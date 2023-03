[SOFTSOURCE PTE LTD]

インドネシアの民間伝承と都市伝説にインスパイアされた、

戦慄の三人称視点ホラーアドベンチャー『DreadOut 2』

新たな恐怖への幕開け、

PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5にて5月18日より発売開始







シンガポールに拠点を置くゲームパブリッシャーSoft Source Publishing は、待望のホラーサバイバルゲーム、『DreadOut2』 (“ドレッドアウト2” ) のパッケージ版をPlayStation(R)4 並びにPlayStation(R)5 にて、

2023 年 5 月 18日にリリースいたします。



このゲームは日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語の字幕に対応しています。



デジタルハピネスによって開発されたインドネシア発の大人気ホラーシリーズ。2014年の第一作目の続編となる今作のストーリー。前回に引き続き、主人公は霊感を持つ女子高生のリンダ・メリンダ。インドネシアの民間伝承にインスパイアされた今作でも、前作の生き残りであるリンダには恐ろしい出会いと戦いが待っています。運命を左右する謎を紐解いたとき、彼女にはどんな結末が待っているのか。





強力な除霊武器である携帯や、新たな接近戦の武器を装備して、インドネシア特有のゴーストたちを退治していこう!

本作の新しい戦闘スタイルを掘り下げ、姿なき幽霊にはスマートフォン除霊を、実態のあるゴーストには近接武器やオブジェを飛ばし撃退しよう!

リンダの生まれた町で 生者とあの世のものたちから情報を聞き出し、途中遭遇するサイド・クエストを攻略しながら暗闇の世界を突き進め。























(C)2018-2022. DreadOut™ 2 is a registered trademark of PT. Digital Semantika Indonesia.

Developed by Digital Happiness. All rights reserved.

Published by Soft Source Pte Ltd under license by Digerati Distribution & Marketing, LLC.

All trademarks and copyrights are properties of their respective owners





トレーラー予告映像:https://www.youtube.com/watch?v=EjkwgcI5hNI





このゲームの詳しい詳細は下記のページからご参照いただけます。

https://softsourcepublishing.com/dread-out-2-jpn-physical-3/





*こちらのゲームは3月25日に秋葉原で開催されるハピネットゲームフェス2023春の陣で紹介される予定です。18歳以上のお客様を対象とした試遊ブースコーナーにてご体験いただけます。



イベント概要 ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~

日 時: 2023 年3 月25 日(土) 11:00-18:00

会 場: ベルサール秋葉原

主 催: 株式会社ハピネット

公式サイト:https://happinet-gamefes.com/

公式Twitter:https://twitter.com/Happinet_VG





お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (pr@softsource.sg)











