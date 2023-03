[HotGeneration]

あらゆる障がいを新たに魅せる『Show&Art』を企画。チームand∞linkの挑戦が始まる!







◆ルーツはボランティアスクール

and∞linkのメンバーは、幼少より『障がいの有無を超え全ての子ども達に芸術を!』をモットーとするボランティアスクールHot Generationにて、プロのミュージカル俳優・アーティスト・デザイナーたちを常に身近な存在として、学び、育ちました。スクールはボランティアで運営され、「子ども達を平等に指導し接してくれる大人の愛」と、「ひとたび公演となるとプロとして作品に挑むひたむきな厳しさ」を肌で感じることができる環境が整備されているため、これまで有名ミュージカル作品、東京藝術大学へと多くの人材を、輩出してきました。今、各自が大人になりHot Generationで培ったものを糧に、「障がいのある事で夢を諦めることの無い世界を目指し、未来をつなぐ子ども達や、夢を追いかける大人達を応援したい!」という決意を胸に、and∞linkプロジェクト第一弾『Next Dreamers』と題し、身体障がい・精神・知的・発達障がい・ダウン症など様々な障がいを持つ子どもから大人達が、健常児・者、プロの俳優・アーティストとともにつくりあげる最高のShow&Artが企画されました。プロジェクト第一弾『Next Dreamers』を通し、より多くの人々・社会が繋がり、夢を叶える事が and∞linkの1stミッションです。◆Next Dreamers:概要

【6つのオムニバスで繰り広げられる舞台公演】世間一般に想定されるチャリティー公演の概念を打ち破る最高のエンターテインメントとクリエイティブの融合した公演をパフォーマンスユニット《Voice of Boyz》が企画・演出!各々の個性がぶつかり合い、その情熱が織りなすコラボレーションで新たな感動の世界をお届けします。以下の6作品を上演予定。◆応募内容



ーーーーーーーーーーーーーーー★No.1★タイトル:『alive!』AIに支配された世界で生き残れ!

※主に車椅子で参加される方を中心に募集ーーーーーーーーーーーーーーー★No.2★タイトル:『星になった仲間たち』環境破壊、気候変動により苦しめられる動物たちと原住民の交流から別れを描くmoving story。

※初心者から経験者まで幅広く募集(知的・発達障がい・ダウン症・身体障がいなど様々な障がいのある方を募集)ーーーーーーーーーーーーーーー★No.3★タイトル:『メロディ・オン・ブルー』幼い頃に視力を失った主人公と、事故に遭い不自由な生活を余儀なくされた青年とのラブストーリー。

※視覚障がいのある方を中心に募集幼~大人、経験問わず募集主要役のみオーディションありーーーーーーーーーーーーーーー★No.4★タイトル:『Be yourself』LGBTQについてメッセージを発信する。

※募集年齢:幼~9歳位、オーディションありーーーーーーーーーーーーーーー★No.5★タイトル:『espressivo』声を失い、挫折感に打ちのめされた歌手の心の中に巣食いはじめる影。生きる希望を失いかけた時、男がみつけたものは・・・。

※聴覚障がいのある方を中心に幼児から大人まで幅広く募集主要役のみオーディションありーーーーーーーーーーーーーーー★No.6★『マイ・ドリーム』人前では絶対に話せないといわれる障がいの主人公。孤独な学園生活の裏、ひそかに通うミュージカルスクール。そこで出会った仲間達との絆は、やがてキセキを起こす!

※発達障がいを中心に、歌とダンスが得意な様々な障がいのある方を募集。ーーーーーーーーーーーーーーー◆未来を見据えたアート展/メタバース空間×リアル空間

これまでボランティアスクールで開催してきたアート・ワークショップをさらに拡充し、障がいを持つメンバーが生み出す、唯一無二の個性あふれる作品を制作。

又、『つながる・人・ART・世界』をコンセプトに、障がい児・者とアーティストを繋ぎ世界中へと作品を届ける手助けを致します。

自由な心の世界から生まれるアート作品。

当日は、ロビーとメタバース空間上にてアート展を開催!

公募によって選出された作品及び、ワークショップ参加者の作品を、展示・販売致します。◆応募内容

※障がいの有無に関わらずご応募ください。特に身体障がい・発達障がい・ダウン症・働くことにことに障がいのある方の応募を多くお待ちしています。→応募は下記の2パターンからお選びください。1.【ワークショップからエントリーされる方】

アート展に向けてワークショップにて作品制作に進んでいただきます。(ワークショップは材料費込みの有料となりますが、ワークショップを経て完成された作品は全て展示・販売可とさせていただきます。)2.【作品のみでエントリーされる方】

オーディションとなりますので作品データを添付してください。オーディションで選ばれた作品のみ展示・可とさせていただきます。※四つ切り画用紙程度の大きさを目安にお描きください。※作品は未発表のものに限ります。※作品エントリーから展示に進んだ際は、送付から展示の諸経費をご負担いただきます。ーーーーーーーーーーーーーーー ◆部門アナログアート作品

・平面作品(絵画、イラスト、コラージュなど )・ファブリック(編み物、刺繍、リボンアート)※その他作品は要相談。フォームの備考欄にご記載ください。デジタルアート作品(NFTアートとして出品)

