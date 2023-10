[株式会社MAGMA The.]

完全個室 “マグマスパ式サウナ”「LOCA THE CLASS.」の待望の新店舗が麻布十番にグランドオープンしました。



富士山溶岩の輻射熱を活用した、国内唯一のマグマスパ式サウナ「LOCA THE CLASS.」を運営する株式会社 MAGMA The.(代表取締役 浦井 大一)は、2023年10月16日、国内5店舗目となる「LOCA THE CLASS. 麻布十番 別館」を東京・麻布十番にグランドオープンしたことをお知らせいたします。









「LOCA THE CLASS.」紹介ページ:https://theclass.co.jp/room/loca/





■“室温×湿度×育成光線”の黄金比による、独自の3 次元ヒーティングシステムを提案



「THE CLASS.」は、サウナブームが空前の盛り上がりを見せる2021年春に、恵比寿ガーデンプレイス横の閑静なエリアに招待制・完全会員制のサウナとして誕生しました。最大の特徴は、国内では他に類を見ない“マグマスパ式サウナ”を使用している点です。



マグマスパとは?富士山の溶岩を水蒸気で温める事で発生する輻射熱を利用した「体温上昇装置」であり、国際特許も取得済みの装置を使用しているスパサウナです。



この特許装置によってカラダを内部まで優しく温め、自然な発汗を促します。今までにない新しい極上のスパサウナ体験 x 究極のリラックス空間によって、唯一無二のLOCA体感を実現し、日常から解放するスパサウナとしてご提供しております。









■”LOCA THE CLASS”の由来



古代ローマ時代に王族によって建造され最大3000人を収容したとされる「テルマエ(浴場施設)」 その中に併設されていたとする「ラコニクム(laconicum)高温の空気で満たされた部屋」頭のLACOという文字をアナグラムし



「LOCA」とする事でその場所を示すLocatinoを意味すると共に、自然界が織りなす「循環」と「濾過」のサイクルを示し その音源や響きが親しみやすく馴染みやすい「自然共鳴音」をイメージしています。



其処は自分だけが持つ「LOCAする場所」日常に起きるあらゆる不自然をLOCAする事で体内における 「デトックス(解毒)アーシング(接続)リリーシング(解放)」が促進しその効果は自分自身を本来の姿「自然体」へと導きます。





■極上の”LOCA体験”



提案するのは、「富士山溶岩浴」「マグマストーン×ロウリュ」を組み合わせた、“室温×湿度×育成光線”の⻩金比による3 次元ヒーティングシステム。“体温+1℃”となるような室温と絶妙な湿度バランスを実現!この独自の黄金比が唯一無二の体感を生み出すことに成功しました。



上質な設備の数々を完全なプライベート空間でリラックスして利用できるとあって、「LOCA THE CLASS.」には芸能人や著名人といった富裕層が足しげく通っています。











■待望の直営新店舗 東京・麻布十番「LOCA THE CLASS. 麻布十番 別館」は、東京タワーを一望できる広々テラス付きの究極のサウナ体験を実現



恵比寿の「THE CLASS」.、麻布十番の「LOCA THE CLASS.」、南青山FCモデルでの「LOCA THE CLASS. AOYAMA」、名古屋FCモデルでの「LOCA THE CLASS. NAGOYA」に続き、都内5店舗目となる「LOCA THE CLASS. 麻布十番 別館」を東京 麻布十番にオープンいたします。



「LOCA THE CLASS. 麻布十番 別館」は、麻布十番に位置する直営「LOCA THE CLASS.」とほど近い麻布十番駅至近の立地となっており、「LOCA THE CLASS.」をさらに究極のサウナ体験として進化させたマグマスパサウナです。



最大の特徴は、東京タワーを一望できる 広々とした"ととのいテラス"です。2名用と4名用のどちらのルームにも、眺望の良い広々としたテラスを完備しており、最高のととのい体験を実現しております。

「LOCA THE CLASS. 麻布十番 別館」では、2名用と4人用の2部屋を用意。独自のLOCA循環水流システムによる水風呂を提供し、鉱石による濾過と富士山溶岩を用いたマグマスパサウナに最適な水風呂をご用意しています。

さらに、ROOM1・ROOM2両部屋ともにホットタブを設置しております。





新世代のマグマスパサウナとして生まれた「LOCA THE CLASS.」の要素を踏襲しつつ、マグマスパサウナを再構築し、新たな"LOCA"を目指しています。





「LOCA THE CLASS. 麻布十番 別館」でご提供するのは、今までに体感したことのない心地良さはもちろんのこと、自らの身体から放出していく大量の汗、体内深部から温まるその感覚から身体が今までにない「ととのう」プロセスを知っていただき、全く新しい「一つ上の場所」を意識していただける空間です。

また、ROOM1、ROOM2共に、24時間営業を行い、更なる利便性を追求しております。



料金は、入会金が22万円(税込)、年会費は110万円(税込)です。会員には、年間96回まで通えるパスを発行。パスは、THE CLASS.系列の他店舗でも利用が可能です。





■特別VIP会員の限定募集を開始



「LOCA THE CLASS. 麻布十番 別館」では、10月16日より、人数限定で特別VIP会員の募集をスタートいたしました。





LOCA THE CLASS. 麻布十番 別館

〒1060045 東京都港区麻布十番1-6-1 THE V-CITY麻布十番PLACE 7F

TEL 03-6447-2120



◯営業時間

ROOM 1 24時間営業

ROOM 2 24時間営業





▼「THE CLASS.」公式サイト:https://theclass.co.jp/



また、公式LINEアカウントの登録は下記より行っていただけます。

▼「THE CLASS.」LINE公式アカウント:https://line.me/R/ti/p/%40264krjzt



公式のSNSでは最新情報などを発信していきます。

▼「THE CLASS.」Instagram公式アカウント:

https://www.instagram.com/the.class_sauna/?hl=ja

▼「THE CLASS.」Youtube公式アカウント:

https://youtu.be/e8RNkBAdxmw



株式会社 MAGMA The.では今後も、極上の体験を通して一人でも多くの方々にウェルネスをお届けできるよう、さらなるサービスの拡充に努めてまいります。











【株式会社 MAGMA The.について】

所在地:〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目14番6号 Precious18 8階

代表者:代表取締役 浦井 大一

設立:2021年9月

電話番号:050-3696-3405

URL:https://theclass.co.jp/

事業内容:国内唯一のマグマスパ式サウナ「THE CLASS.」の運営



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

企業名:株式会社MAGMA The.

担当者名:泉 尚志

TEL:050-3696-3405

Email: t.izumi@amy-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-18:16)