぽーと福岡フォレストパークに立つ実物大ν(ニュー)ガンダム立像の冬季限定23-24Ver.ライトアップを実施します。

今年のライトアップは2024 年1 月26 日(金)公開予定の最新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』をモチーフに

しています。





このライトアップを記念し、2023 年12 月2 日(土)に、保志総一朗さん(キラ・ヤマト役)、田中理恵さん(ラクス・クライン役)、鈴村健一さん(シン・アスカ役)の『機動戦士ガンダムSEED』シリーズのキャストが登壇し、点灯式を行います。

さらに同日に、メディアパークでのキャストトークショー&抽選会や、TOHO シネマズららぽーと福岡にて『機動戦士ガンダムSEED DESTINY スペシャルエディションHD リマスター』フィナーレ舞台挨拶を行うなど、『機動戦士ガンダムSEED』シリーズのイベントを実施します。

ぜひ、冬のららぽーと福岡で、ひとあし先に『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』を体感してみてはいかがでしょうか。





※画像はイメージです





※左より、保志総一朗(キラ・ヤマト役)、田中理恵(ラクス・クライン役)、鈴村健一(シン・アスカ役)



実物大ν(ニュー)ガンダム立像の冬季限定23-24Ver.ライトアップ

点灯式





フォレストパークに立つ実物大ν(ニュー)ガンダム立像の冬季限定23-24Ver.ライトアップを実施します。

今回のライトアップは、2024年1月26日(金)に公開予定の最新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』をモチーフにデザイン。



『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』劇中に登場する、「ライジングフリーダムガンダム」と「イモータルジャスティスガンダム」の2機を使用した迫力のあるオブジェで、絶好のフォトスポットとなります。





※画像はイメージです



立像背後の壁面画像×音楽で繰り広げられる演出では、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』を中心に、シン・アスカ(CV:鈴村健一)のナレーションで、SEEDシリーズを振り返る特別編集の映像もお楽しみいただけます。



※画像はイメージです





実物大ν(ニュー)ガンダム立像 冬季限定演出 実施概要

【実施期間】2023 年12 月2 日(土)~2024 年2 月18 日(日)

【点灯時間】17:00~21:30

【場 所】ららぽーと福岡フォレストパーク



~演出スケジュール~

[昼演出] 毎日10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00

「ν(ニュー)GUNDAM 起動」

[夜演出] 毎日19:00~21:00

19:00 『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』Cosmic Era Special Highlight -DESTINY to FREEDOM-

19:30 『RX-93ff ν(ニュー)GUNDAM from SIDE-F』

20:00 『宇宙世紀ヒストリー(アムロ&シャア)』

20:30 『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』Cosmic Era Special Highlight -DESTINY to FREEDOM-

21:00 『RX-93ff ν(ニュー)GUNDAM from SIDE-F』



実物大νガンダム立像公式サイト:https://rx93ff-gundam-statue.jp/



豪華ゲストによるスペシャルトークショー参加のチャンス!

ガンダムパーク福岡にて『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の公開を記念したキャンペーンを開催!

GUNDAM PARK CAMPAIGN WITH 機動戦士ガンダムSEED SERIES





実物大ν(ニュー)ガンダム立像の冬季イルミネーションを記念して、「SEEDシリーズ」とコラボしたスペシャルイベントを実施します。保志総一朗さん(キラ・ヤマト役)、田中理恵さん(ラクス・クライン役)、鈴村健一さん(シン・アスカ役)の直筆サイン入りグッズなどが当たります。



■ 『機動戦士ガンダムSEED』シリーズスペシャルトークショー参加券が当たる!ガラポンくじチャレンジ

【期間】2023 年11 月17 日(金)~12 月1 日(金)



<参加条件>

ららぽーと福岡4F「GUNDAM SIDE-F ※実物大ν(ニュー)ガンダム立像前トレーラーショップ含む」・「VS PARKWITHG」にて1,000 円(税込・合算不可)以上のご利用のレシートをご提示いただくとガラポンくじ抽選に1 回ご参加いただけます。

<抽選場所>

ららぽーと福岡4F ガンダムパーク福岡内ナムコ

<賞品>

・特賞:『機動戦士ガンダムSEED』シリーズスペシャルトークショー参加券



~トークショー詳細~

【日時】2023年12月2日(土)17:00~17:40 (予定)

【場所】三井ショッピングパークららぽーと福岡モール棟1F メディアパーク

【登壇予定】保志総一朗、田中理恵、鈴村健一

★トークショー参加者から、抽選で5 名様に、登壇者の直筆サイン入り『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』

ポスター(当選者お名前入り)をプレゼント



・「ハロプラGUNDAM SIDE-F 限定ハロ[GUNDAM SIDE-F カラー]」

・「VS PARK WITHG ペアチケット」 他

が当たります。





■ ガンダムパーククイズラリー企画

【期間】2023 年12 月9 日(土)~2024 年1 月31 日(水)

