バーニーズ ニューヨーク創業100周年を記念し、5つのオリジナル香水を発売



- ニューヨーカーの多彩な暮らしをテーマにBARNEYS NEW YORK EDU DE PARFUM を発売

- バーニーズ ニューヨーク創業100周年を記念したウッディームスク「1923」、木の葉の露に降り注ぐ太陽の光のように、爽やかで清々しい自然の香り「FLOS FLORIS」、繊細な花の香りと春風が混ざり合う「DUVET BLAN」、 官能的でありながらも安らぎを感じる「QUAINTRELLE」、力強いウッディアンバーが魅力的「MULTIPLICITY」の5つの香り

- 日常に自然と溶け込む香りは、ラグジュアリーなデイリールーチンの一部として生活に彩りを添えます







BARNEYS NEW YORK EDU DE PARFUMのローンチは、ブランドの戦略的な拡大をさらに推し進めるものとなり、繊細なフレンチ タッチを加えたモダンな構成が特徴的です。シグネチャーフレグランスの「1923」 はバーニーズ ニューヨークの創業100 年の歴史に敬意を表した香水。クラシックなソフトウッディノートとほのかなジャスミンの香りで温かく包み込みます。

FLOS FLORISは、春の日差しを思わせるグリーンフローラルの香りです。そのほか3種類の香りもぜひ店頭でお試しください。





BARNEYS NEW YORK EDU DE PARFUMコレクションは、バーニーズ ニューヨーク銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店の5店舗だけでなく、デジタルフラッグシップストア(http://jp.barneys-beauty.com)でもお楽しみ頂けます。

コレクションの詳細と最新情報については、公式SNS @barneysbeautyjp をチェックしてください。





バーニーズ ニューヨーク ビューティ 日本国内取扱い店舗

- バーニーズ ニューヨーク ビューティ 日本デジタルフラッグシップストア

http://jp.barneys-beauty.com

- バーニーズ ニューヨーク銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店

- バーニーズ ニューヨーク オンラインストア

https://onlinestore.barneys.co.jp/supplier/supplier_05547/?sz=60



BARNEYS NEW YORK EDU DE PARFUM

FLOS FLORIS、DUVET BLAN、QUAINTRELLE、MULTIPLICITY 各¥17,000(税込)

1923 ¥18,000(税込)

※全5種類



