原料はすべて国産にこだわった、ヴィーガン対応の新食感和風スイーツ



PAGEONE株式会社(本社:東京都八王子市東浅川町)は、新たな事業として『みらいハッカーズFactory』を始動。目指すは国外との連携によるグローバル経済だけではない、国外へキャッシュアウトしない循環経済モデルを作っていくこと。人口が減り現在とは確実に変化する日本を見据えて『Made in Japan』で成り立つプロダクト、サービスそして機会を提供しながら、海外に依存しすぎた経済活動のみにならない国内経済を目指します。





「みらいハッカーズFactory」は、海外に依存しすぎたサプライチェーンから成り立つ日常生活や海外からの輸入資源に頼らなければ普段の生活が送れないという状況に違和感を感じ、海外に頼らずに「Made in Japan」を海外に発信し、国内で循環する経済を実現したい!という思いから事業を開始しました。国内・地域にはたくさんの「Made in Japan」があります。しかし、大量生産・大量消費社会では、価格競争により資源・労働を海外に依存することとなり、地域にある「Made in Japan」が市場で発芽しにくいのが現状です。このような状況を少しずつでも変化させていける100年先に繋がるアプローチを小さくてもやっていこうと思い事業をスタートしました。



この度、『みらいハッカーズFactory』の第一弾プロジェクトとして、国産おからを活用した『新食感和風スイーツ OKARAジェラート』の商品化を目指して、クラウドファンディングを開始いたしました。



今回のプロジェクトでは、国産大豆の「おから」と「豆乳」と「日本茶(緑茶・ほうじ茶・玄米茶フレーバー)」で『OKARAジェラート』の商品開発をし、ECサイトでの国内販売を実現させます。さらに、このジェラートを和菓子と融合させた『OKARAジェラート団子』の商品化(2023年12月ローンチ予定)を実現させ、高尾山のふもとから世界の80億人に向けて本格的に海外展開したいと考えています。



クラウドファンディングURLはこちら: https://camp-fire.jp/projects/view/672044



『OKARAジェラート』は、独特な食感!おから×豆乳×日本茶で日本を詰め込んだ新食感和風スイーツになります。使用している原料はすべて国産にこだわっており、ヴィーガン対応となっています。おからは産業廃棄物の対象として認識されがちですが、栄養豊富で最近は代替タンパク質として注目されはじめています。



今回開発する商品は3種類のフレーバーになります。日本茶を使用したお茶シリーズです。抹茶、ほうじ茶、玄米茶の3種類をご用意しています。独特な食感で食べているうちにクセになる!そのまま食べるもよし!あんこを添えて一緒に食べるとまさに新食感和風デザートになります。廃棄対象ともなる『おから』という素材を活用し、『豆乳』と『日本茶』を掛け合わせることで『おから』のアップサイクルプロダクトとなっています。環境と体に優しい、日本を詰め込んだ『OKARAジェラート』です。自分流のいろいろな食べ方にトライしてみてください!マイ・スウィーツを発見することも楽しんでいただけたらと思います!



PEGEONE株式会社は、現代に求められる「正解」ではなく、偶然とたまたまが交差する中にある必然を見逃さず、現代社会のあたりまえを「ハック」することで「みらい」を創り出したいと考えています。社会を急変させるのではなく、私たちひとり一人が描く1ページ目(PAGEONE)を丁寧に積み重ね、誰も知らない100年先に波紋を広げられたらと考えています。





<PAGEONE株式会社について>

私たちのパーパスは、これまで優先されてきた経済的合理性の外側にある社会的合理性(=人々の幸せ)を探し出し、ビジネスによって持続化させる「地域インフラ」となることです。環境・社会課題の解決を目指す若手起業家を支援する環境省のプロジェクト「TJラボ」への参加を経て、現在は地域のおかあさんの「働く」と子どもたちの「やってみたい」を実現するため「みらいハッカーズUniversity」を設立。今後も地域の人々や企業と連携し、地域課題の持続的解決を通して人々の幸せに貢献します。

HP:https://corp.page-one.co.jp/index.html



