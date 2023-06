[MARK IS 福岡ももち]

本日、館内で小屋入り(神事)を執行。天候に左右されず、屋内で鑑賞できる飾り山。制作途中の様子を間近で見ることもできます。



MARK IS 福岡ももち(福岡市中央区)では、本日6月2日(金)午前、博多祇園山笠「十一番山笠 福岡ドーム」の小屋入り(神事)が執り行われました。あわせて、今年の標題も発表されました。





昨年はじめてMARK IS 福岡ももちの館内に展示された飾り山は、今年も7月1日(土)から14日(金)まで、2Fももちステージで公開されます。7月1日(土)の「御神入れ」まで、これから現地では飾り山の制作が行われ、その様子をご覧いただくことが可能となります。天候に左右されず、また飾り山が設置される2Fだけでなく3F・4Fの上階やエスカレーターからの眺めなど、他所にはない楽しみ方ができるのも十一番山笠の特徴です。

多くの山笠ファンやホークスファン、お客様に今年も楽しんでいただけることを期待しています。







■MARK IS 福岡ももち館内の飾り山について

名称:十一番山笠 福岡ドーム

期間:2023年7月1日(土)~14日(金)

設置場所:2F ももちステージ



【特徴】

表と見送りを見上げるだけでなく、上階やエスカレーターからの眺めにも期待。



福岡PayPayドームとつながるMARK ISデッキともスムーズにアクセス。



他の飾り山とは逆に、表が現代物(ホークス監督・選手等)、見送りが武者物となっているのが福岡ドーム飾り山の特例。







【標題】









■公開までの主なスケジュール ※MARK IS 福岡ももち営業時間中はお客様も間近でご覧いただけます

6月2日(金)11:00~ / 小屋入り(神事)

6月20日(火)9:30~ / 棒締め

6月27日(火)~29日(木)9:30~17:00 / 人形飾り ※最終日は15時終了予定

7月1日(土)11:00~ / 御神入れ(神事)

7月1日(土)~14日(金)10:00~21:00 / 公開









MARK IS 福岡ももち

https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/

所在地:〒810-8639 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1

お問合せ先:092-407-1345(10:00~20:00)