実物大ν(ニュー)ガンダム立像「RX-93ff ν(ニュー)ガンダム」とガンダムパークを回ってクイズに答えて、正解するとステキな賞品があたるダブルチャンスキャンペーンに参加できます。



<クイズラリー用紙設置場所>

・ららぽーと福岡4 階GUNDAM SIDE-F

・実物大ν(ニュー)ガンダム立像前トレーラーショップ

<賞品>

先着20,000 名様/劇場版「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」オリジナルステッカー

さらに抽選で200 名様にダブルチャンスで下記賞品が当たります。

・5 名様/保志総一朗さん(キラ・ヤマト役)&田中理恵さん(ラクス・クライン役)&鈴村健一さん(シン・アスカ役)サイン入り『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』ポスター

・3 名様/保志総一朗さん(キラ・ヤマト役)サイン入り「機動戦士ガンダムSEED SERIES」のガンプラ

・192 名様/実物大ν(ニュー)ガンダム立像コーンスナックBOX



詳細は公式HP をご確認ください。

ガンダムパーク福岡公式サイト: https://www.gundampark.net/

GUNDAM SIDE‑F 公式サイト: https://www.gundam-side-f.net/





【3 ヶ月連続上映完結の感謝を込めて】

『機動戦士ガンダムSEED DESTINY スペシャルエディションHD リマスター』フィナーレ舞台挨拶





2023 年8 月25 日(金)~2023 年11 月30 日(木)までの3 ヶ月間、全7 部作を2 週間ずつ連続劇場上映してきたTV アニメ特別総集編『機動戦士ガンダムSEED&ガンダムSEED DESTINY スペシャルエディションHD リマスター』。各地劇場で大好評を博した本上映の最後を飾るフィナーレ舞台挨拶を、TOHOシネマズららぽーと福岡で行います。





■『機動戦士ガンダムSEED DESTINY スペシャルエディションHD リマスター』フィナーレ舞台挨拶

【日時】2023 年12 月2 日(土)12:35 の回上映後舞台挨拶

【場所】TOHOシネマズららぽーと福岡

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/087/TNPI2000J01.do

【登壇予定】保志総一朗(キラ・ヤマト役)、田中理恵(ラクス・クライン役)、

鈴村健一(シン・アスカ役)

【料金】全席指定2,100 円(税込)+別途手数料あり (※プレミアシートは+500 円)

【チケット販売】「チケットぴあ」にて販売



※イベント内容や登壇者は予告なく変更になる場合がございます。

※『機動戦士ガンダムSEED DESTINY スペシャルエディション完結編自由の代償 HD リマスター』のみの上映です。



~チケット購入方法~

◆チケットぴあプレリザーブ(抽選)

エントリー期間:2023 年11 月17日(金)12:00~2023 年11 月21日(火)23:59

受付URL: https://w.pia.jp/t/gundam-seed-destiny/

枚数制限:お一人様2 枚まで

手数料:別途ございます

※こちらの受付は先着ではなく、期間中に申し込んで頂いたお客様の中から抽選となります。

※プレリザーブとは? http://t.pia.jp/guide/prereserve.html



◆一般販売(先着)

受付期間:2023 年11 月25日(土)10:00~2023 年12 月1日(金)16:00

受付URL: https://w.pia.jp/t/gundam-seed-destiny/

枚数制限:お一人様2 枚まで

手数料:別途ございます

※抽選販売終了後、残券がある場合に限ります。

※限定数の販売ですので、無くなり次第終了となります。



◆チケット購入に関するお問い合わせ

「チケットぴあ」HP(http://t.pia.jp/help/)





<参考>

■『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』とは

C.E.(コズミック・イラ)――

遺伝子を調整し、生まれながらにして優れた身体能力や頭脳を持つ人類(コーディネイター)と自然のままに生まれた人類(ナチュラル)が存在する時代。

「機動戦士ガンダムSEED シリーズ」は、このC.E.を舞台にコーディネイターとナチュラルの間の戦いを描いた作品である。

2002 年、C.E.71 からを描いた『機動戦士ガンダムSEED』、2004 年、C.E.73 からを描いた『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』がTV アニメとして放送され、その後も様々なメディアで展開された。

そして2024 年1 月26 日、C.E.75 を完全新作ストーリーで描く『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』がファン待望の劇場公開!





「機動戦士ガンダムSEED シリーズ」公式サイト:https://www.gundam-seed.net/

「機動戦士ガンダムSEED シリーズ」公式X:https://twitter.com/SEED_HDRP

『機動戦士ガンダムSEED FREDDOM』公式TikTok:https://www.tiktok.com/@seed_freedom_official







記事・ロゴ・画像をご掲載の際、下記の(C)表示を、画像のそば又は同ページ内に必ずご記載ください。

■日本語表示: (C)創通・サンライズ/ 英語表示: (C)SOTSU・SUNRISE



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-20:16)