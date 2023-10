[トータス株式会社]

VALENCIANO BY KELME 23A/W COLLECTIONは、10月14日(土)から順次、取扱店舗や取扱オンラインストア、公式オンラインストアにて発売いたします。公式オンラインストア:https://valencianobykelme.net/









23S/Sに登場したGALACTICOS COLLECTIONから今期はスウェットとジャージが登場。

90年代の輝かしいKELMEの歴史を象徴するコンセプトを落とし込んだデザインと上質な素材が、高級感を漂わせつつ、着た者を強く見せてくれる。







銀河系軍団を意味する「GALACTICOS」

1990年代KELMEのアイコニックなサッカーウェアにインスピレーションを得た配色が特徴のレトロなデザインと最新の心地よいストレッチ素材が融合したアイテム。機能性・着心地を兼ね備え、GALACTICOSサッカーシャツ&パンツとのレイヤードコーデを楽しんでほしい。(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=118685&release_id=1&owner=1)







GALA TRACK JACKETーKV23S930ー

1990年代KELMEのアイコニックなサッカーウェアにインスピレーションを得たデザイン。レトロなデザインと最新の心地よいストレッチ素材が融合したGALAシリーズジャケット。

MATERIAL:Polyester100%

Color:BLACK

Size:S/M/L/XL/XXL

Price:¥12,000+tax





GALA TRACK PANTSーKV23S931ー

1990年代KELMEのアイコニックなサッカーウェアにインスピレーションを得たデザイン。レトロなデザインと最新の心地よいストレッチ素材が融合したGALAシリーズトラックパンツ。

MATERIAL:Polyester100%

Color:BLACK

Size:S/M/L/XL/XXL

Price:¥11,000+tax







(左から)

GALA SWEAT CREWーKV23F932 ¥11,000+tax

GALA SWEAT PANTSーKV23F933 ¥10,000+tax

GALA SWEAT HOODIEーKV23F924 ¥13,000+tax

GALA SWEAT PANTSーKV23F925 ¥10,000+tax



GALACTICOS裏起毛スウェットコレクション。

ボックスシルエットでリブ長めのミドル丈トップスは、クルーネックとフーディの2タイプ。パンツは伸縮性のあるウエスト・裾でゆったりとした着心地のワイドラウンジタイプと3Pocketsの裾リブタイプの2種類展開。



VALENCIANO BY KELME

今期より、今までのブランドカラーを牽引しつつ、オンオフ兼用で着用できることを想定したバランスドラインを展開。トレンドに左右されない普段の着こなしにフィットする幅広いアイテム展開と機能素材を使用したハイクオリティーなコレクションとなっている。







KV TRACK JACKETーKV23F902ー

伸縮性のある肌なじみのいい素材で幅広いシーンで活躍するマルチジャケット。スッキリとしたシルエットで着心地よく、スタイルアップ。

MATERIAL:Cotton72%,Polyester21%,Spandex7%

Color:BLACK/KHAKI/HEATHER GRAY

Size:S/M/L/XL/XXL

Price:¥11,000+tax





HOODIE SWEATーKV23F910ー

ゆったりとしたシルエットの機能素材フーディ。伸縮性のある肌なじみのいい素材で軽いのにしわになりにくい。

MATERIAL:Cotton72%,Polyester21%,Spandex7%

Color:BLACK/KHAKI/HEATHER GRAY

Size:S/M/L/XL/XXL

Price:¥12,000+tax





CLASSIC TRACK PANTSーKV23F903ー

伸縮性のある肌なじみのいい素材で幅広いシーンで活躍するマルチパンツ。シンプルなデザインに着心地をプラス。

MATERIAL:Cotton72%,Polyester21%,Spandex7%

Color:BLACK/KHAKI/HEATHER GRAY

Size:S/M/L/XL/XXL

Price:¥10,000+tax







▼VALENCIANO BY KELME

2021年春、スペインのフットボールブランド「KELME」のアッパーラインとしてスタート。

プロフットボーラーを経てトップモデルとなった"MAITO"ディレクションの元、ラグジュアリースポーツをコンセプトに、シンプルでありながらも洗練されたロゴが高級感を際立たせるアイテムを取り揃える。





▼KELME

1960年Francisco Cañizares Riquelme により創立された。創業当初はシューズの専業メーカーとしてスタートし、現在ではスペインの総合スポーツメーカーのトップブランドとしてヨーロッパ全土をはじめ日本・中国・アメリカ・ブラジルと世界50ヵ国以上で販売している。





■販売について

VALENCIANO BY KELME公式オンラインストア

https://valencianobykelme.net/

KELME公式オンラインストア

https://kelmejapan.net

その他VALENCIANO BY KELME取扱店舗

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。



■公式SNS

VALENCINO BY KELME公式INSTAGRAM

https://www.instagram.com/valenciano_by_kelme/

VALENCINO BY KELME公式Facebook

https://www.facebook.com/VALENCIANOBYKELME

KELME公式INSTAGRAM

https://www.instagram.com/kelmejapan/



2023/10/13