SOMEWHERE TOKYOでは5/19よりARKO (アーコ)の個展 ”藁、息遣い。” を開催します。

藁作家として活動する彼女ですが、海外で作品を発表することが多い中、日本で観ることのできるまたとない機会となります。今回の展示では奄美泥染により染めた藁を使うことで、新たな表現力を増した新作も含まれます。



ARKO

東京を拠点に活動をする。稲藁を使用してウォールスカルプチュアを制作している。昔ながらの技術、素材という消えゆく日本の風習を新たな形で現代の生活に再生させている。ファッションブランドのLOEWEとのコラボレーションなど欧米を中心に高い評価を得ている。

Web: www.arko.jp

Insta: @arko_straw



展示作品

Composition Marcato C - black shadow / red shadow

W550 H950 D90 mm (各々)

藁、糸、キャンバス





崖の上の突風

W1000 H1300 D100 mm

藁、糸、キャンバス





砂漠の火影

W850 H1100 D90 mm

藁、糸、キャンバス





Composition Quartetto

W450 H450 D80 mm

藁、糸、キャンバス







作家による創作活動についての言葉

作品には稲藁を用いている。稲藁は、米を収穫した後の茎の部分を乾燥させたものだ。主に米を主食としてきた東アジアから南アジアにかけて、その副産物である藁も色々な形で有効利用されてきた。日本でも農業のための飼料としてだけでなく、草鞋、蓑、布団、食物の梱包、移動用のbagなど日常生活の中に深く入り込み、あらゆる場面で藁が活躍した。ただこれは100年くらい前までの話だ。



現在の日本では、新年を祝う飾り物として「しめ飾り」という藁細工が使われているくらいだ。ゆえに現代生活(とりわけCity Area)では目にしなくなった藁だが、米中心の生活が変わったわけではない。米が作られる以上は藁も同様にできてはいる。日本は米文化が基盤となって風習、習慣、民族性を形成していることは自明のことである。民族としての核となるものを探るために、藁と向かい合う様になった。



従来の藁の使い方はそのほとんどが編むことで、形をつくることにある。藁そのものを現代生活の中で見ないことには必要としない理由があるわけで、従来とは違う新しいものにすべきと考えた。そこで編むことはやめ、藁そのものをありのまま縫いつけることにした。一本一本の藁をドローイングの線とみなして描いている。





作品は季節によって激しく湿ったり、乾燥したりすることにより、藁は少ししなだれたり、香りを出したりする。この一本一本が稲穂という植物、すなわち生き物であったことを感じる瞬間になるだろう。



現代では藁に変わり、人口的な素材を用いたものや環境汚染が前提の製造がされていて、大量に生産されて大量に破棄されている。作品は儀式的な意味を持つものではないけれど、経済優先の現代社会で見落としされがちな自然の摂理や生命の偉大な力を感応できる作品だ。





展示会情報



展示名: 藁、息遣い

作家: ARKO

場所: SOMEWHERE TOKYO

東京都渋谷区恵比寿南2-7-1

www.somewheretokyo.com

info@somewheretokyo.com

期間: 5/19(金)~ 6/4(日)

休廊日: 火曜日、水曜日





問い合わせ先

SOMEWHERE TOKYO

info@somewheretokyo.com



