Other World Computing, Inc.(OWC:米国イリノイ州ウッドストック)は、新しいAtlas ProおよびUltraシリーズCFexpress4.0 Type Bメモリーカードを10月13日にAmazon.co.jpで発売いたします。



Atlas CFexpress4.0は前世代のAtlas CFexpress 2.0からPCIe Gen4テクノロジーにより、最大転送速度が約2倍*に高速化され読取3650MB/s、書込3000MB/s、最低継続書込速度1500MB/s*2を実現します。この大幅な速度向上により、次世代のカメラでの利用の可能性を備え、高精細な4K、6Kおよび8Kの動画記録だけでなく、編集や配信のためのデータをこれまで経験したことのない速度で転送することが可能になります。



また劇的な転送速度の向上にもかかわらず、OWC Atlas CFexpress4.0 Type Bメモリーカードの消費電力は、CFexpress4.0で定められた仕様の約3分の1の消費電力となっています。



販売価格は、Atlas Pro 256GB/27,200円(税込)、Atlas Pro 512GB/32,050円(税込)、Atlas Ultra 1TB/93,700円(税込)、Atlas Ultra 2TB/161,700円(税込)。

USB4.0カードリーダーは2024年初旬発売予定。



Atlas CFexpress4.0の発売にあわせて、OWCが提供するInnergizeソフトウェアによる新しいファームウェアのアップデートがご利用いただけるようになります。アップデート内容は前世代のAtlas CFexpress2.0(PCIe Gen3)Type Bカード*3のCFexpress4.0ファームウェアへのアップグレードです。最大転送速度が読取1850MB/sから3650MB/s、書込1700MB/sから3000MBへ約2倍*に向上します。

前世代のAtlas Ultra CFexpress2.0カードをアプグレードする業界初の機能を備えたAtlas CFexpress4.0 Type Bメモリーカード。



OWCは30年以上にわたりテクノロジーのユーザー利用寿命を延ばすソリューションを提供してきました。メモリーカードのユーザーはファームウェアのアップデートでカードのパフォーマンスを向上させ、その有用性を引き延ばす方法がありませんでしたが、Innergizeソフトウェア*4を利用しCFexpress2.0仕様からCFexpress4.0仕様にアップグレードすることにより、OWCのユーザーメリットへのコミットメントを実践します。



さらにAtlas CFexpress4.0メモリカードは、CFexpress2.0 PCIe Gen 3ホストとの下位互換性があり、柔軟性とパフォーマンスの両方を提供します。



OWCの創設者兼CEOであるLarry O'Connorは次のように述べています。「私たちは常にお客様が当社の製品を最大限に活用できるようにしたいと考えています。そのため、 今年初めに発売された最新のPCIe Gen 3 CFexpress Ultra 1TBおよび2 TBカードが最新のCFexpress4.0仕様と上位互換性があることを確認するためにかなりの時間と労力を費やしました」「既存のOWC Atlasメモリカードのユーザーに、新しいカードを購入することなく製品をアップグレードし、最新のスペックが利用可能となる柔軟性を提供することが、私たちが市場にもたらすゲームチェンジャーとなれば嬉しく思います」。



*最大読取速度:1.97倍、最大書込速度:1.76倍

*2 Atlas Pro:800MB/s、CFexpress4.0の性能を最大限に発揮するためには、USB4.0カードリーダーが必要です

*3 読取1850MB/s、書込1700MB/s仕様のAtlas CFexpress2.0 Type Bカード

*4 Windows版は完成次第公開予定



Atlas Ultra 2TB

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJB1C8RX?ref=myi_title_dp

Atlas Ultra 1TB

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJB2L34S?ref=myi_title_dp

Atlas Pro 512GB

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJMRNHCN?ref=myi_title_dp

Atlas Pro 256GB

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJMVDLL8?ref=myi_title_dp

Innergize(TM)️ソフトウェア(ソフトウェアは日本語対応済み)

https://www.owc.com/solutions/innergize



Other World Computing(OWC)について

Other World Computing(OWC)は1988年に設立され、MacおよびPCユーザーにコンシューマー、プロ用の両方でハードウェア、アクセサリーそしてソフトウェアにおいて信頼できる製品を提供しています。使い捨ての考えとは対照的に、OWCの製品は開始から完成まで、個人やプロのデジタルライフの寿命を伸ばす土台として機能することを目的とし、ユザーが購入するデジタル製品を最大限活用できるようにします。当社はクリエイティブなプロの高品質で長期的なソリューションを、企業やスモールビジネス、教育行政に提供してきました。技術者、エンジニア、クリエイティブ、プロフェッショナルからなるOWCのチームは、テクノロジーの向上に情熱を持ち、持続可能な最高のソリューションの提供にこだわり、全てのユーザーの利益のために従事し続けます。



■Other World Computing英語ページ(日本語対応を進めています)

Atlas Ultra CFexpress Type B : https://www.owc.com/solutions/atlas-ultra-cfexpress-cards

Atlas Pro CFexpress Type B : https://www.owc.com/solutions/atlas-pro-cfexpress-cards

■Other World Computing日本語ページ(グローバルサイト日本語対応までの簡易日本語ページ)

https://www.owcasia.jp









本プレスリリースに関する問い合わせ先

Other World Computing, Inc.

pr@owcdigital.com