・デジタルで作成した画像データ作品(jpeg、png、gifなど)※NFT作品はメタバース上での販売、展示を行います。※作品は全て展示・販売可とさせていただきます。※応募作品は審査基準を満たしていない場合、見送らせていただきます。皆様のご応募を心よりお待ちしております。【Next Dreamers:応募フォーム】

出演者のフォームはこちら↓https://andlinkz.com/news/4XJYcplNアート展のフォームはこちら↓https://andlinkz.com/news/OsilcMEi ※2023年4月9日(日)締切◆<and∞linkとは>





and∞link(アンドリンク)は、『一般社団法人・ホットジェネレーション』による新プロジェクト。2023年に島崎伸作、橘敏輝らが中心となって「全ての人々に芸術を。」をコンセプトに始動。and∞linkでは、「幾多のハードルを乗り越え、誰もが夢を叶えられる世界」を実現するために、「障がいの有無に限らず、新たな才能を発掘、人材育成し、彼らのビジネスチャンスを創出します。また新たな視点から楽しむ芸術との関わり方の企画提案・作品制作・公演開催・サポートを提供します。https://andlinkz.com【 and∞link member】



♦島崎伸作(しまざき・しんさく)『and∞link』代表1993年、東京都出身。東京藝術大学卒業後、帝劇『レミゼラブル』、大手テーマパーク・メインシンガーとして出演。Hot Generationミュージカル全作に主要役として出演する傍ら、講師として歌唱・ダンス指導にあたる。



♦橘敏輝(たちばな・としき)『and∞link』副代表1998年東京都出身。ミュージカル『忍たま乱太郎第1段』乱太郎役、ハリー・ポッター死の秘宝Part2(吹き替え)など子役時代より活躍。高校時代、文学座・新国立劇場の俳優陣のもと、総合芸術について勉強し、その後デジタルハリウッド大学で身体表現を軸とした映像表現を追求。現在、「芸術×ビジネス」の領域でコンテンツを輩出し続ける。 数々の著名人のYouTubeの制作・運営に携わり、ディレクション・撮影・編集・生配信などの業務をこなす。



・波多野稜汰(立教大学在学中)・高木千里(東京藝術大学在学中)・橋本萌花(昭和女子大学在学中)supported by Hot Generation・伊東凜(国立音楽大学在学中学校)・高木文華(東京音楽大学卒、NYスペイン音楽留学)・佐藤琴美(東証プライム上場企業勤務)・竹屋桃花(4月より東証プライム上場企業勤務予定)◆一般社団法人・ホットジェネレーションについて





ホットジェネレーションは,1999年旗揚げ公演後、「子供たちの身近にもっと芸術を!」をモットーに、芸術を愛する心を育て、障がいの有無を超え、芸術を通し共に一つのものを創る喜びを味わう場を提供したいと考え、2000年より、ボランティアスクールを開催。主な活動としてオリジナルミュージカルを製作し、過去40回にわたり上演。又、障がいの有無を超え、多様なメンバーが力を合わせ舞台を作り上げるシステムは、大学の教科書にも掲載される。(写真:HotGenerationオリジナルミュージカル公演より)

発足当初より子供たちが低料金にて歌・ダンス・アートのレッスンをうける事のできる、アーティストによるボランティアスクールを品川・渋谷・府中・神奈川でレギュラー開催。ホットジェネレーション公式サイト https://www.hot-generation-ent.com/★主な成果

東宝ミュージカル『レ・ミゼラブル』『ミス・サイゴン』劇団四季『ライオンキング』『サウンド・オブ・ミュージック』丸美屋食品ミュージカル『アニー』などの有名作品に出演者輩出。東京藝術大学、東京音楽大学、国立音楽大学、洗足学園音楽大学ミュージカルコース卒業生を輩出。一方で、知的発達障がいを持ちながらミュージカルの主演を務める神谷たえを中心に、マスコミでも数多く取り上げられる。★マスコミ掲載

朝日新聞、讀賣新聞、毎日新聞、東京新聞NHKニュース『おはよう日本』、日本テレビ『news every.』等のドキュメンタリー番組ミュージカル専門誌「月刊ミュージカル」★NGO支援

フレンドシップミュージカルでは、NGOシェアの真実の活動を基に、主に途上国の海外支援医療活動の現場をオリジナルミュージカル作品として製作し、14年間にわたり上演。【Voice of Boyz/プロフィール】





5人が6つのオムニバス作品を企画・演出

クラシック音楽とミュージカルで鍛えた「極上ヴォイス×情熱ダンス」で、独自の世界観を作り上げるパフォーマンスユニット「Voice of Boyz」 。彼らの出身は、“ボランティアスクール”。幼い頃からともにレッスンに励んできた5人は、劇団四季『ライオンキング』ヤングシンバ役、帝国劇場『レ・ミゼラブル』『ミス・サイゴン』出演、TV東京『カラオケバトル』出演など、様々な舞台やコンサート出演を経験し、多方面で活躍を果たしている。5人中2名は東京藝大声楽科を卒業したメンバーでもあり、それぞれが多才なアーティストへと成長していくなかで、ユニット活動を期待する声を受け、2016年9月に「Voice of Boyz」は結成された。Voice of Boyz詳細 https://www.hot-generation-ent.com/voice-of-boyz



