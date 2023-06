[株式会社トラスト・ワン・サービス]

レザーのような質感を持ちながら地球に優しい特徴を持つ「アップルレザー」を使用。SDGs先進国といわれるスウェーデンでデザインされた財布が期間限定で予約販売をスタートしました。



輸入代理店ビジネスを展開する株式会社トラスト・ワン・サービス(東京都)は、日本初上陸の「IKON」を、2023年6月4日(日)14:00より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行予約の受付を開始いたしました。









【商品の特徴】

廃棄されるリンゴの皮をアップサイクル。高品質かつ環境にやさしい「アップルレザー」を使用



たくさん入れても厚みが出にくい!コンパクトかつシンプルなデザイン



カラーは全3色!ワインレッド・ネイビーブルーは、今回のプロジェクトのためにデザインされた限定品







「IKON」はリンゴの皮から作られたアップルレザーを使用しています。



アップルレザーは、果汁産業で排出される果実の残りかすや果皮を利用したヴィーガンレザーの一種で、最近日本でも注目され始めている、環境に配慮したバイオベースの新素材です。



アップルレザーは本革の財布と比べて耐水性や柔軟性に優れているため、水や汚れに強く、お手入れが簡単で使いやすいという特徴を持ち合わせています。



「IKON」に使用しているアップルレザーは、PETA(People for the Ethical Treatment of Animals -動物の倫理的扱いを求める人々の会-)に認可されており、また、米国農務省の「Bio-preferred」、およびCENTRO TESSILE COTONIERO(イタリア織物認証機関)の「OEKO-TEX(R)(エコテックス) Standard100」といった各国の公的機関の認証を取得した、高品質なヴィーガンレザーを使用しています。



計7つの仕切りとポケットを備えたシンプルなデザインで、11cm×11cm×2cmとサイズ感もコンパクト。



紙幣や硬貨をたくさん入れても分厚くなりにくく、小さなバッグやポケットに入れても軽やかに持ち運ぶことができます。



「IKON」は今回、ブラック・ワインレッド・ネイビーブルーの全3色をご用意しました。



元々スウェーデンではブラックのみの取り扱いでしたが、この度日本で販売するにあたり、新たにワインレッドとネイビーブルーの2色をMakuakeのための完全新作として追加しました!

まだスウェーデンでも販売されていない、日本だけの限定品をこの機会にぜひ手に入れてください。





【商品紹介】

ご注文時にブラック/ワインレッド/ネイビーブルーの中からお好きなカラーをお選びいただけます。







【商品概要】

名称 :IKON(アイコン)

販売開始日:2023年6月4日(日)

定価 :22,800円(税込) ※Makuake期間中は各種割引特典がございます

サイズ :11cm×11cm×2cm

カラー :全3種(ブラック/ワインレッド/ネイビーブルー)

URL :https://www.ikonsweden-japan.com/





【Makuakeにて先行予約受付開始!】

IKONは、応援購入サイトMakuakeにてプロジェクト形式の予約受付を開始いたします。



▶MakuakeプロジェクトページURL

▶プロジェクト実行日

2023年6月4日(日)14:00~2023年7月9日(日)18:00



▶Makuakeでの早期特典

セット割、超超早割など、Makuakeプロジェクトページ内にて最大で35%引きの先行者割引特典をご用意してお待ちしております。



▶Makuakeとは

「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ広がるべきものが広がり残るべきものが残る世界の実現」をビジョンに掲げる、アタラシイものや体験の応援購入サービスです。

全国100社以上の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/04-14:46)