「Exploring the hair cut ! in東京~」開催ショートヘアブームのトップランナー いわSUN☀️による単独セミナー



「いかにして3,400万円は作られたのか?」今は想像もつかない別次元の宇宙の話。

このセミナー体感することで「想像できない世界が、やがてあなたの現実に変わります!!」







株式会社 A.(本社:大阪市西区)は、2023年9月25日(月)に東京都 新宿区にて

「Exploring the hair cut ! in東京~」を開催いたします。このセミナーは『カミカリスマ』※(実行委員会 会長 麻生太郎氏)にて3つ星を受賞した、いわSUN☀️の単独セミナーです。



いわSUN☀️はショートの神様という通り名でInstagramをはじめSNSで人気の美容師。2021年12月には指名総売上3,400万円を達成、4年連続で年間指名総売上1億円を記録する人気美容師。



セミナーではいわSUN☀️の「美容師としてのマインド」、「技術向上のためのテクニックのヒントやインスピレーション」を講師の経験や洞察に基づいて披露させていただきます。



ビジネスリーダーやスタイリスト、店舗運営の管理者の他、特にスタイリストとして自身の技術や成長を追求する方々にとって貴重な機会となるでしょう。これから美容師を目指す美容学生さんにも是非参加していただきたい内容となっております。美容室従事者を対象としたセミナーです。一般の方の参加はご遠慮ください。



詳細情報やチケット購入については、下記リンクの特設ウェブサイトをご覧ください。販売枚数限定につきセミナーへの参加をお考えの方は、早めにお申し込みいただくことをおすすめします。

※カミカリスマとは美容師ミシュランとも言われる全国53万人の美容師の頂点を選出するアワードのこと。



【開催情報】Instagram iwa_short / webサイト iwasun.com



【開催概要】

イベント名:「Exploring the hair cut ! in 東京~」

開催日時:2023年9月25日(月)開場12:00 開演13:00

開催形式:ヘアカット講習会(展示観覧方式)

会場:新宿ナプラスタジオ(〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目2-18 光風ビルディング 6階)

参加費:¥8,000(込)

定員:50名

主催:株式会社 A.

【プログラム】

12:00~13:00 開場

13:00~ 開演



【公演当日について】

ご来館いただいた方は全て受付にてチェックをよろしくお願いいたします。

購入証明のため購入後に自動送信される購入確認メールの保存をよろしくお願いします。

お席は自由です。無理な場所取りはご遠慮ください。

お席には限りがございます。前列から詰めての入場ご協力よろしくお願いいたします。

小会場につき、お手洗いの使用時、開場閉場の際は大変混み合います。あらかじめご了承ください。

会場の換気及び空調について、温度等万全の体制で講演いたしますが、万が一体調がすぐれないなど、

お身体の不調は速やかにお近くのスタッフにお知らせください。



【講師プロフィール】

いわSUN☀️(i.代表)i.総合プロデューサー



都内大手サロンを経て、『i.』の共同代表に就任

2021年12月月間指名総売上3,400万円、4年連続・年間個人総売上1億円達成。

4年連続カミカリスマ(美容師ミシュラン)3つ星受賞。

ミニーショート考案者。日本テレビ系列昼の情報番組

「ヒルナンデス」ヘアカット企画最多5度出演。他業界誌メディア出演多数。



【主催者情報】

都内を中心に大阪、福岡、愛媛と9店舗を運営する美容室グループ。

在籍約140名。

Instagramのライブ配信を通じて参画した美容師スター4名で創業。

2023年秋に福岡にi.Tenjin オープン予定。

【会社概要】

社名:株式会社 A.

本社所在地:大阪府大阪市西区北堀江1丁目17番10号701

代表取締役:藤井 一星

事業内容: 美容室運営

設立: 2022年

HP:https://isalon.jp/





