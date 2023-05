[神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ]

兵庫デスティネーションキャンペーン2023参画イベント



KOBE ホテル6 社会は、2023年7月1日(土)~9月30日(土)の92日間にわたり「ひょうごテロワールKOBE6ホテル 食の旅 チャリティーランチ&ディナー」を開催いたします。

かつて摂津・播磨・但馬・丹波・淡路の5つの国に分かれていた兵庫県は、独自の地域文化と風土を有し、豊饒な大地や豊かな海に育まれた食材の宝庫です。そんな五国豊穣の食材の魅力をふんだんに引き出したお料理を、KOBEホテル6社会に加盟する各ホテルのシェフが想いをこめてお作りします。ランチ・ディナーに加え、各ホテルのディナー付特別宿泊プランもご用意(6/1より予約受付スタート)。レストランでは地元・灘五郷の日本酒とのタイアップにもご期待ください。

兵庫県ならではの美食をご堪能いただきながら、公益財団法人「チャイルド・ケモ・サポート基金」、認定NPO法人「日本クリニクラウン協会」を通してチャリティーにもご参加いただけます。







ひょうごテロワール KOBE6ホテル 食の旅 チャリティーランチ&ディナー 概要:

■期 間/2023年7月1日(土)~9月30日(土)の92日間

ランチコース お1人様 5,000円

ディナーコース お1人様 15,000円 *料金はすべてサービス料・税金込

*お召し上がりいただいたメニューの売上の一部(ランチコース¥300、ディナーコース¥600)

をチャリティーとして寄付し子ども達の笑顔へとつなげます。



■主 催/KOBE ホテル6社会

ANAクラウンプラザホテル神戸、オリエンタルホテル、神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ、

神戸ポートピアホテル、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、ホテルオークラ神戸 (五十音順)





■チャリティー先 ・・・ 収益の一部を下記2団体に寄付し、お役立ていただきます。

公益財団法人 チャイルド・ケモ・サポート基金 / 認定NPO法人 日本クリニクラウン協会



公益財団法人 チャイルド・ケモ・サポート基金 とは

https://www.kemohouse.jp/

神戸市で小児がんや難病の子どもと家族が治療中に自宅のような環境で滞在できる施設「チャイルド・ケモ・ハ ウス」を運営。ハウスから徒歩5分の場所に小児がん拠点病院があり、全国から高度治療を受けに来院される。入院治療は数か月から1年にも及ぶこともあり、ハウスでは治療の合間にお子さんとご家族が、一緒の時間を過ごせるように自宅でくつろいでいるような環境づくりを目指して活動している。



認定NPO法人 日本クリニクラウン協会 とは

https://www.cliniclowns.jp/

オランダ総領事館文化プログラムとしてクリニクラウンオランダ財団の活動が日本に初めて紹介されたこときっかけに設立。「すべてのこどもにこども時間を」を合言葉に、赤い鼻がトレードマークのクリニクラウン(臨床道化師)を小児病棟に派遣し、入院しているこどもたちが、こども本来の生きる力を取り戻し、笑顔になれる環境をつくるために2005年から活動を行っている。



■プレゼントキャンペーン

期間中、チャリティーランチまたはディナーをお召し上がりの方でアンケートにご協力いただいた方の中から抽選で、6ホテルのペア宿泊券など豪華景品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

1等・・・ペア宿泊券(6組様)

2等・・・ペアディナー券(6組様)

3等・・・ペアランチ券(6組様)



■スタンプラリー

期間中、各ホテルにてチャリティーランチまたはディナーをお召し上がりいただくとスタンプを1つ押印(特別宿泊プランはスタンプ2つ押印)。6ホテル全てまわると6ホテル共通ランチ券、3ホテルで6ホテル共通ケーキセット券、2ホテルで6ホテル共通コーヒー券をもれなくその場でプレゼントいたします。



■神戸6ホテル 灘の美酒巡り2023

600年の歴史をもつ西郷、御影郷、魚崎郷、西宮郷、今津郷からなる灘五郷のお酒は、懐が深く

様々なお料理と好相性。各ホテルが選んだ日本酒とお料理との組み合わせをぜひお楽しみください。





■提供レストラン&宿泊プラン・予約先(50音順) :

*宿泊プランは1室2名様ご利用時の1名様料金(税・サ込) 宿泊プラン販売開始日:2023年6月1日(木)

*下記掲載はディナーコースの画像となります。



◇ANAクラウンプラザホテル神戸 5階 鉄板焼「北野」

時間 ランチ=11:30~14:30(L.O.14:00) ディナー=17:00~21:00 (L.O.20:00)

定休日 水・木曜日

レストラン予約 TEL. 078-291-1129(レストラン直通)

宿泊プラン予約 TEL. 078-291-1121(代表・宿泊予約)

*2食付特別宿泊プラン¥21,500~





◇オリエンタルホテル 17階 Main Dining by THE HOUSE OF PACIFIC

時間 ランチ=11:30~16:00(L.O.14:00)

ディナー=平日17:30~22:00 (L.O.20:00)/土日祝17:00~22:00(20:00L.O.)

定休日 無し

レストラン予約 TEL. 078-326-1577(レストラン予約)

宿泊プラン予約 TEL. 078-326-1511(宿泊予約)

*夕朝2食付特別宿泊プラン¥28,960~







◇神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ 21 階 ダイニング「 Kobe Grill 」

時間 ランチ=11:30~14:00L.O. ディナー=17:30~20:30L.O.

定休日 臨時休業日あり

レストラン予約 TEL. 078-857-7007(レストラン予約係)

宿泊プラン予約 TEL. 078-857-7010(宿泊予約)

*夕朝2食付特別宿泊プラン¥24,150~





◇神戸ポートピアホテル 本館31階 フレンチレストラン「トランテアン」

時間 ランチ=11:30~15:00(L.O.14:00)

ディナー=平日17:30~21:30 (L.O.20:00)/土日祝17:00~21:30(20:00L.O.)

定休日 月・火曜日

レストラン予約 TEL. 078-303-5207(レストラン総合案内)

宿泊プラン予約 TEL. 078-302-1122(宿泊予約)

*夕朝2食付特別宿泊プラン¥26,600~









◇神戸メリケンパークオリエンタルホテル 14階 中国料理「桃花春」

時間 ランチ=11:30~15:00(L.O.14:30)

ディナー=平日17:30~21:30 土日祝&特別期 17:00~21:30 (L.O.20:30)

定休日 臨時休業日あり

レストラン予約 TEL. 078-325-8110(レストラン予約)

宿泊プラン予約 TEL. 0570-051-153(ホテルコード10.

オリエンタルホテル&リゾーツリザベーションデスク)

*夕朝2食付特別宿泊プラン¥22,600~





◇ホテルオークラ神戸 3階 中国料理「桃花林」

ランチ=11:30~14:30 ディナー=17:30~21:30 (L.O.20:00)

定休日 無し

レストラン予約 TEL. 078-333-3526(レストラン直通)

宿泊プラン予約 TEL. 078-333-3555(宿泊予約係)

*夕朝2食付特別宿泊プラン¥27,000~





メニュー等詳細は下記プレスリリースにて確認いただけます

